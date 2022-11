El dirigente Ramón Rodríguez, con un escrito, aludió a la Fiesta del Deportista

El dirigente del Justicialismo y triatleta de Río Tercero, Ramón "Nito" Rodríguez, a través de un escrito, se refirió la reciente Fiesta de la Capital Nacional del Deportista. El título del texto es "Sin tributo al legado".

Señala que lo gastado en el evento, en virtud de erogaciones públicas y con aportes privados, podría haberse destinado a infraestructura deportiva. Además, propone al municipio, que se construya en el ingreso de la ciudad un arco de ingreso con un pebetero que tenga una llama permanente.

Señala Rodríguez en su texto enviado a los medios que al pasar por el cruce Malvinas Argentinas se detuvo "en el Monumento del Deportista, a contemplar las placas de los cien (100) Atletas de Acero, los que junto a muchos deportistas más, forjaron sin proponérselo siquiera, lo que seguramente en la realidad de cada cual era una quimera, algo impensado, algo no soñado, ser los responsables de que nuestra ciudad se convirtiera con el paso de los años en la CAPITAL NACIONAL DEL DEPORTISTA, ni más ni menos".

Prosigue indicado que "el objetivo en su génesis fue lograr que se celebrara en el año 2013, en oportunidad de los festejos del centenario de nuestra ciudad, un homenaje a los y las deportistas que cada cual y a su manera habían dejado su invalorable impronta en el deporte local".

Plantea que "las hazañas deportivas alcanzadas por esa Generación de Acero permitieron que en el año 2017 a través de la Ley Nacional Nro. 27.378 , Rio Tercero fuera declarada CAPITAL NACIONAL DEL DEPORTISTA, e incluida en el Calendario Turístico Nacional".

Continúa recordando que "se concretó la segunda edición de la Fiesta Capital Nacional del Deportista, y sobre la misma, aparece como imperativo señalar -dice- algunas particularidades, que hacen a su realización". Plantea Rodríguez en su texto que "el intendente Marcos Ferrer autorizó y avaló un gasto público de alrededor de $ 40.000.000, para la concreción de dicha fiesta, la que también tuvo importantes aportes (...) privados, todo de acuerdo con sus declaraciones".

Considera en su nota de opinión que los y las deportistas de la ciudad siempre tuvieron "necesidades que en la mayoría de los casos fueron insatisfechas por parte del estado municipal y que siguen siéndolo". En ese sentido apunta el caso de "infraestructuras tales como un moderno polideportivo, con pista olímpica reglamentaria, con jaula para lanzamientos de disco, bala, martillo, con un velódromo reacondicionado, con una pileta de natación publica climatizada".

Se refiere también a la necesidad de una "articulación de becas entre las distintas casas de estudios, para impulsar su desarrollo personal, tanto en lo técnico/profesional, como en la faz deportiva, y la colaboración para poder asistir a competencias regionales, provinciales, nacionales e internacionales".

Se pregunta Rodríguez por qué "esos fondos no se utilizaron para la concreción de al menos parte de esos beneficios (...) y ¿por qué esos sponsors que hoy aparecieron no estuvieron antes, para colaborar cuando nuestros deportistas lo requerían?" Y prosigue indicando como respuesta que "si algo está claro, es que somos CAPITAL NACIONAL DEL DEPORTISTA, por mérito puro y exclusivo de nuestros atletas, de nuestros gladiadores y, por lo tanto, para ellos deben pensarse todas las acciones presentes y futuras".

El dirigente indica que en dicha fiesta "lo que debe priorizarse sin dudas, son las jornadas de competencias deportivas entre las distintas actividades, que eso es lo que espera el deportista, porque esa es su verdadera fiesta y que lamentablemente en esta 'semana del deportista', brilló por su ausencia".

Plantea, en tanto, que dicho título "al ser de carácter nacional, incluye y contiene a todos/as los/as deportistas del país, que, de alguna manera , en el futuro podrán solicitar participar de estos eventos deportivos, llenando nuestras canchas, estadios, polideportivos, y ocupando muchísimas plazas de alojamiento en nuestra ciudad y región, ya que muchos de ellos vendrán acompañados de sus familiares".

Se pregunta Rodríguez: "¿Cómo resultados de esta fiesta, cuales fueron los verdaderos beneficios que recibieron nuestros atletas?" Y responde en su texto que "realmente fueron muy pocos, es más, lo lamentable es que ni siquiera fueron invitados formalmente, en su gran mayoría. El verdadero tributo al legado de esa Generación de Acero, verdaderos artífices de la invalorable distinción nacional conseguida, que tendrían que haber sido las competencias atléticas y el espíritu olímpico, estuvo ausente".

Según considera el dirigente en su escrito el intendente "no estuvo bien asesorado por su equipo, o si lo fue, no supo escuchar, para haber podido visibilizar cual era el verdadero camino. La festividad no debe confundirse con la demagogia. En la actual situación económica en general, es primordial canalizar adecuadamente los gastos y proceder con austeridad".

Por último, en su escrito, le propone al jefe comunal, "a modo de sugerencia, levantar un arco de ingreso a nuestra ciudad, con el nombre de CAPITAL NACIONAL DEL DEPORTISTA, y en el que esté instalado un pebetero con llama permanente, para que, en el inicio de la próxima fiesta anual del deportista, se pueda encender nuestra antorcha olímpica, para el inicio de las competencias".

Concluye en su texto Rodríguez, apuntando que "cuando de gestión se trate, no debemos ir por el ORO, sino por el BRONCE".