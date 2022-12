Universidad de Río Tercero: JxC no dio quórum y no se trató el proyecto

Juntos por el Cambio no dio quórum y no se trataron distintos proyectos, entre ellos la creación de nuevas universidades, como es el caso de Río Tercero.

La sesión especial solicitada por el bloque del Frente de Todos, no pudo concretarse en la jornada del miércoles, ya que no hubo quórum por parte de Juntos por el Cambio. En Río Tercero, como en otras ciudades, en donde planteaba la creación de nuevas universidades nacionales, entre ellas la de Río Tercero, existía expectativas de que finalmente lograra media sanción en Diputados, lo que no pudo lograrse, al menos debatirla.

Si bien se especulaba que Evolución Radical, desde donde la legisladora, Gabriela Brouwer de Koning, presentó el primer proyecto para la creación de la UNRT, al que se sumó otro de Gabriela Estévez.

Pasada la media hora de espera, se realizó una sesión en minoría, lo que implica que sólo son las expresiones de los legisladores presentes, sin poder votarse los proyectos. El presidente del bloque del FdT, señaló que había un acuerdo con Evolución, lo que finalmente se cayó minutos antes del inicio de la sesión.

El bloque de la Izquierda, estuvieron presentes, aunque no fue suficiente para alcanzar el número de 129 que hubiera permitido iniciar la sesión.

La postura de Juntos por el Cambio

En una conferencia de prensa, Juntos por el Cambio había anunciado que resolvía no aceptar la propuesta del oficialismo y reiteró su postura de no facilitar el número para que se pueda realizar la sesión, con el argumento de que, a su criterio, se trata de "una trampa" del FDT.

"Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando que no pueden esperar caprichos de nadie", aseguró el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri.

A esperar hasta febrero

Ahora, de no existir una sesión extraordinaria, recién en febrero se podría tratar la creación de las ocho universidades nacionales, como la de Río Tercero. Debe recordarse que en el caso de la ciudad se solicita la creación de la casa de altos estudios como una Reparación Histórica por el atentado de 1995.

Además, se iban a tratar proyectos, como el de la Ley de Alquileres y el de la Moratoria Jubilatoria, para que más de 800 mil personas pudieran acceder a ese beneficio.