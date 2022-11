Río Tercero: reclamarán contra la "Violencia Institucional"

El viernes a las 9 se realizará una protesta frente al edificio de los Tribunales de Río Tercero denominada 18N . Es el cuarto reclamo de este tipo. El año pasado se realizó uno similar también en el mes de noviembre (foto). Es convocado por "Familias contra la Impunidad", que difundió un comunicado.

En el texto se recuerda que el primer reclamo se desarrolló en 2019 por la "Asociación Yamil Alexis", que diera lugar a la creación de la "Comisión contra la Violencia Institucional", en una "primera protesta a cielo abierto", frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba.

"La nueva protesta frente a los Tribunales de Rio Tercero (Cba) viene a romper con la monotonía y el silencio de una sociedad profundamente estructurada, atemorizada y sometida a los caprichos del poder político, judicial y mediático cual actividad criminal organizada", indica el texto del comunicado.

Se indica que la protesta "impulsa la modalidad 'cara a cara' confrontando a los culpables, responsables y cómplices del horror que debemos transitar".

Prosigue señalando que "el grupo de Familias contra la Impunidad, la Asociación Yamil Alexis y la Comisión contra la Violencia Institucional enfrentarán al poder judicial nuevamente en campo enemigo donde el ojo de la prensa no posa su mirada, el apoyo y las respuestas políticas nunca llegan, los mezquinos intereses alejan y los compromisos internos cobran favores".

Y se sostiene: "Rechazamos de plano todo tipo de animosidad, acción discriminatoria y selectivismo de tenor vengativo la hora de administrar e impartir justicia, pero también del compromiso humano con la causa madre por parte de quienes tiene el deber y la obligación moral conforme el cargo y espacio que ostentan".

“El apoyo no se mide y la empatía no se negocia”, indica el texto. "Exigimos atención prioritaria a los casos más postergados, olvidados y abandonados. ¡Menos marketing del dolor, mejor atención y mayor dedicación! 'Ni Un Pibe Menos' es 'Nadie menos'. Nadie afuera, arriba ni abajo".

"Repudiamos enérgicamente el segregacionismo cómplice de tono clasista de la prensa masiva y algunos sectores independientes. Colectivo es juntos. La discriminación, el silencio y las oscuras operaciones, propio de corporaciones criminales que acabaron con la vida de nuestros hijos, no pueden tener lugar en nuestro seno interno", se apunta.

Recuerdan que será la cuarta "marcha en soledad contra la Impunidad, la Violencia Estatal, la Discriminación y Manipulación de Casos".

"No somos funcionales al sistema"

"¡No olvidamos, no nos callamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!", se enfatiza. Y agrega: "No somos funcionales al sistema que decimos combatir. La policía mata, la justicia encubre, los medios callan", reclaman. Y sostienen: "No venimos a suavizar los asesinatos impunes de nuestros hijos ni la imagen corporativa de una institución criminal. No venimos a tranzar".

“El apoyo no se mide, la empatía no se negocia”, plantean. "Basta de especulaciones y presiones políticas a la hora de la lucha", prosigue el texto. "No somos descarte ni escoria. Somos coraje, dolor, sufrimiento y desamparo. Exigimos memoria real, verdad autentica y justicia legítima. A cada familia, idéntico derecho, respeto y atención. Equidad en el trato. ¡Respeto mutuo o nada! Tratamiento idóneo y respuestas no excluyentes sin presiones, imposiciones ni preferencias para cada una de las víctimas".

"Basta de violentos en cuerpos de corderos. Violencia es la cultura de la cancelación. Desear la supresión y anulación del otro", sostiene el comunicado. Y señala que son "violentos quienes promueven operaciones de desprestigio fundadas en prejuicios, calumnias e injurias tendientes a entorpecer desacreditar y obstaculizar causas nobles propiciando el descarte de quien no piense, opine y actúe en sintonía con sus intereses".

Prosigue: "Violencia es el desprecio, el rechazo y la exclusión. Repudiamos las operaciones internas de descarte tendientes a restar apoyo a determinados casos por saña en rigor de la mentira, el engaño y la manipulación del dolor".

Antes de concluir el texto, se indica: "Donde el silencio abunda y el poder somete, restar apoyo es una acción criminal. La indiferencia, la discriminación y el silencio matan. No seas cómplice. ¡Basta de complicidad! ¡Restar a uno atenta contra todos!"

Concluyendo, además de reiterar la invitación al reclamo, señalando: "Somos Lucas, Ismael, Yamil, Alejandro, Mirta, Luciano, Carlos, Jhony, Jhona, Juli, Gera, Gastón, Lorenzo, Rodrigo, Jonathan, Walter, Tania y todos los pibes perseguidos, hostigados y golpeados por la policía con permiso político y judicial".