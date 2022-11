Río Tercero: el No Durmai, en el "Anfi" el domingo y en la plaza el lunes

Por el tiempo, se decidió que lo previsto para el domingo del "No Durmai" en Río Tercero, se desarrolle normalmente en el Anfiteatro. Lo que estaba programado para la plaza, se trasladó al lunes.

No Durmai en Río Tercero, domingo en el "Anfi", lunes en la Plaza

El encuentro "No Durmai" en Río Tercero, por primera ocasión y por las condiciones del tiempo, tendrá cuatro jornadas de expresiones artísticas y artesanías. La grilla del domingo en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya, se desarrolla normalmente; la del escenario exterior Eduardo Candelero y en la Plaza San Martín se reprogramó para el lunes.

En diálogo con este medio, Guillermo Vigliecca, de la organización, músico de la ciudad e integrante de la Fundación Juntos a la Par - La Luciérnaga Río Tercero, que es responsable del bufet, destacó que esto pudo realizarse por la disposición de los artistas que debían actuar al aire libre el domingo.

"Hay artistas que no son de la ciudad y sin embargo ante la opción de que se trasladara su actuación para el día lunes, estuvieron de acuerdo; es para destacar", señaló. El viernes, en tanto, con una elevada temperatura miles de personas pasaron por el centro cívico de la ciudad -Plaza San Martín- para visitar y participar del evento.

Se estima que de los 22 años que lleva el No Durmai, ha sido el de esta oportunidad el viernes más concurrido. Habrá que aguardar la cantidad de personas que se hagan presentes este lunes feriado. Debe recordarse que cada artista se presenta por el mismo lapso y no cobra por hacerlo. La entrada, en tanto, es libre y gratuita.

El sábado, en tanto, hasta la llegada de la tormenta, a las 21, se desarrolló el evento con normalidad y luego se adecuo a las condiciones que presentaba el tiempo.

Además de las expresiones artísticas que se presentan, en la Plaza se distribuyen puestos de artesanías que son recorridos por quienes concurren al encuentro.

La grilla en el Anfiteatro el domingo

Ágape (Taller de psicodrama) - Río Tercero

Choclaso (Cine) - Córdoba

Academia Pampa y Huella (Danza) - Río Tercero

Mano Verde (Cine) - Alta Gracia

El Rejunte - Monólogo (Teatro) - Almafuerte

Sueños Acústicos (Música) - Río Tercero

Siva (Música) - Córdoba

Indigo (Música) - Río Tercero

Paseo Astral (Música) - Córdoba

Folklore Roto (Danza) - Río Tercero

Infelices (Teatro) - Río Tercero

Martín Terrales Duo (Música) - Colazo

Frada (Música) - Río Tercero

Gustavo Otta (Música) - Almafuerte

La Criolla Folk (Música) - Río Tercero

Según Vo! (Música) - Córdoba

Trapster (Música) - Embalse

La grilla del lunes al aire libre en la Plaza y el escenario

Se adelanta el comienzo a las 15