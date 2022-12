Universidad de Río Tercero: repercusiones por la frustrada sesión en Diputados

Todo estaba listo para celebrar en la ciudad la media sanción en la Cámara de Diputados -se descontaba la aprobación- de la Universidad Nacional de Río Tercero. Estaba prevista la sesión especial en el recinto, en donde se tratarían diferentes iniciativas. entre ellas, casas de altos estudios públicas para diferentes provincias.

Hubo repercusiones, especialmente de decepción con la sesión que se transformó en noticia, pero no por el tratamiento de proyectos, sino por el tumulto y el descontrol, en medio de los gritos. Se aguardaba, que esa jornada, con dicha sesión, significara un hecho histórico en Río Tercero. No ocurrió.

La universidad riotercerense es un reclamo de Reparación Histórica al Estado por el atentado de 1995, cuando se produjo la voladura de la Fábrica Militar. La Justicia determinó que fue un hecho intencional con participación de funcionarios del gobierno de entonces, por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Cuatro exmilitares recibieron condenas en 2014 por el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas". El expresidente, Carlos Menem, ya siendo senador, había sido procesado y se fijaba la continuidad de aquel juicio para febrero de 2021, en donde sería el único acusado como "autor mediato" por el atentado. Fallecía poco antes de la primera audiencia fijada por el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba.

Un pedido de reparación que viene de décadas

La ciudad, luego del atentado, había comenzado a reclamar "Verdad, Justicia y Reparación". La verdad, finalmente era determinada por la Justicia, que tardíamente condenaba a cuatro exfuncionarios, dos con cargos jerárquicos en la entonces DGFM y otros dos en la planta que había sido volada. Cuando -como está señalado- decidía llevar a juicio a Menem, de 90 años, este fallecía. Quedaba pendiente la "Reparación".

Se planteó a esa reparación estatal con la creación de una universidad pública y gratuita, la que, además de enmendar lo sucedido, representará una oportunidad para miles de personas, especialmente jóvenes, de cursar una carrera universitaria, no sólo de Río Tercero, sino de una amplia región de Córdoba.

Hubo dos proyectos: uno de la legisladora de Evolución Radical, Gabriela Brouwer de Koning; y otro de su par del Frente de Todos, Gabriela Estévez. En un plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto, hubo dictamen positivo, y se unificaron ambas iniciativas. La conformación de la Universidad de Río Tercero, tuvo, además, el aval del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que recomendó su creación.

Una sesión frustrada en medio de un escándalo

La sesión especial, sin embargo, terminó con una frustración en las expectativas generadas -al menos por ahora- no sólo en la ciudad. El clima tenso fue consecuencia de la controversia planteada cuando fracasó la sesión preparatoria, ya que no dieron quórum JxC, el Interbloque Federal y la izquierda y no se pudieron elegir las autoridades del cuerpo, al objetar la decisión de la presidenta de la cámara, Cecilia Moreau de dejar sin efecto la nómina de legisladores designados para integrar el Consejo de la Magistratura.

La sesión se había iniciado con el quórum estricto de 129 diputados, ya que colaboraron para conformarlo las bancadas de Provincias Unidas, la izquierda y el Interbloque Federal, que minutos antes de que se abortara el plenario le solicitó a referentes del oficialismo que intentaran reencauzarla. Juntos por el Cambio ingresó cuando el oficialismo había obtenido el quórum y sus legisladores empezaron a gritarle a Moreau que la sesión -cuyo horario se reprogramó dos veces- era inválida.

La principal bancada opositora argumentaba que la hora de inicio de la sesión no se puede reprogramar por una simple nota del secretario parlamentario, sino que debe hacerse con acuerdo de la mayoría de los bloques. Desde el oficialismo, en tanto, sostenían que la metodología utilizada era la correcta y que por lo tanto la sesión era totalmente válida.

Los opositores no dejaban de gritar y golpear las bancas y en un momento las mujeres del Frente de Todos se cruzaron cara a cara en el hemiciclo con sus colegas de JxC. A los gritos y moviendo sus brazos le gritaron "violentos" en el momento de mayor tensión que se vivió en el recinto, en tanto desde el espacio opositor les respondían "inválida". Al grito de "son violentos", las mujeres oficialistas se posicionaron en el hemiciclo del recinto, en protección de Moreau, a quien le gritaban los diputados de la oposición.

A pesar de ese clima de tensión, insultos y gritos, había comenzado a exponer la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, sobre la creación de las universidades, quien pronunció su discurso en medio del griterío. Ante ello, finalmente, Moreau anunció el levantamiento de la sesión.

Cuando estaba cerrando la sesión, la presidenta de la cámara baja, solicitó "disculpas" a quienes habían asistido por las nuevas casas de altos estudios. "Me comprometo con todos aquellos que vinieron a buscar las universidades de Río Tercero, del Delta, de Saladillo, de Cañuelas, de Ezeiza, que vamos a seguir trabajando por la creación y normalización de las universidades", indicó.

Repercusiones

En la emisora Mestiza Rock, dejaron su opinión con respecto a lo sucedido, las diputadas Brouwer de Koning y Estévez, firmantes de ambos proyectos -para la creación de la UNRT-, como así también, Romina Carezzano, quien es edil en la ciudad e integrante del Consejo de Educación Superior, órgano creado precisamente para gestionar la llegada, a modo de reparación histórica, de una universidad nacional.

Si bien el intendente, Marcos Ferrer, había anunciado en su asunción, en diciembre de 2019, que la universidad era la mejor reparación por lo ocurrido, se decidió que perseguir ese objetivo fuera una política de Estado, con un Consejo de Educación Superior, creado a instancias del Concejo Deliberante.

Dicho órgano fue creado con el voto unánime de los bloques del cuerpo deliberativo. Están integrantes de todas las bancadas, estudiantes, educadores, organizaciones, y el municipio, a través del propio jefe comunal y quienes integran la Dirección de Educación, que trabajó con el asesoramiento de la UBA y la Universidad del Noroeste de Buenos Aires, elaborando las carpetas de factibilidad por la universidad.

No existen divisiones en la ciudad con respecto al pedido de una universidad. Se coincide en que la misma generará un cambio, en positivo, para la comunidad, y en conclusión para una amplia zona, reparando lo ocurrido hace más de un cuarto de siglo, cuando por el atentado fue todo lo contrario.

A comienzos de octubre, en una sala colmada del Museo Enrique Gandolfo, se anunciaba que el proyecto había ingresado al Congreso. Llevaba la firma de Gabriela Brouwer de Koning, siendo cofirmantes, legisladores y legisladoras del bloque de Evolución Radical. Poco después, ingresaba otro proyecto, con la firma de Gabriela Estévez, siendo cofirmantes diputados del Frente de Todos por la provincia de Córdoba.

El pasado 3 de noviembre, autoridades de varias universidades nacionales, entre quienes se encontraban representantes de la UBA y la UNC, firmaban, al cumplirse 27 años del atentado un "Acta de Reparación", avalando el pedido riotercerense de una casa de altos estudios, pública y gratuita. En el Anfiteatro Municipal, colmado, hubo aplausos y también llantos. Cada 3 de noviembre, es muy especial en la ciudad.

Al cierre de noviembre, las noticias se precipitaron: el Consejo de Educación Superior (CIN), recomendó la creación de la UNRT; y en plenario de Comisiones de Educación y Presupuesto, se obtuvo dictamen positivo. Se unificaron en un solo proyecto, ambas iniciativas: la de Brouwer de Koning y la de Estévez. Habló allí, defendiendo el proyecto, Brouwer de Koning, y lo hizo también, apoyando, Eduardo Fernández (FdT).

Quedaba el tratamiento en la sesión del jueves, la que -como estaba señalado- se daba por descontado que la creación de la universidad tendría media sanción en Diputados. Estaban presentes, además, quienes también esperaban por otras casas de altos estudios en el país. Inclusive viajó para estar en el recinto el intendente, Marcos Ferrer. Había sido recibido por la titular de Diputados, Cecilia Moreau, y por el ministro de Educación, en otra reunión. Sin embargo, la esperada sesión terminó en escándalo.

Tanto las legisladoras nacionales como la concejala de la ciudad, lamentaron que la sesión hubiera terminado de esa manera, con visiones diferentes sobre las responsabilidades en los dos primeros casos, aunque confluyendo en la expectativa de que la creación de la casa de altos estudios será una realidad.

"Más allá de la tristeza, sé que tendremos la universidad"

"La verdad que lo ocurrido un Diputados fue un caos, un mamarracho, una situación vergonzosa, porque hubo falta de respeto en todo sentido", señaló Brouwer de Koning, oriunda de la ciudad, e integrante de Evolución Radical, del interbloque Juntos por el Cambio.

Recordó que se vivieron momentos de tensión con "todos los diputados gritando, tratándose mal". La legisladora, al igual que su pares de JxC, cuestionó que el oficialismo intentó "violar el reglamento".

En ese clima de tensión, manifestó que lo sucedido "molestó a todos los bloques". "La verdad que era muy difícil trabajar de esa forma y en un momento, ante esa situación de caos, no sólo el bloque de Juntos por el Cambio, sino también el del Interbloque Federal y otros diputados decidieron no seguir (...); la verdad que me daba vergüenza que los argentinos estuvieran viendo eso; y (diputadas y diputados) decidieron no continuar con la sesión así, porque era imposible; el Frente de Todos decidió levantarla", indicó la legisladora

Dijo que cuando se planteó desde el oficialismo "hacer una moción, ahí se necesita ver el quórum, y en la pantalla figuraban 120". "Faltaban más que los de Juntos por el Cambio, hubo otros bloques que no quisieron seguir con la sesión de esa manera", sostuvo.

Indicó que estaba "muy ilusionada con poder defender" el proyecto para la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. "Defender una universidad en esas circunstancias, iba a ser una situación muy fea, que no se iba a poder hacer; iba a ser una sesión y un momento histórico -para la ciudad- pero todo se vio opacado", señaló.

Expresó que todo se originó por la discusión por el Consejo de la Magistratura. "Eso se trasladó a la sesión; quedé muy mal, estuve casi hasta último momento; no hubo manera de revertir esa situación; y no era solamente nuestra universidad, con ese simbolismo especial por la Reparación Histórica, sino que había otras, pero lo importante es que lo ocurrido no fue porque se estaba en contra de las universidades", dijo.

"El tema fue todo el resto", indicó. Y agregó: "Seguiremos adelante, sé que la universidad tiene consenso y que la tendremos en Río Tercero, más allá de que ayer -por el jueves- me quedé muy triste, porque quería que fuera allí pero sé que se va a tratar en las próximas sesiones". Consultada sobre si existe una fecha para otra sesión especial en donde se pueda tratar la creación de la universidad, indicó que no hay una definida.

"Pero se está diciendo que habrá otra en las próximas semanas. Todos me vieron que estaba muy triste, vengo hablando con diputados de todos los bloques y varios vinieron a saludarme y decirme 'no te preocupés, va a salir, lo vamos a sacar, que no es en contra de las universidades', pero, a pesar de ello, me queda la tristeza, aunque sé que tendremos la universidad en Río Tercero", concluyó la legisladora.

"Negri fue el director de orquesta de lo que pasó"

La diputada por Córdoba del Frente de Todos, autora del otro proyecto por la Universidad, Gabriela Estévez, indicó que "cuando se había logrado quórum (...) entró el interbloque de Cambiemos como si fuera una patota". "Insultando y creando un clima de violencia dentro de la sesión, a impedir que la miembro informante del proyecto de universidades, la presidenta de la Comisión de Educación, no pudiese hablar, y ella, como mucho esfuerzo informó sobre la creación de las mismas", manifestó la diputada oficialista.

"Hubo muchísima violencia en contra de la presidenta de la cámara, que quiero puntualizarlo muy bien, porque es importante decirlo: era violencia que promovían y llevaban la voz cantante los presidentes de los bloques que conforman Cambiemos, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Cristian Ritondo (PRO) y con la responsabilidad absoluta del presidente del interbloque que es Mario Negri (UCR)", cuestionó.

A Negri -dijo- "la presidenta de la cámara tuvo que frenarlo, porque se estaba excediendo con los improperios que le decía". "Mario Negri fue el director de orquesta de lo que estaba sucediendo allí adentro, que era verdaderamente bochornoso y sobre todo, considerando que es de Córdoba, no cumpliendo con el mandato del pueblo de la provincia, porque la verdad que las cordobesas y los cordobeses estábamos esperando que se debatiera la ley de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero", expresó.

Y continuó: "Forma parte de un acto de reparación muy esperado por la comunidad, que llevó el trabajo de mucho tiempo y de muchísima gente, en donde estaban implicados trabajadores, estudiantes, expresiones partidarias de lo más plural, que habían trabajado en conjunto, generado un consenso, para que esto sea una realidad posible y él (Negri) boicoteó la sesión y esto no se pudo discutir, con una actitud tan violenta, que nos quedamos atónitos y con muchísima preocupación", manifestó la diputada oficialista.

"Hablé muy poquito -con Brouwer de Koning- pero también ella estaba muy afectada por la situación (...) me parece que a esto hay que decirlo, también repercutió en ella en términos de representación política, porque en definitiva ella es de la ciudad, promovía este proyecto, y sus propios compañeros de bloque lo boicotearon", consideró.

La legisladora indicó que intentarán sesionar nuevamente. "Queremos generar respuestas a lo que la gente está esperando, estas universidades que se tenían que crear ayer; el plan de pago previsional, para que se puedan jubilar más personas, con moratorias; todo eso está pendiente y para eso se ampliaron las sesiones ordinarias".

Y prosiguió: "Ahora también queremos procurar profundizar la seguridad, para que no se generen este tipo de situaciones de violencia y que no boicoteen sesiones que tienen que ver con respuestas concretas a cuestiones que la gente está esperando. Ayer -por el jueves- a la sociedad de Río Tercero le debe haber quedado un gusto tremendamente amargo porque se iba a coronar una lucha de muchos años, con un acto de Reparación Histórica, y no fue posible porque la oposición no lo permitió", señaló.

"Lo de Diputados fue un papelón"

"Me preguntaban qué sentía, qué me parecía, y lo que me parece es que fue un papelón", sostuvo la edil de Hacemos por Córdoba en Río Tercero, Romina Carezzano, quien, además, como está indicado, es integrante del Consejo de Educación Superior.

"Es el nivel de violencia, considerando como estamos hoy, con insultos, señas en el Congreso, con una agresividad increíble", planteó la concejala riotercerense. Y agregó: "Además de sentirme profundamente decepcionada: estamos ilusionados con poder tener nuestra universidad como reparación histórica, pero sigo teniendo esperanzas y también espero tener la posibilidad de preguntarle a Gabriela (Brouwer de Koning) qué pasó".

Se preguntó nuevamente "por qué los diputados de Juntos por el Cambio, se levantaron y se fueron, por qué ese nivel de agresividad". "Nuestros representantes tienen que tener la madurez necesaria para no hacer estos papelones, porque son representantes del pueblo; realmente es vergonzoso", expresó.

Recordó que en el Consejo de Educación Superior están todos los bloques políticos del cuerpo deliberativo riotercerense. "Es un proyecto que llevó Gabriela Brouwer de Koning y también lo ha llevado Gabriela Estévez a la Cámara de Diputados, y es maravilloso que así sea, porque no importa quien presente el proyecto de ley, lo que queremos es la universidad que es para todos, para las futuras generaciones, que los chicos se puedan quedar acá, es para reparar de una vez por todas el daño que nos hicieron", indicó.

"Esto no tiene que ver con los partidos políticos, sino que es un fin superior para la sociedad, por eso, lo incomprensible, es que por cuestiones partidarias hagan lo que hicieron, una vergüenza", concluyó la edil riotercerense.