Cuando se recuerde en el futuro lo sucedido en el año 2022, que ya comienza a ser historia, seguramente estará marcado como aquel en donde, al menos en la Argentina, se terminó celebrando, con una multitud, un logro deportivo: la Copa del Mundo obtenida en Qatar.

Es como sucede con el ya lejano 1986, con el recuerdo de la Copa del Mundo en México, con un deslumbrante Diego Maradona. Cuando se recuerde 2022 en el devenir, la respuesta será el Mundial de Qatar, con un Lionel Messi coronándose como el mejor.

También. se rememorará que, a partir de dicho logro deportivo, la llegada de la selección campeona del mundo al país -jugadores y cuerpo técnico- generó la movilización más importante de la historia: más de cinco millones de personas celebrando en la capital del país, una ciudad de tres millones de habitantes. Esto es casi el doble. Sin precedentes.

Esta columna está escrita con el cristal de lo colectivo, no desde lo individual. Cada persona realizará su propio balance del año 2022 en el calendario histórico. El análisis es también desde lo deportivo, pero como ocurre con cada mundial -más allá de que se exprese lo contrario-, siempre trasciende lo deportivo. Se constituye en un fenómeno social.

Y ello sucedió como cierre de 2022. No en otro año. No obstante, como se ha escrito en este medio, los problemas, más allá del mundial, continúan existiendo. En todo caso, la felicidad popular, con sus celebraciones en todo el país -excepto para una pequeña minoría, que esperaba el fracaso de la selección, sin festejo popular-, mitigó por un rato lo demás.

Lo demás

Fue un año complejo, con una inflación elevada, amortiguada apenas por el IPC de noviembre, publicado por el INDEC, con ingresos depreciados, grandes mayorías que sufrieron el impacto de lo económico y, también hay que señalarlo, algunos sectores que ganaron, no poco, sino incluso mucho más de lo que ya venían ganando con la pandemia.

También, debe señalarse, las crisis económicas y sociales, más allá de los vaivenes que tengan los gobiernos de turno no se producen por generación espontánea. Son el resultado no sólo de los errores forzados y no forzados de una gestión, sino de lo que se gestó previamente. Hay analistas que analizan el hoy e imaginan el posible e inmediato mañana como si el país hubiera nacido ayer. No contextualizan. Y ello no es inocente.

Fue 2022 el año en el que comenzó a quedar atrás -no del todo- la pandemia de coronavirus. Tanto afectó dicha pandemia -no sólo a la Argentina- que marzo de 2020, cuando comenzaban a producirse los primeros casos en el país y se decretaba el aislamiento para mitigar los efectos del virus, parece muy lejano. Un pretérito distante.

La sociedad, con la disminución de contagios, el alto porcentaje de vacunación, que disminuyó la letalidad del Covid, y el relajamiento de las restricciones, retomó su normalidad. Retornaron las reuniones, las fiestas, los eventos, y los festejos, como los ocurridos en todo el país, tras ganar el mundial. Y, sin dudas, retornaron definitivamente los abrazos, esos que estaban vedados. Con otra curva ascendente en las contagios nuevamente, se insiste en tomar medidas preventivas y acudir a vacunarse.

En el mundo, la pandemia comenzó a disminuir sus efectos letales, pero a la vuelta de la esquina, una guerra colocó a la humanidad en vilo. El conflicto en Europa golpea al planeta.

Ocurrió, por supuesto, mucho más en el año que comienza a ser historia.

La necesidad de un momento feliz

Lo del mundial, las celebraciones multitudinarias, olvidarse por un momento de lo cotidiano, era necesario, aunque para algunas personas haya sido "algo más". No lo fue.

La sociedad tenía la imperiosa necesidad de un momento, al menos un momento, feliz. Celebrar. Abrazarse. Olvidarse, aunque más no sea por un rato de la famosa "grieta". Nadie le preguntó al resto sobre afinidades políticas o ideológicas en las celebraciones teñidas de celeste y blanco. La "grieta" que, apenas finalizado el mundial, reapareció, como era previsible, aunque no con la virulencia -al menos por ahora- que tenía antes de Qatar.

En el curso del torneo, cuando la selección avanzaba, por supuesto, ciertas usinas mediáticas intentaron reflotar esa "grieta", sin lograrlo. Hasta alguien trató de "vulgar" a Lio Messi, por su "topo giggio" a los holandeses, que no fueron unos santos. Lo hizo, quien lo planteó, en su afán de imponer su particular análisis europeizante, pero en tierra argenta, de "civilización y barbarie". Les molestó su "qué mirá bobo, anda payá", en su rosarino natal. Confundieron "vulgar" con "popular", porque seguramente no entienden qué es "popular".

El año 2022 terminó con una sonrisa colectiva por un evento que, como todos los mundiales, trasciende lo deportivo. Fue una celebración social, multitudinaria, que ayudó a sobrellevar, al menos por unos días, el resto de los problemas, que existen y son serios.

Compréndase que este escrito no es chauvinista -no es ese el objetivo- sobre lo sucedido en ese torneo disputado en tierras lejanas, con un grupo de pibes que demostró, más allá del mejor jugador del mundo que esperaba por la única copa que le faltaba, que los logros colectivos suelen ser los más disfrutables. Eso entusiasmó a millones de personas: el juego en equipo. La salida siempre es colectiva. Lo es como esa sonrisa de cierre de año.

Fue un soplo de aire fresco, como ya se escribió aquí, en medio de tanto aire viciado.