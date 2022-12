No son pocos y pocas quienes observan que la llegada a Río Tercero de una Universidad Nacional Pública, representará un cambio en la historia de la comunidad. Ofrecerá la opción de estudiar carreras superiores a miles de personas, que en la actualidad no pueden acceder a la educación universitaria.

En un texto preparado para este medio, el escritor y docente, Sergio Colautti, señala que es así: la universidad pública y gratuita, no sólo brindará la oportunidad de estudiar carreras superiores a miles de personas, sino que creará nuevos horizontes para la ciudad, con el "mérito de asumirse como Reparación Histórica".

La Universidad de Río Tercero, en perspectiva

“Un buen médico hace que algunos se sientan mejor. Un buen político hace que algunos vivan mejor. Un buen educador hace que muchos sean mejores” S. Bauman

La posibilidad cierta de la creación de la Universidad de Río Tercero abre horizontes nuevos y decisivos no solo para las perspectivas de la oferta educativa de la región sino también para el desarrollo sociocultural y económico de la ciudad.

Intentaremos detenernos aquí en otro aspecto que es importante subrayar, que tiene que ver con la perspectiva de la educación en su sentido histórico y evolutivo. Sabemos que, en la primera mitad del siglo anterior, los llamados “estudios completos” estaban referidos, en general, a completar la escuela primaria. El secundario y, más aún, la Universidad, eran espacios para minorías privilegiadas. Obedeciendo a una lógica histórica, los gobiernos declararon “obligatoria” a la escuela primaria, hasta que, desde los años sesenta, el ciclo secundario se hizo masivo. Algunos hablaron de “la invención de la juventud” a partir del fenómeno de jóvenes poblando las escuelas, lo que se entendía, ahora, como “estudios completos”; los gobiernos de esos años declararon, entonces, al ciclo básico como obligatorio y luego a todo el secundario en esa calidad, reconociendo a la educación como herramienta de transformación social clave. Hacia el final del siglo, la universidad seguía siendo para sectores minoritarios, aunque crecía, desde el impulso comunitario, el reclamo por su expansión. En nuestro país, las universidades lograron, desde luchas y convicciones históricas, sostener la gratuidad y el ingreso libre en la educación pública. Ese factor impulsó el reclamo por más universidades, que fueron creándose con sentido federal, logro que no puede ser minimizado en un país que piensa y ejecuta desde su Capital Federal.

Los pedagogos e investigadores de la educación no dudan: el proceso evolutivo de estos años ya comienza a considerar “estudios completos” a la capacitación terciaria o universitaria, y más allá de su declaración de “obligatoria” (que podría ser controversial aún) aparece la necesidad de dar respuestas a esa saludable y alentadora demanda por más y mejor educación.

Entonces, la discusión será otra: ¿Quién dará respuestas a esa creciente demanda educativa? ¿Lo harán Universidades privadas, inaccesibles para sectores vulnerables? ¿Lo harán Universidades públicas en las grandes ciudades, alejadas de los pueblos del interior? o ¿Lo harán Universidades instaladas en ciudades del interior, abriendo su calidad educativa y su gratuidad al conjunto social de las regiones? Ojalá la respuesta de quienes deciden se afirme en la tercera opción señalada, para que el proceso sea democrático, inclusivo, federal, anclado en las problemáticas socioculturales de cada región. Otros países de Latinoamérica optaron por educación universitaria de alto costo y escuchan, en estos años, fuertes protestas sociales por educación sin restricciones económicas.

Nuestro país tiene una larga lista de asignaturas pendientes, pero la educación pública, libre y gratuita es un logro que no podemos resignar. Bueno será, también, entender que las llamadas instituciones “privadas” no lo son, al pertenecer a la educación pública que las subsidia y delega su “gestión”. La privatización de la educación, en la que progresan los que ya tienen y quedan afuera los que no tienen, es un esquema que no responde, al menos desde una perspectiva social progresista y democrática, a la evolución educativa que hemos analizado. En todo caso, las propuestas universitarias públicas han tenido el mérito de articular, acompañar y vitalizar el desarrollo de las iniciativas privadas, como se observa en muchas ciudades del interior.

Por todo lo argumentado, la creación de una Universidad Pública, la UNRT, significará una respuesta cabal, inteligente y adecuada a esta perspectiva y tendrá el mérito de asumirse como Reparación Histórica, mirando su pasado herido y de apertura esperanzada, mirando y entendiendo las necesidades de las nuevas generaciones de riotercerenses.

Sergio G. Colautti / Docente