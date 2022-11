Aval de distintas Universidades para crear la de Río Tercero

En horas de la mañana del 3 de noviembre y en el marco de los 27 años del atentado en la Fábrica Militar, autoridades de diferentes casas de altos estudios, públicas y gratuitas, firmaron en Río Tercero el Acta de Reparación para crear la Universidad Nacional de Río Tercero. Quienes lo hicieron, integran el Consejo Interuniversitario Nacional, órgano consultivo, cuya sugerencia, no vinculante, se considera al aprobar la ley.

En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto presentado por la diputada nacional, oriunda de Río Tercero, Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) para la creación de una Universidad Nacional. Fue en el marco del reclamo de reparación del Estado hacia la ciudad por lo sucedido en el año 1995. Existe en Río Tercero un Consejo de Educación Superior, que viene postulando y trabajando en dicho pedido.

En los fundamentos, se destaca que no sólo dicha universidad, reparará desde la educación superior, el daño que se le ocasionó desde el propio Estado a la ciudad, sino que beneficiará a una amplia región de Córdoba. También se presentó una iniciativa de la diputada del oficialismo (Frente de Todos), Gabriela Estévez.

En los últimos días, el intendente, Marcos Ferrer, en Buenos Aires, mantuvo reuniones con el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y con la presidenta de la Cámara de Diputadas, Cecilia Moreau. Podría haber media sanción de la ley antes de fin de año.

El aval de otras universidades

El acto se desarrolló en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya. Los representantes de las distintas universidades que firmaron el Acta de Reparación, coincidieron en la importancia de que la misma sea a través de la educación superior, pública, laica y gratuita.

Rubricaron el acta, el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boreto; Prorrector de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcelo Conrero; Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobiti; el Rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown, Pablo Domenichini; el Secretario General de la Universidad del Litoral, Javier Aga; el Secretario General de la Universidad Nacional de San Luis, Raúl Gil; y la Secretaria Académica de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, Pilar Traverso.

Ferrer, señaló que la firma del acta "morigera" de alguna manera, en esta ocasión, la sensación de dolor, como sucede cada 3 de noviembre, cuando se recuerda aquel atentado y lo que el mismo genera en las y los riotercerenses.

"Río Tercero hace tiempo que viene peleando por una reparación histórica, y creo que llegamos al punto de visibilizar esto, y hemos logrado que esté en la agenda de muchas instituciones del país", indicó. "Hace tiempo le pusimos un nombre, un título, a la reparación histórica, que era conseguir nuestra propia universidad nacional", agregó.

Ferrer fundamentó: "Río Tercero fue atravesado como por un rayo, fue un quiebre histórico, y esa inercia de crecimiento que siempre tuvo, la perdió por mucha gente que se quiso ir, por mucha gente que no quiso venir, y por los que se quedaron tuvieron un daño irreparable en sus retinas, en su memoria, y ni hablar de quienes sufrieron la pérdida con víctimas fatales, mutilaciones, por el atentado".

"Fuimos víctimas de la corrupción en su máxima expresión", recordó Ferrer. Después de aquello -prosiguió- "hay niñas, niños, jóvenes, una generación nueva, probablemente estén quienes ya tengan hijos, que conocen de este hecho, pero no lo vivieron". "Pero sí son víctimas de las consecuencias de ese hecho, aún hoy, porque la ciudad no fue la misma, no es la misma para los que estábamos, lo vivimos, y no es la misma para ellos, aún no habiendo estado", enfatizó.

"Para toda la comunidad de Río Tercero, hay un sólo camino para la reparación, y es la educación pública", fundamentó. Y prosiguió: "Porque permite, esencialmente, más allá del progreso y desarrollo como seres humanos, el ejercicio fundamental de ser conscientes de lo que no queremos que pase y de conservar la memoria colectiva; la educación pública, además, atraviesa transversalmente las realidades sociales, permite que muchos puedan acceder a un bien que parece intangible, pero a lo largo de la vida no lo es, porque es brindarse herramientas para poder transformar tu propia realidad. Es esencialmente libertad".

"Es la libertad que no tuvimos los riotercerenses ese 3 de noviembre por decisiones de algunos personajes nefastos de la Argentina, y que queremos recuperar", señaló Ferrer.