Ya el país y el mundo transitan el año 2023

La Argentina y el mundo transitan el 2023, como es habitual, con la esperanza -como sucede en cada inicio de año- de que lleguen tiempos mejores, en un planeta que no la pasó para nada bien en el 2022, ni en los años precedentes.

Desde 2020 se vino lidiando con una pandemia; una guerra se desató en Europa, impactando en todo el planeta; las desigualdades, no se marcharon, se agudizaron; resurgieron movimientos xenófobos, radicalizados, imbuidos de odio, que muchas generaciones no habíamos conocido, entre otros flagelos.

Lo concreto es que muchos de los problemas que existían, continuaron existiendo. Y otros se agregaron. Superarlos, comenzando con el aporte y la lucha para evitar un cambio climático, que ya es perceptible, parece ser el desafío, al menos para salvaguardar a las generaciones por venir y las presentes.

Esperar por un mundo en donde no seamos todos y todas iguales, pero no tan desiguales, es otra de las cuentas a saldar. Y la esperanza. Se indica que el planeta ya no puede alimentar a miles de millones de seres humanos. En realidad, la inequidad en el planeta es el problema. Y la falta de cuidado del mismo.

Argentina en lo colectivo no está exenta de lo que sucede en el mundo. Es parte del mismo. Es un país rico, con vastos recursos humanos y naturales, pero con gran parte de su población con problemas que urgen ser solucionados. Las potencialidades existen. No pueden existir desigualdades como las actuales.

En 2023 no habrá mundial, como el del último mes de 2022 y, como se ha citado en otras notas y columnas, generó un clima de felicidad y celebraciones sin precedentes, al menos en medio de una realidad compleja. El efecto título mundial obtenido por la selección será lo recordado del año que pasó.

Será el que se inicia un año político, en donde se votará para diferentes cargos, entre ellos los nacionales. Los dirigentes deberán estar a la altura de las necesidades y exigencias actuales. Y la población será -como sucede en cualquier sistema democrático- la que decidirá qué es lo que quiere y quién mejor la representa.

Serán algunos de los temas que marcarán la agenda del nuevo año que se inicia. Y surgirán otros, algunos más cercanos a las realidades de la población, otros, más alejados, pero que inciden en su realidad.

Se recibió 2023 con esperanzas. Y utopías. Cómo sucede cada 1 de enero de cada año. Más que nunca vigente la frase de Fernando Birri, que hizo conocida el genial Eduardo Galeano: "La utopía está en el horizonte. Y por ello, nunca la voy a alcanzar. Si camino diez pasos, se va a alejar… O sea que sé que jamás nunca la alcanzaré…’ ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar”.

Caminamos ya el nuevo año. Ojalá que los sueños se cumplan -colectivos o personales- y que la utopía nos ayude a transitar este trayecto.

En lo que respecta a las y los lectores de este medio, gracias por confiar en los contenidos del mismo. Ser responsables y rigurosos al momento de informar, sigue siendo nuestro objetivo principal.

¡Un feliz 2023!