Autovía Bustos: el cartel que sigue estando detrás de una columna

En el acceso al "enlace" o "conexión" entre la Autovía Juan Bautista Bustos (Ruta 36) y la Eduardo Angeloz (Ruta 6), que une a las ciudades de Almafuerte y Río Tercero, un cartel -como ya se había citado en este medio- con el nombre de ambas poblaciones, sigue ubicado detrás de una de las columnas de iluminación en el sector.

El, además, pequeño cartel, indica que por allí desde la autovía Bustos se puede ingresar a dicho corredor vial que une a la misma con el dique Piedras Moras, desde donde se accede a una rotonda derivadora: hacia el oeste se llega desde la misma a Almafuerte, mientras que hacia el este se arriba a Río Tercero.

Para quien llega desde Córdoba, desde el norte, y debe ingresar a dicho enlace existe un retorno para acceder. Quien viene desde el sur, esto es desde Río Cuarto, se accede por la calzada que se está transitando. El cartel indicando que allí existe el ingreso, si bien se observa, está detrás de la columna.

La conexión

Más allá de que, como lo han señalado varios de quienes utilizan dicha conexión o enlace, más que un retorno debería haberse construido un acceso desde la autovía más completo, como un puente vial -como el que hay en Despeñaderos- o una rotonda, como la existente al oeste de Almafuerte, existen otros detalles.

Un tramo, ingresando desde la Autovía Bustos, de esa conexión, tiene dos calzadas, sin carteles que lo adviertan, hasta transformarse en una autovía de cuatro carriles a la altura de la vieja cabina de peaje, hasta cercanías del dique, en donde vuelve ser por un corto trayecto nuevamente una ruta de doble vía.

El "enlace" o "conexión", es utilizado por muchos vehículos, no sólo de Río Tercero y Almafuerte, sino de todas las poblaciones ubicadas al este de la primera ciudad. Debe recordarse que Río Tercero es sede de la décima circunscripción judicial, de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba de la Policía, como así también de diferentes organismos públicos de la Provincia y de la Nación.

"La autovía está bárbara, pero deberían haber hecho, al menos, un ingreso más visible y seguro para ese enlace", comentó uno de los tantos conductores que lo utilizan a diario.

Recurrentes accidentes

Hace algunos meses, una estadística -publicada por este medio- de Bomberos de Almafuerte, mostraba que precisamente ese sector, el del ingreso al enlace, era el que mostraba el mayor número de accidentes, de acuerdo a las asistencias de los servidores públicos, dentro de su jurisdicción, al menos en la autovía.

Son vehículos que llegan desde el sur y, por alguna razón, en el sector se despistan cayendo en una depresión del terreno existente en el sitio. En la mayoría de los casos, no tienen resultados serios -por suerte- para quienes se trasladan en los rodados. Es en el acceso a dicho enlace entre las autovías.

Una importante obra y un detalle no menor

Lo del cartel que sigue ubicado detrás de la columna, indicando el acceso a Río Tercero y Almafuerte, puede parecer un detalle menor, considerando lo que representó la autovía Bustos, agilizando el tránsito y las mejoras en la seguridad, pero no es un detalle más, a criterio de quienes han reparado en el mismo.

"Poca señalización para un lugar en donde no son pocos los que usan ese enlace; ya no estamos hablando de un puente o una rotonda, sino de un cártel, que no debe ser muy difícil ubicarlo bien, esto es adelante de la columna, no atrás, ¿será muy difícil hacerlo?", señaló y se interrogó el conductor citado líneas arriba en esta nota.