Río Tercero: un sector del PJ aludió al centro de salud de barrio Magnasco

Sectores del Justicialismo de Río Tercero, alineados con el Gobierno, se refirieron en un comunicado al recientemente inaugurado Centro de Salud de barrio Magnasco. Recordaron que para la construcción del mismo, llegaron fondos de la Nación.

Señalan en el escrito que "con mucha alegría y satisfacción, vemos que se inaugurado el centro de atención primaria de salud del Barrio Magnasco, construido con dineros aportados por el gobierno nacional del Pte. Alberto Fernández, 17 millones de pesos".

Señalan que "es una pena que el sr intendente Marcos Ferrer, no haya tenido la grandeza de mencionarlo, durante el discurso de inauguración". Sostienen que "no está mal decirles a los vecinos la verdad, de donde llegaron los fondos para la obra". Y prosiguen: "Esto habla de la mediocridad, del intendente quizás , incómodo con una realidad, que es que durante el gobierno del ex Pte. (Mauricio) Macri, de su propio espacio político, en 4 años ni un solo peso llegó a nuestra ciudad para obras".

Rceuerdan que eso sucedió mientras en el país "entraban miles y miles de millones de dólares, producto del brutal endeudamiento al que nos sometieron y sin pandemia. Fue una fiesta para unos pocos especuladores, que ahora debemos pagar entre todos".

Indican en el comunicado dichos sector del PJ: "Sabemos que al Sr. intendente le molesta esta comparación, pero no nos vamos a cansar de repetirla (...) 'nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio' dice una canción del Nano Serrat".

Prosiguen: "Ni siquiera interesa que el Intendente Marcos Ferrer continúe con sus expresiones más propias de un barra brava, que de un jefe comunal tales como: 'este gobierno se C_ _ _ en la gente', o tratando de patoteros al peronismo, dando una muestra de su intolerancia, la política en obras públicas del gobierno, no se detiene en esa mediocridad y llega a los vecinos con fondos a través del municipio, para hacer este tipo de obras".

Concluye el comunicado: "La buena noticia para los vecinos es que seguirán llegando fondos al municipio para otras obras en la ciudad, como lo anunció el propio intendente, la diferencia es que hoy el gobierno nacional lo atiende y le da respuestas, cuando antes en el gobierno de Mauricio Macri, a quien el intendente recibió y le rindió un homenaje en el municipio, se olvidaron de la gente y no está mal recordar de nuevo que ni un sólo peso llego a nuestra ciudad para hacer obras".

El comunicado está firmado por el Movimiento Justicialista Kirchnerista , Agrupación 17 de octubre, Partido Kolina, Frente de Todos Río Tercero, Partido Compromiso Federal, Agrupación 26 de Julio, y La Cámpora Río Tercero.