Cómo estará el tiempo para Navidad en Tercero Arriba y Calamuchita

El SMN no prevé lluvias para la Nochebuena y la Navidad en Tercero Arriba y Calamuchita. Las temperaturas máximas serán inferiores a los 30 grados.

No se prevén lluvia en esta Navidad para Tercero Arriba y Calamuchita

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé tiempo con posibilidad de lluvia en Tercero Arriba y Calamuchita, tanto para la Nochebuena y la Navidad en Tercero Arriba y Calamuchita. No obstante, las máximas no superarán los 30 grados.

En Tercero Arriba, el domingo 25, se presentará con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Por la noche del sábado 24, en tanto, serán las mismas condiciones, sin posibilidad de precipitaciones.

En la parte baja de Calamuchita, si bien se pueden producir algunos chaparrones en la tarde del sábado, no se espera lluvia para la Nochebuena, ni tampoco para el domingo de Navidad. En la parte alta, no se prevén precipitaciones en ninguna de las dos jornadas.

Tercero Arriba

Sábado de Nochebuena: cielo parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado por la noche. La máxima para la jornada está prevista en los 25 grados. En el detalle, el SMN, pronostica una temperatura de 22 grados para la noche.

Domingo de Navidad: cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado por la noche, con una máxima estimada de 27 grados. En la madrugada de la jornada, primeras horas de la Navidad, el SMN prevé una temperatura de 20 grados.

Zona baja de Calamuchita

Sábado de Nochebuena: posibles chaparrones por la tarde y mayormente nublado por la noche. La máxima para la jornada está prevista en los 23 grados. En el detalle, el SMN, pronostica una temperatura de 20 grados para la noche.

Domingo de Navidad: cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado por la noche, con una máxima estimada de 24 grados. En la madrugada de la jornada, primeras horas de la Navidad, el SMN prevé una temperatura de 17 grados.

Zona alta de Calamuchita

Sábado de Nochebuena: cielo parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado por la noche. La máxima para la jornada está prevista en los 23 grados. En el detalle, el SMN, pronostica una temperatura de 13 grados para la noche.

Domingo de Navidad: cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado por la noche, con una máxima estimada de 24 grados. En la madrugada de la jornada, primeras horas de la Navidad, el SMN prevé una temperatura de 19 grados.

Fuente: Pronóstico del SMN a las 13 del sábado 24 de diciembre de 2022.