Por más que lo intenten, nunca podrán detener la Primavera...

La llegada de la primavera, no es solo el reverdecer de la naturaleza. Muchos procesos sociales e históricos se han asido de la misma para autodenominarse. Es cuando deja de ser una estación natural. Se convierte en una gran metáfora, representando una estación del alma del ser humano como sujeto colectivo.

Muchos encontraron en la primavera un buen sinónimo para expresarse, porque la misma inspira. Señalaba José Martí: Con la primavera / viene una ansiedad / de pájaro preso / que quiere volar. Dicha estación, indefectiblemente, está unida a la juventud del alma. Es la que no conoce de edades biológicas.

Se transforma así en un estandarte de rebeldía, de lucha social en muchas culturas por recuperar derechos colectivos. Es, también, un símbolo, como está señalado, de resistencia ante el poder, el que se oculta en las sombras, que opera, en ocasiones, enarbolando la bandera de la "libertad" y que con sus tentáculos intenta manipular no solo nuestras vidas como seres individuales, sino como seres sociales.

Es el renacer, simbólico, trasladado a los hechos en muchos casos, de los sueños y las utopías. Es que los sueños y las utopías, aunque las medianidades de muchos renieguen de ello, también construyen el presente y el futuro. La primavera, comprendida de esa manera, no solo existe en los tres meses del calendario, sino en cualquier época del año. Está, siempre, más allá del espacio físico que nos circunda.

Es una opción y posición ante la vida. Rinde homenaje a la libertad, pero no a la libertad comprendida como un concepto individual ni sectorial, sino, especialmente colectiva. Lamentablemente, están quienes se apropian de ese término, "libertad", ensuciando la memoria histórica de quienes realmente brindaron hasta su vida por ella.

Quienes abusan de utilizar a la "libertad" para sus oscuros y egoístas intereses, ideológicos, políticos o sectoriales, propagando el odio hacia la otra o el otro, denigran esa palabra. No quieren la "libertad", sino imponer una idea sobre el resto. Precisamente es todo lo contrario al significado de esa palabra.

Es el planteamiento de que los sueños deben continuar siendo sueños y las utopías seguir siendo utopías. No solamente se reduce a un cambio en el clima natural que nos rodea.

En ocasiones, ese poder real, de oscuros intereses, haciendo uso y abuso de esa palabra, creando lo que se denomina "sentido común" con sus mecenas mediáticos, hace que germine el autoritarismo en nombre de la "libertad". No le interesa para nada esa palabra, ni su esencia, sino extraer las semillas antes de que puedan germinar. La Libertad y la Primavera, son otra cosa. No tienen relación con el odio ni con la intolerancia.

La Primavera está en marcha entre quienes comprenden a la libertad como una estación del alma, no entre quienes declaman la importancia de ser libres, arrasando con los ideales y sueños del resto. Lo seguirán haciendo, y continuarán destrozando jardines, esos que cuidan las mayorías, porque las mayorías no odian, no desean el mal a las otras y a los otros, no son intolerantes. Las minorías interesadas, no en la libertad, sí lo hacen.

Seguirán odiando, continuarán arrasando jardines con sus guadañas de odio, pero no podrán con las mayorías, en ocasiones silenciosas, que es el pueblo, no grupos minúsculos de ese pueblo, funcionales a quienes sólo detestan al pueblo.

La frase fue atribuida a diferentes figuras históricas, pero se hizo conocida por Pablo Neruda: "Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera".