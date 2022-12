Las portadas del mundo reflejaron la victoria argentina en el Mundial

Luego de la final en la selección Argentina derrotó a la Francia en el mundial de Qatar, ganando de esta manera su tercera copa, luego de 1978 y 1986, las portadas de los principales diarios del planeta reflejaron dicho logro deportivo.

América

En el continente, medios de diferentes países colocaron en sus portadas tras el triunfo la noticia.

Brasil

O Globo: ¡Argentina Tricampeona! .Los "Hermanos vencieron a Francia en una final histórica"

Folha de San Pablo: "Messi gana la Copa, la Copa gana a Messi. Dramática final con Francia acaba decidida en los penales tras el empate 3 a 3. Argentina es nueva tricampeona del mundo".

Globoesporte: "Gigantesco". "La Argentina de Messi es tri en los penales", agregó el portal.

Lance: "Es tu momento, Leo. Argentina gana el tri ante Francia y corona a un genio Messi".

Chile

El Mercurio: "Argentina y Messi tocan la gloria: Ganan en penales una épica final a Francia y conquistan el tercer Mundial de su historia"

La Tercera: "Messi es el dueño del mundo: Argentina toca el cielo 36 años después en una final inolvidable".

La Cuarta: "Me verás volver. Argentina levanta su tercera copa del Mundo en Qatar 2022. En un dramático encuentro, que tuvo como figuras a Messi y Mbappé, la Albiceleste se llevó la definición desde el punto de penal. El Dibu, otra vez figura desde los 12 pasos".

Uruguay

El suplemento Ovación del diario El País tituló "Se hizo justicia: Lionel Messi campeón del mundo con Argentina en la mejor final de la historia".

Paraguay

Diario ABC: "¡Argentina campeón del Mundial Qatar 2022": "Los albicelestes consiguieron su tercera estrella al vencer a Francia por penales en la que fue la mejor final de la historia y que consagró a Lionel Messi en los más alto del deporte universal".

Estados Unidos

Miami Herald: "Jubilation after argentina's epic win" (Júbilo tras la épica victoria argentina)

Europa

Los medios de Europa, en tanto, también presentaron en sus portadas el triunfo y la obtención de la tercera copa para la selección.

España

Mundo Deportivo: "Messi y Argentina ya tienen su mundial"

Diario AS, tituló a página completa: "Y Messi se D10S", aludiendo también a Diego Maradona.

Diario Marca: "¡¡¡Argentina es tricampeona del Mundo!!!"

El País: "Messi en la final de las finales".

ABC: "La fe de Argentina consigue un mundial".

Sport: "Argentina campeona del mundo".

Portugal

ABola: "Argentina y Messi festejan tras la loca final"

Francia

L'Equipe: "Larmes fatales" (Lágrimas fatales), eligió dicho medio, acompañando el titular con una fotografía de un jugador francés llorando.

Le Monde: "L'Argentine sacrèe championne du monde après sa victoire contre le France et une finale d'antologhie" (Argentina se coronó campeona del mundo tras su victoria ante Francia y una final de antología).

Inglaterra

Mirror: "Kings Of Football" (Reyes del fútbol)

The Sun: "In the hand of god" (En la mano de Dios), titula, con la foto de Lionel Messi, levantando la copa.

The Guardian: "Champions! Messi's crowning glory" (Campeones! La gloria suprema de Messi)

The Times: "World Cup epic ends in victory for marvel Messi" (La epopeya de la Copa del Mundo termina con la victoria de Messi)