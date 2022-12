Río Tercero: la Municipalidad atiende normal este viernes

En diferentes niveles del Estado, como en distintos municipios, este viernes rige un asueto administrativo, por lo que las actividades en esas dependencias públicas no tendrán atención al público. En el caso de Río Tercero, la Municipalidad informó que atenderá como en una jornada normal.

Se informó desde el Palacio 9 de Septiembre que "cada una de las dependencias municipales funcionarán como lo hacen habitualmente, manteniendo el horario de atención que le corresponde".

El asueto nacional, por ejemplo, alcanza únicamente a los trabajadores de la administración pública, que son aquellos que no tendrán que trabajar.

Diferencia entre feriado y asueto

No es lo mismo "asueto" que "feriado". La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo establece que para un feriado establecen las mismas normativas del descanso dominical. Esto implica que el trabajador no está obligado a prestar tareas laborales. En caso de trabajar, el empleador debe abonarle a su empleado el doble por hora que en un día normal.

El asueto, en cambio, rige un día no laborable. Esto implica que la decisión de que se trabaje o no depende exclusivamente del empleador. Sea por la afirmativa o por la negativa, al empleado no se le abona ninguna suma extra por servicios prestados ese día.

Dependencias nacionales y provinciales

En los organismos públicos tanto de la Nación como de la Provincia de Córdoba, no habrá atención al público, ya que en ambos casos decretaron asueto, tanto para este viernes 23 como para el 30 de diciembre.

Las decisiones se adoptaron, considerando que ambas fechas, de Navidad y Año Nuevo, coinciden con un fin de semana este año.