Aumenta la cantidad de esterilizaciones de perros y gatos en Río Tercero

Recientemente inaugurado, el Centro de Zoonosis Municipal ya aumentó el número de esterilizaciones de perros y gatos en Río Tercero. Se enmarca en el proyecto que tiene como objetivo disminuir su número en las calles de la ciudad. Así lo señaló el responsable de esa repartición, Diego Paulus, secretario de Relaciones Gubernamentales y Vecinalismo.

En declaraciones a la emisora Mestiza Rock, el funcionario manifestó que de 70 castraciones mensuales que se estaban realizando, con la nueva dependencia inaugurada, en el mes de diciembre se han dado 130 turnos para nuevas esterilizaciones que ya se efectúan. "Sólo en este mes ya vamos a duplicar la cantidad histórica en la ciudad", indicó.

Explicó que el número de esterilizaciones se incrementará progresivamente. "Desde enero le vamos a ir anexando mes a mes entre 25 y 30 más, para llegar en junio a las 240 castraciones que sería cuadriplicar el número histórico en la ciudad", detalló.

"Es comenzar a solucionar un problema"

Paulus manifestó que el Centro de Zoonosis se logró a partir de una decisión de la actual gestión. "Era un tema en agenda, que se le debía a la ciudad; históricamente se ha ido avanzando quizás en otras cuestiones, otras áreas, pero esto había que hacerlo, y gracias a una decisión política del intendente (Marcos Ferrer), de la gestión, con una inversión de más seis millones de pesos", se inició con este proceso para solucionar la problemática.

Recordó que el Centro de Zoonosis cuenta con uno de los "mejores quirófanos a nivel tecnológico de la provincia de Córdoba". "Y esto dicho por el Colegio de Veterinarios", recordó. El miércoles 7 de diciembre fue el primer día de funcionamiento y se iniciaron la esterilizaciones.

"Es muy importante entender que es una política, primero de salud, para comenzar a darle solución a este tema que la ciudadanía había puesto en agenda desde hacía mucho tiempo", manifestó Paulus.

Cómo solicitar los turnos y un número para reclamos

Los turnos para las castraciones se pueden solicitar -recordó el funcionario- de manera presencial en el Centro de Zoonosis, ubicado en calle 25 de Mayo, a metros de la intersección con Alberdi, de la Departamental Tercero Arriba y de la Municipalidad.

También se puede llamar a un celular: 3571 - 674781. "Es importante resaltar que este número es para reclamos o consultas; tenemos una guardia activa las 24 horas", indicó Paulus. El Centro de Zoonosis, de manera presencial, funcional desde las 7 a las 21, con inspectores preparados para acudir ante un reclamo u otras cuestiones inherentes al área.

Luego de ese horario -como está indicado- se puede llamar al celular señalado previamente. "Siempre atendemos e incluso el fin de semana recibimos consultas y acudimos para verificar de qué se trataba", ejemplificó el funcionario sobre la atención permanente. "Es un servicio totalmente gratuito, para todo el mundo, de carácter universal", dijo.

Una recorrida por la ciudad

Paulus manifestó que entre febrero y marzo se realizará una recorrida por la ciudad. "Con los grupos proteccionistas tenemos el universo, principalmente de perros y perras que están en la vía pública con el objetivo de castrar a esos animales", amplió.

A ello, señaló que es "muy importante" que la sociedad lo tenga en cuenta. "No salimos ahora, en estos dos meses, porque apelamos a que la gente identifique a su animal a través de un collar con una plaquita, para que sepamos de que tiene dueño y obviamente no esterilizarlo", hasta no informar a los propietarios.

El objetivo es que de los animales identificados se llamen a sus dueños o dueñas, con el objetivo de que lo mantengan en el interior de las propiedades. En ese sentido recordó la importancia de se encuentren en el interior de los domicilios para evitar los problemas que puedan generar en la vía pública.

Sobre los denominados "perros comunitarios", aquellos que son alimentados por grupos de vecinas y vecinos, indicó que estos "se quedan allí y al ser territoriales, estando en las veredas, atacan cuando pasan otros perros o cuando pasa la gente". "Esos son los que a partir de los primeros días de marzo saldremos a buscar para las castraciones", indicó.

En ese sentido, señaló que se esperará "el tiempo prudencial" por si tienen dueños antes de la intervención. "Por eso tenemos caniles creados para tal efecto", señaló. Recordó que dichos espacios cuentan con ambientes climatizados para que, especialmente con el calor, estén en buenas condiciones.

Responsabilidad social y quirófano móvil

Cada animal esterilizado en el Centro de Zoonosis, enfatizó el funcionario, comienza a estar registrado. "Cada animal castrado sale con un tatuaje específico, sacamos la foto, y si tiene dueño lo cargamos en el sistema, con la dirección y número de teléfono", detalló.

"Una vez individualizado, cuando ese perro es encontrado en la calle, sí podemos multar al dueño que está cargado en el sistema", señaló. Y prosiguió: "Es comenzar a ordenar un poco este tema, no sólo por la cantidad de animales que hay en la vía pública, sino por la falta de responsabilidad social que tiene una parte de la comunidad".

Sobre la cantidad de animales en diferentes barrios de la ciudad, que se encuentran en la vía pública -con dueños o sin los mismos- dijo que es "alarmante". "Vamos a continuar con esta estadística; los grupos proteccionistas han avanzado en ese tema y para ello hemos planteado dos etapas", manifestó.

En ese plan, señaló que la primera es con el Centro de Zoonosis, recientemente inaugurado, mientras que la segunda contempla un "castrador móvil". "Obviamente será en un mediano plazo pero viene a complementar estas casi 300 castraciones que estaremos realizando desde junio", indicó.

"Entendemos que es un servicio que debe llegar a los barrios porque mucha gente no puede traer su animal hasta el Centro de Zoonosis Municipal", dijo, y agregó, que la intención es que se prolongue en el tiempo con esta y la gestiones que lleguen posteriormente como una "política de estado".