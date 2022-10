El kirchnerismo de Río Tercero aludió al libro de Macri

El kirchnerismo de Río Tercero, en un escrito, aludió al segundo libro del expresidente, Mauricio Macri, "Para qué". "Esta vez, no está mintiendo", señalan.

El segundo libro del expresidente, Mauricio Macri, "Para qué", originó un escrito de agrupaciones justicialistas alineadas con el Frente de Todos de Río Tercero. En el texto, enviado a este y otros medios, entre otras cosas, señalan que en esta oportunidad, a diferencia de la campaña electoral de 2015, cuando fue electo mandatario, "es muy sincero".

En ese sentido, indican que se diferencia de aquella oportunidad, cuando "desparramó en la campaña presidencial de 2015" las "enormes cantidades de mentiras", porque en esta ocasión, no lo está haciendo. Plantean que en el nuevo libro el exmandatario plantea lo que haría de retornar al gobierno, perjudicando -sostienen- a los trabajadores, jubilados y a la industria nacional, especialmente a las Pymes.

"Reconocemos que esta vez, es muy sincero"

Señala el texto: "Como es de público conocimiento, salió a la venta el libro de Mauricio Macri titulado 'Para qué', una muestra de su pensamiento político, donde dice lo que va hacer si tiene la oportunidad de gobernar otra vez el País".

Prosiguen las agrupaciones firmantes del texto: "(...) queremos analizar y comentar algunas afirmaciones que hace en el mismo. Reconocemos que esta vez, es muy sincero, porque están en la memoria de los argentinos, las enormes cantidades de mentiras que desparramó en la campaña presidencial del 2015 y en el debate con Daniel Scioli".

Y enumeran lo señalado en aquella oportunidad por el exmandatario: "'No voy a devaluar', 'no vamos a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional', 'en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias', y un montón más y después hizo exactamente lo contrario, pero esta vez la novedad, consiste en que no está mintiendo".

Recuerdan las agrupaciones firmantes que en un párrafo del libro, señala: "'Tenemos que tener la valentía, de terminar con la legislación en materia laboral, previsional y fiscal y lo vamos hacer de entrada'". Sobre ese punto, sostienen "pues bien, que se anoticien los trabajadores, van perder derechos con la reforma laboral, les sacarán los aguinaldos, las vacaciones, no habrá indemnizaciones, las horas extras se pagarán simples, etc."

Sobre las jubilaciones, indican "quieren volver a que los bancos entren en el negocio de las AFJP". Y apuntan: "en cuanto a la reforma fiscal es muy simple para Macri, le va a bajar o directamente sacar impuestos a los ricos, a los grandes empresarios formadores de precios en los alimentos, a los banqueros especuladores, y el resultado va a ser un Estado sin recursos para la Educación, la salud pública, la seguridad y la obra pública etc."

Sostienen: "Propone transformar una sociedad con derechos por una que no los tendrá, viene y nos está avisando, a profundizar la desigualdad, los que no tienen nada, tendrán menos que nada". Y prosiguen: "En otro párrafo dice 'La industria argentina, tiene que saber que el tiempo de ser competitiva a llegado a su fin, que no habrá más protección para la misma, que la apertura al mundo es inevitable'",

Sobre ello, consideran: "Macri acá -sobre el último párrafo- nos está diciendo, que no tendrán créditos blandos, ni tarifas subsidiadas ni exenciones impositivas que las hacen competitivas, y que abrirá las importaciones dé manera indiscriminada, algo que ya hizo y el resultado fue que durante su gobierno cerraron más de 25 mil empresas".

"Todos deberíamos reflexionar en voz alta"

En el texto, se indica que "todos deberíamos reflexionar en voz alta y preguntarnos ¿En qué va a trabajar la gente, si se vuelven a aplicar las mismas políticas que duplicaron el desempleo, teniendo en cuenta que son las Pymes las que dan el 80% del empleo formal en el País?"

Y apuntan: "Macri seguramente contestaria, 'Esa te la debo'. En otro recorte del libro dice: 'En materia de políticas sociales, debemos terminar para siempre, con los extorsionadores de la paz social, no existe ninguna posibilidad que asistamos al triste espectáculo de fuerzas de seguridad que no actúan, las protestas deben tener un límite', con total claridad, al tiempo que estigmatiza la protesta social, dice que va a reprimir sin miramientos".

En el texto, quienes firman, señalan: "En resumen y pasando en limpio nos está avisando que va a ir en contra de la industria nacional, en contra de los derechos laborales, en contra de los derechos previsionales y cuando la gente se quede sin trabajo o sin su pensión o le recorten las jubilaciones y salga a protestar, no va a haber diálogo, la solución para Macri es la represión, palos y balas".

"Hace poco en un reportaje con Luis Majul dijo: 'Que es parte del liderazgo bancarse la represión, y si hay algún muerto también hay que bancarlo'. Eso sí, para los ricos, para los que especulan con los precios de los alimentos, para los grandes empresarios, para los banqueros que fomentan corridas bancarias, a esos que son los verdaderos extorsionadores de la paz social, menos impuestos y más seguridad jurídica, pero al laburante le va a pedir lo que les pidió antes en su gobierno: 'que sepan vivir y disfrutar de la incertidumbre'", expresan.

"Busca aprovechar el descontento de la gente"

Expresan las agrupaciones: "Macri, busca aprovecharse del descontento de la gente, de su bronca por la inflación, somos conscientes de las complicaciones que trae, no negamos esa realidad, no ocultamos los problemas sociales, pero también sabemos que la economía está remontando y eso eleva nuestra esperanza, tenemos en claro que nuestro gobierno está en deuda con el tema salarial, jubilaciones y control de precios de alimentos, que faltan cosas".

Y concluyen: "Pero también sabemos que la propuesta de Juntos X el Cambio, con el candidato que sea (Horacio Rodríguez) Larreta, (Patricia) Bullrich, o el mismo Macri, es la que explicitó en su libro y si vuelven va a ser una tragedia, otra pandemia para nuestro Pueblo".

Firman el texto: Movimiento Justicialista Kirchnerista, Agrupación 17 de Octubre, La Cámpora Río Tercero, Frente de Todos, Agrupación 26 de Julio, Partido Compromiso Federal, Partido Kolina, Movimiento Evita Siglo XX.