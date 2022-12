Río Tercero: más seguridad en el centro el domingo si Argentina logra el campeonato

Se dispondrá un operativo especial de seguridad por lo que se espera sean los festejos de la selección el domingo en el centro de Río Tercero, si la selección Argentina levanta por tercera ocasión la Copa del Mundo, en esta ocasión, en Qatar. El objetivo, que ante un desborde, no haya problemas con vidrieras de comercios y en quienes celebren.

En la semana hubo una reunión entre comerciantes y autoridades en el CeCISA, en donde se planteó la necesidad de que se prevengan desbordes que puedan afectar a quienes festejen -como todos aguardan- por la masividad. Con cada triunfo de la selección fueron miles las personas que se concentraron especialmente en el centro.

"Una aclaración importante: el operativo es para resguardar, en el caso de que se produzca, ojalá que no y seguramente no ocurrirá, con tantas personas un desborde, y no porque alguien tenga intenciones de hacer algún daño", enfatizó el secretario de Seguridad, Miguel Canuto. "Es obvio que nadie lo quiere hacer; hay necesidad de festejar todos juntos, pero se deben adoptar precauciones", dijo.

En ese sentido, recordó que "habrá no sólo jóvenes, sino personas de todas las edades, familias con niños". "Por ello es importante que, además de celebrar tratemos de hacerlo con responsabilidad, resguardando la integridad de quienes si la selección obtiene el campeonato, como ansiamos, nos cuidemos entre todos", expresó.

Tras la semifinal sólo en el centro, seis mil personas

En el último festejo, cuando la selección pasó a la final -prosiguió Canuto- se estima que sólo en el centro de la ciudad, se congregaron unas seis mil personas, especialmente en la esquina de Mitre y Libertad, en donde se concentran los festejos, y en las cuadras que llegan a dicha intersección.

Según explicó Canuto, se dispondrá de inspectores y efectivos policiales en distintos puntos, además de interrumpirse el ingreso de vehículos al microcentro.

De lograr coronarse nuevamente y por tercera ocasión la selección, luego de 36 años, tras el Mundial de México en 1986, se aguarda que esa cantidad de personas sea aún mayor, una celebración masiva que puede ser histórica.