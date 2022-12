"No voy a ser candidata a nada, métanme presa", dijo CFK

Cristina Fernández afirmó que no va a ser candidata a ningún cargo en 2023. "No voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa", dijo, luego de su condena, dirigiéndose al CEO de Clarín.