Aquel 1986, la espera de 36 años y el sueño cumplido en 2022

Había pasado el mediodía. La ruta nacional 158 estaba desierta. El silencio en el pueblo de Las Higueras, junto al Área Material Río Cuarto de la Fuerza Aérea Argentina, era total. En la segunda ciudad de la provincia, un poco más allá, sucedía lo mismo.

Sólo se escuchaba distante el sonido de aquel televisor, junto al puesto de guardia. Alguna exclamación. No más que eso. La sensación era que hasta los pájaros que revoloteaban entre los árboles también habían acallado sus gorjeos. Hacía frío en aquella siesta del domingo 29 de junio en el año 1986. Recién se iniciaba el invierno.

De repente se hizo sonora una exclamación colectiva, como si el silencio que lo abarcaba todo hubiera dicho "hasta acá". Fue una especie de grito masivo, como en un estadio, pero fuera de él: ¡Goooooool! El "Tata" José Luis Brown convertía de cabeza el primero de la Argentina ante Alemania, con un Diego Maradona en la cúspide.

"Soldados vamos a hacer así: se van a repartir para que puedan ver algo del partido", había señalado el oficial que estaba a cargo de la guardia de aquel domingo. Guardias de 24 horas, cuyos turnos en la mayoría de los puestos duraban 120 minutos, incluida la del "furriel", en el acceso principal a la "base". Dos horas de guardia, dos horas de descanso, y así, hasta completar una jornada completa desde las 8 de un día hasta las 8 del otro.

Cada dos horas, un transporte realizaba el relevo en cada puesto, y quienes tenían ese ansiado lapso de descanso llegaban a un pequeño pabellón junto a ese acceso principal, en donde se dormía, simplemente se charlaba, se escuchaba radio... En aquel momento estábamos a la mitad de aquella guardia de 24 horas.

La regla para esa ocasión, sumando a los soldados que llegaban de los diferentes puestos, era que nos apostáramos 15 minutos cada uno en el ingreso. Se realizó el sorteo, y quien escribe, fue el segundo, esto es que desde el minuto 15 al 30 del encuentro más esperado estaría apostado con el casco y el fúsil en ese acceso.

Y fue así que el "Tata" convirtió en el minuto 22 del encuentro final en aquel Mundial de México '86. La perspectiva -tal lo citado al comienzo- de vivir ese periodo de una final junto a una ruta desolada, en una base y dos comunidades en total silencio hasta el gol, por supuesto, fue una experiencia diferente. Fue distinto.

Y llegó el segundo gol con Jorge Valdano, el empate de los alemanes, y el magistral pase de Diego para la corrida de Jorge Burruchuga. Ya estaba frente al televisor. El festejo, la locura, los gritos. Terminó cuando la guardia retornó a la normalidad, pero hizo de ese pasaje en la colimba algo especial, con una guardia no tan tediosa. En aquel puesto, luego de la obtención de aquella Copa del Mundo, ya en soledad, rompía en llanto de emoción.

Es imposible no ser autorreferencial cuando se trata de un mundial, especialmente en una final, porque como en otros hechos de nuestras vidas -al menos las de los argentinos y las argentinas- al recordar esos momentos, podemos describir con lujo de detalles, en dónde estábamos, qué hacíamos y cómo vivimos "ese partido".

Por ello este texto no está escrito en tercera persona. Se nutre de la experiencia propia y de los recuerdos que, con cada mundial, se hacen presentes. Aquel fue especial. Sí que lo fue. El equipo había llegado a México con el pulgar hacia abajo, a pesar de contar con Diego en su mejor momento, que lo explotó. ¡Sí que lo hizo! Y lo hizo aquel seleccionado dirigido por Carlos Salvador Bilardo, que dejó sin palabras a quienes lo cuestionaban.

Aquel mundial se realizaba cuando habían pasado apenas cuatro años de Malvinas. Todo era muy cercano. fresco. El partido de cuartos de final fue, sin dudas, el encuentro más seguido, sentido y celebrado. Qué importa si fue el primero con "la mano de Dios", pero, por si acaso, para que no existieran dudas, el segundo fue el mejor gol en la historia de los mundiales. Diego arrancó desde el campo argentino, desparramó a los ingleses, incluido el arquero Hilton. Nada qué decir. Era una especie de revancha, sí, aunque digan que no es así.

Fue una revancha con lo que teníamos. Y teníamos al mejor del mundo y del mundial. ¿Qué es sólo fútbol? Que se lo digan a millones de argentinas y argentinos. La pasión mundialista se lleva en la sangre en el país. Y en aquel momento más aún. Perdura hasta el presente. "El que no salta es un inglés", se salta y se canta.

También aquel encuentro fue durante una guardia, por supuesto, con otros tres soldados y un suboficial, en un puesto en el medio del campo, viéndolo en un televisor de pantalla pequeña, en blanco y negro. ¿Guardia en fechas especiales? El bolillero estaba ajustado, al parecer: Pascuas; Nochebuena y el primer minuto de Navidad. Año Nuevo en casa, sí, porque estaba de franco, pero el resto, sin errar ningún gol en el arco del destino.

La espera y la ilusión

El servicio militar había quedado atrás, y aquel mundial de México aún resonaba. Habían pasado cuatro años. Italia 90 y la selección, otra vez con Diego como abanderado, con Bilardo como técnico, y con un Sergio Goycochea encargado de ofrendarnos triunfos, paso a paso, hasta poder llegar a la cima, atajando penales.

Transcurrido el mundial en tierras Aztecas, la pregunta era: ¿y ahora, cuándo será la próxima? Argentina ya tenía dos copas, la de 1978 y la de 1986. Aquel mundial comenzaba mal para la albiceleste, con derrota frente a un sorprendente Camerún del también sorprende Roger Milla que, con 38 años, llevaba a su selección a los cuartos de final frente a Inglaterra. Lesión de Nery Pumpido y el reemplazo de Goycochea. Dicen que el destino...

Diego, maltratado por la prensa y las gradas de Italia, y la selección con él. No se le perdonaba en el norte de dicho país que hubiera llevado al sur pobre, con el Nápoles, a ganar títulos. La selección no brilló, pero la estrella del 10 lo hizo. Argentina dejaba afuera a Brasil, con un preciso pase a Claudio Caniggia, que sentenciaba el 1 a 0, dejando gateando en el césped al arquero Taffarel. Los brasileños nos habían abollado los palos, pero... Le ganaba en los penales a la entonces Yugoslavia, en donde el "Goyco", era figura; y después, en el propio Nápoles, daba cuenta de la dueña de casa, también en los penales. Si supiera Diego que ese estadio lleva ahora su nombre -tal vez lo sepa-; y la final con Alemania, otra vez. Discutido penal para los teutones, y no pudo ser.

Penal dudoso aquel, en donde el árbitro mexicano Codesal, además de cobrarlo, echó a dos jugadores de la selección: Pedro Monzón y Gustavo Dezotti. Antes del encuentro, la cosa había comenzado mal. Es recordada la silbatina hacia el Himno Nacional, como es recordado el rostro inflamado de Diego, respondiendo a la silbatina.

Luego del 0 a 6 contra Colombia, parecía que la selección no llegaba al Mundial del 94. Repechaje. Había que buscar una varita mágica que nos pusiera en aquel torneo que se jugaría en Estados Unidos. Y la varita llegó con quien se suponía que no retornaría, pero lo hizo. El 10 se incorporó al seleccionado dirigido por Alfio Basile. Pasó Australia y llegó aquel mundial con una Argentina imparable. Maradona que había vuelto con todo y una delantera que era una tromba: Caniggia y Batistuta. Ante la temible Nigeria, se imponía y parecía allanarse el camino hacia el tercer título. Quienes conocen de fútbol, no lo dudan: la albiceleste era la mejor del torneo.

¡Ahora sí!, era la sensación de millones. Era el momento de la tercera copa, sin dudas. Llamativamente, o no, en ese encuentro contra Nigeria, ya finalizado, una enfermera lo fue a buscar a Diego al medio del campo. Esa imagen se transmitió por la televisión para millones de personas en todo el planeta. Por única vez en la historia de los mundiales ocurría: que se buscara a un jugador, y la secuencia de ese hecho -que no se reiteraría en dicho torneo- era transmitida en vivo y en directo, para el control antidoping. Diego no era políticamente correcto con el poder. No se había ahorrado cuestionamientos hacia la FIFA, los Estados Unidos. O sea.

El resultado: positivo. Conocimos que había una sustancia llamada efedrina y escuchamos del 10 una frase que quedó en la historia: "Me cortaron las piernas". Lo sacaban del mundial, y con él nos sacaban a millones. Fue la excomunión del poder del fútbol y del dinero para con el mejor, con escarnio público incluido, transmitido en vivo y directo en para todo el mundo. Se lo cosificó con lo que él no había negado nunca: sufría de una adicción. No obstante, juraba que en ese mundial no había ingerido sustancias prohibidas. La selección se derrumbaba y quedaba afuera, sin su capitán, frente a Rumania. Brasil se imponía en aquel mundial frente a Italia, en definición por penales.

Y llegó aquel mundial del 98 en Francia. Dirigida por Daniel Pasarella -campeón del mundo en 1978- la selección arribó a cuartos con Holanda. Comenzaba perdiendo, pero emparejaba el trámite con aquel recordado gol del "Piojo". Parecía que la cancha se inclinaba hacia el equipo naranja. Cabezazo de Ortega al arquero holandés. Expulsión. La inclinación de la cancha se invertía. Gol de los naranjas. Retorno al país. Se había estado en instancias finales. En 2002, después de salir primera en las eliminatorias, la selección salía del mundial Corea-Japón en fase de grupos. Angustiante.

En 2006, el "equipo de José" Pekerman, con un jovencito que asomaba como sucesor del 10, llamado Lionel Messi, se quedaba en cuartos, al perder frente a la local Alemania en la definición por los penales. En 2010, retornaba Diego, pero como DT de la selección, y Messi era sinónimo de crack y sucesor. En cuartos, otra vez Alemania. Perdía la selección 4 a 0. A esperar otros cuatro años por otro mundial. Estuvo cerca en 2014, muy cerca. En Brasil, nada menos, con un "Lio" que atravesaba su mejor momento en el Barcelona. El equipo dirigido por Alejandro Sabella, llegaba a la final con Alemania. Otra vez. Tuvo chances, comenzando con el penal que no le cobraron al "Pipita". El arquero se lo llevó puesto en el área. Era pena máxima y expulsión de Neuer. No fue así. No se cobró el penal, el arquero alemán siguió en la cancha, y el mundial era para los alemanes, con un gol en tiempo suplementario que facturaba Götze. Corría el minuto 113 del encuentro.

Y llegaba el Mundial de Rusia, el más cercano, aunque ahora el más cercano es Qatar. Hace un rato nomás. Era 2018. La selección fue con Sampaoli como técnico a buscar el ansiado título. Diego estaba vivo todavía. Aún está vivo en el corazón, los trapos y los bombos que llevan su imagen con la de Lio. Fue un mundial extraño aquel, el de hace pocos años, en donde no existió sintonía entre el técnico y el equipo. Croacia nos pegó una bofetada con un 3 a 0. La selección llegaba a octavos, y perdía 4 a 3 con Francia, sí, la de la final de cuatro años después en Qatar.

En 2020, la noticia, en el medio de la pandemia, no sólo conmovía al país. Conmovía al mundo. Fallecía Diego, aquel de 1986, el que llevaba la celeste y blanca en el alma. Se había marchado el barrilete cósmico, D10S, el amado por el pueblo y cuestionado por un sector del poder y por los menos que lo preferían políticamente correcto y cercano al poder. Una multitud lo despedía. Es que parecía eterno, inmortal, para la mayoría, porque era parte de esa mayoría, ese que no renegaba de sus orígenes, y decía lo que sentía, aunque a los moralistas de dudosa moral, jueces y fiscales de las acciones ajenas, no les gustara lo que decía. Algo sucedía aquel día. Algo tuvo que suceder aquel día. "Prefiero creer", se viralizó en las redes sociales para Qatar. Seguramente.

Era designado un nuevo técnico, Lionel Scaloni. Cuestionado por "su falta de experiencia" dejó mudos a quienes cuestionaban su falta de experiencia. La selección había perdido una final de un mundial y finales de Copa América. Frustración. El mejor del mundo, con Diego, Lio, hasta sucumbió luego de una de esas finales, y anunció que no jugaría más para el representativo nacional. Pero algo sucedió aquel día en aquella pandemia.

Lio había retornado. El otro Lio -Scaloni- armó un grupo, convocó a los jugadores, y así, en 2021, aún en pandemia, fuimos a Brasil con la selección. Ese representativo nacional -el mismo grupo de ahora- tenía la chance de levantar la Copa América. Fue en el frío invierno de hace apenas poco más de un año cuando nada menos derrotaba en la final al dueño de casa, al eterno rival, con un golazo de "Angelito". Lio y la selección, por fin, luego de tantas frustraciones levantaban el trofeo que se le había negado en varias ocasiones. Muchas.

Pero llegaba ese momento. Y la alegría se esparcía en las calles de todas las ciudades del país. Quienes cuestionaban al técnico, al cuerpo técnico, y al grupo, que no hacía gala de declaraciones altisonantes ni triunfalistas, dijeron o no dijeron nada. Y fue la "finallísima" luego contra el campeón de Europa, Italia, y nada menos que en Inglaterra, cuando con una demostración de fútbol argento se impuso la albiceleste por 3 a 0.

Final de eliminatorias y próximo destino: Qatar. Allá fuimos. Ahora tenía que ser. Comenzó con un baldazo de agua fría, perdiendo por 2 a 1 frente a Arabia Saudita, en los papeles, el más flojo del grupo. Llegaba México y Lio frotó la lámpara. Llegó Polonia y la frotó nuevamente. Llegaron octavos, y se impuso sobre Australia. Fue el turno de Países Bajos -para la mayoría sigue siendo Holanda-, con un 2 a 0 arriba, empate de la naranja, alargue y penales, con el "Dibu" Martínez que, como en la Copa América, se convirtió en figura. Y surgió el Lio desconocido -o no tan conocido- cuando luego de hacer un gol le hizo el topo giggio al banco holandés.

En la previa, el entrenador Van Gall, había minimizado al 10 argentino. Según dicen, dirigiendo a los equipos europeos no estaba muy de acuerdo con los jugadores procedentes de América del Sur. Esa supuesta supremacía eurocentrista, expresada por ciertos personajes de ese continente. Los "sudacas" al parecer molestaban -y lo hacen- a quienes tienen aires de superioridad, solamente por ser europeos, como Van Gall.

La reacción no fue la misma ante la actitud de jugadores de la naranja, que no se comportaron nada bien, molestando -lo que la televisión no mostró y que algunos comunicadores no consideraron al momento de escribir o hablar- a Lautaro Martínez, hacia su penal, que convirtió. Y la frase hacia uno de los holandeses en medio de una entrevista del mejor del mundo: "Que mirá bobo. anda payá". Frase que seguramente será recordada.

Y esa frase molestó, claro, no en Holanda, sino en... ¡Argentina! Un columnista de un medio nacional, que se especializa en depreciar -no inocentemente- a todo lo que sea argentino, calificó de "vulgar" a Messi, y otro medio, que camina en la misma sintonía, cuestionó el festejo de los jugadores frente a los holandeses, cuando lograban el pase a semifinales. Pero no habían, sin querer queriendo, observado la actitud de los naranjas.

Y allí estaba -lo escribió el columnista- el "hombre vulgar", y por añadidura un plantel "vulgar". Y escribió que esa actitud "maradoneana" no ayudaba. Lo que sucede con esta gente es que confunden "vulgar" con "popular" o, en todo caso, consideran que lo popular es "vulgar". Nunca comprenderán la diferencia. Lio le dijo "bobo", en rosarino, y le dijo "anda payá", también en rosarino, a un holandés que no se había portado tan bien. Popular.

No es chauvinismo, compréndase, ni tampoco patrioterismo. Es realismo. Somos argentinos y argentinas, con nuestros defectos y nuestras virtudes, como cualquiera en cualquier país del mundo. Inclusive los holandeses. Somos eso con el fútbol, que es una pasión de la mayoría, y es una pasión en los mundiales de todo un pueblo, excepto una minúscula minoría, que no viene al caso, colocarla en agenda con esta columna. No ahora.

Y llegó Croacia, en semifinales, con una selección nacional desplegando una exhibición de fútbol, derrotando 3 a 0 al equipo que le había ganado por idéntico resultado en Rusia.

El sueño cumplido

Y llegó el domingo 18 de diciembre, ese que quedará guardado en el almanaque de los grandes logros deportivos. Lección de fútbol de la selección frente a Francia en la final, durante el primer tiempo. Penal. Gol de Lio. Jugada extraordinaria. Gol de Ángel Di María. Y llegó el segundo tiempo y dos minutos fatales, cerca del final.

A los 35 minutos, penal para Francia. Gol de Mbappé. A los 36 minutos, otra vez Mbappé. Quedamos helados. Suplementario, Lio, adentro, con suspenso, y cerca del final, otra vez arriba, 3 a 2. Y ya cuando casi tocábamos la gloria, penal para los galos, y otra vez Mbappé. Lo vamos a soñar. Pero teníamos nuestro propio sueño. Definición por penales en una final realmente épica. Y allí sí, pudimos gritar "¡Somos campeones otra vez!".

Ya está. El pueblo está de fiesta por esa pasión que fluye por nuestra sangre, y este tipo de 55 y varios meses, estuvo llorando como un chico, al igual que aquel chico que con 18 años, en la colimba, cuando nuevamente sólo, en aquel puesto de guardia, lloraba emocionado por la obtención de aquella copa del '86 en México.

Tuvieron que transcurrir 36 años para que pudiera llorar nuevamente como un chico. Y todo por el fútbol, por el mundial, la selección, por Lio, y por Diego, que desde algún lugar, estará celebrando como lo hizo siempre.

Los problemas no se marcharon. No. Siguen estando, pero un soplido de felicidad, de aire fresco en medio de tanto aire viciado, no viene nada mal, aunque sea fútbol, sólo fútbol, un mundial, una copa.

Es mucho más que eso. Gracias selección.