Río Tercero: comunicado de agrupaciones del FDT por la última sesión, sin quórum, en Diputados

Agrupaciones de Río Tercero, que forman parte de la coalición gobernante del Frente de Todos, se pronunciaron a través de un comunicado sobre la última sesión, en minoría, que se desarrolló en la Cámara de Diputados de la Nación, la que no tuvo quórum, sin poder debatirse y ser votados distintos proyectos.

Entre los mismos, se encontraba la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, planteada, además de ser una casa de altos estudios que brindará oportunidades en la educación superior, como una Reparación Histórica por el atentado ocurrido en noviembre de 1995.

El comunicado

En el comunicado, las distintas agrupaciones sostienen que con la llegada de "fin de año, la que debió ser una buena una buena noticia, una alegría, casi un presente de año nuevo para nuestra ciudad se transformó por segunda vez en una frustración y fue la creación de la universidad pública".

Prosigue el texto: "Otra vez los mismos protagonistas, los mismos culpables; están bien identificados, no se pueden esconder en ningún lado y se comprobó cómo y por qué actúan como lo hacen".

Quienes difundieron el comunicado, señalan: "(...) nos estamos refiriendo a los diputados y diputadas nacionales de Juntos x el Cambio y de Hacemos Córdoba, que por dos veces no dieron el quorum, para tratar en el congreso, el proyecto de creación de 8 universidades nacionales y la sanción de una nueva ley de moratoria previsional, que beneficiaba 840 mil personas en edad de jubilarse, entre ellos 93 mil son cordobeses".

Las agrupaciones, indican que "el mensaje de los diputados y diputadas de Juntos x el Cambio y Hacemos Córdoba es bien claro, cuando se trata de sancionar leyes que beneficien a la gente o no pueden o no van a trabajar siempre una excusa".

Asimismo sostienen: "Párrafo aparte para la diputada Gabriela Brower de Koning que presentó su propio proyecto para la universidad en Río Tercero; fue vergonzoso el no concurrir al recinto, para defender su propio proyecto, que es el sueño de muchos en la ciudad, no tuvo el coraje, le falto voluntad política, para no ceder a las presiones que desde su propio espacio político le hicieron".

Plantean en el texto que "fue muy evidente que no dieron quórum, por las presiones recibidas por parte del futuro candidato a Pte, de la Nación, (Horacio) Rodríguez Larreta. La mezquindad política pudo más, porque esos proyectos el de las 8 universidades y el de la moratoria previsional, iban a beneficiar a más de un millón de personas y por lo tanto iban a favorecer las chances electorales del gobierno, así de chiquititos y mezquinos son".

Concluye el comunicado: "Ojalá, el pueblo de Rio Tercero tenga memoria, y el año que viene cuando vengan a pedir el voto, prometiendo más educación, y derechos para la gente, se les recuerde las dos oportunidades que nos hicieron perder. Si sabemos, y ello nos reconforta, que los diputados y diputadas del Frente de Todos, estuvieron presentes en el recinto, representando con dignidad a los cordobeses, con la convicción y la voluntad política, de votar por la creación de las 8 nuevas universidades entre ellas la de Río Tercero".

El comunicado está avalado por las siguientes agrupaciones: Partido Compromiso Federal, Movimiento Justicialista Kirchnerista Río Tercero, Agrupación 17 de Octubre, Frente de Todos Río Tercero, La Cámpora Río Tercero, Partido Kolina.