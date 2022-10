No es de Tancacha el conductor del vehículo con dinero secuestrado en Mendoza

El conductor del vehículo con dinero secuestrado por Gendarmería en Mendoza, no es de Tancacha, como lo informó en un medio de Buenos Aires.

No es un tancachense quien conducía el vehículo en el que Gendarmería secuestró dinero en Mendoza (Imagen: Captura Video GN)

Finalmente, se conoció que el conductor de una camioneta en la que Gendarmería secuestró más de 33 millones de pesos, compuestos por dólares, reales y billetes nacionales, tras un control realizado en Mendoza, no es de Tancacha, como trascendió en un portal de noticias de Buenos Aires durante el fin de semana largo. Tampoco es un empleado de una empresa dependiente del Gobierno de Córdoba.

Así lo publicó el diario La Voz del Interior el martes por la tarde, en su edición digital, luego de que, inclusive, un vecino de la población, cuyas iniciales de su nombre y apellido, al igual que su edad, coincidían con las que se informaron en el portal de la capital del país, acudiendo a las redes sociales para aclarar que no era el conductor del rodado, ya que había crecido el rumor en la población de que se trataba de él.

Para ello, recordó que hacía 15 días que no salía del pueblo, había estado trabajando todo el fin de semana y hasta había participado en dos salidas que tuvieron los Bomberos Voluntarios, ya que forma parte del cuerpo de servidores públicos. Además, indicó que tenía para demostrar que no era dicha persona, el registro de llamadas que se realizaron mientras estuvo de turno en su trabajo.

En Infobae, en donde se citaban las iniciales y la edad, se indicaba que el conductor de la camioneta tenía domicilio en Tancacha y que trabaja para una empresa dependiente del Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba. Lo que en principio -publicó dicho vecino- supuso que era una broma, se transformó en algo que lo preocupó. "(...) se está tornando grave porque me involucran en algo que ni siquiera sale mi nombre", escribió.

En el operativo realizado por Gendarmería Nacional en Mendoza, se secuestraron de una camioneta que se dirigía a la provincia de Córdoba, 55.540 dólares estadounidenses, 4.600 euros, 300 reales y 7.600 pesos argentinos. Luego encontraron 24.344.000 pesos, ocultos detrás de los asientos traseros.

Tomó intervención la Justicia Federal, y el conductor permanece en libertad supeditado a la causa por presunta infracción al Art 303 del Código Penal de la Nación Argentina y Ley 27.430 de reforma tributaria y revalúo.

La información oficial AQUÍ no citaba el nombre, domicilio, ni la edad del conductor. En el portal de Buenos Aires, en tanto, se publicó en el contexto de esa noticia que "según supo Infobae", quien manejaba el rodado era de Tancacha, dando las iniciales, edad, y si bien, indicaba que trabaja para una empresa que depende del Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba, tampoco señalaba que fuera la EPEC.

El aval a lo expresado por el tancachense

Según publica el diario de Córdoba, "un trascendido de fuentes de la investigación difundió las presuntas iniciales del conductor: DFB. Y un dato: que sería empleado público de una empresa dependiente del Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba. La principal empresa que está en el organigrama de ese ministerio es la de Energía de Córdoba (Epec)".

Y continúa: "Claramente, había allí un error. La Voz pudo chequear los datos del conductor, que no está detenido, y si bien comparte apellido con el tancachense, se llama de otro modo. Sus iniciales son RSB y no es empleado público, sino comerciante. En Epec no figura ningún empleado con su identidad, tampoco en otras reparticiones públicas".

El mismo -prosigue el texto del portal de Córdoba- "está inscripto para la venta de indumentaria, calzado, bazar y comidas. Uno de sus locales sería una tienda de ropa sport en un centro comercial de Río Cuarto". Agrega, en tanto, que "fuentes ligadas a la causa confiaron que el acusado no está detenido y que podría recuperar el dinero si demuestra su origen lícito".