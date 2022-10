Macri calificó a la "sociedad" argentina como la "más fracasada de los últimos 70 años"

El exmandatario Mauricio Macri calificó en la semana a la Argentina como "la sociedad más fracasada de los últimos 70 años", una nueva frase crítica dirigida al peronismo, al hablar en Madrid en un encuentro de la Fundación Libertad y de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), entidades de la derecha liberal con presencia en Europa y América latina.

Macri pronunció unas palabras flanqueado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa en un discurso en el que, otra vez, retomó el mito de que el movimiento político de masas surgido en 1945 es la razón de la decadencia argentina.

Para el fundador del PRO, la Argentina es "la única (sociedad) que estaba entre los 5 (países) más ricos" hace 70 años, mientras que en la actualidad está llegando "a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones".

Las opiniones de Macri quedaron registradas en una secuencia de video que difundió en Twitter el economista liberal Ignacio Bongiovanni -integrante de la Fundación Libertad- y que luego reprodujeron diferentes medios.

Lo que señaló el expresidente

El dirigente de Juntos por el Cambio, al hablar de la Argentina, dijo que su "querido país" podía ser definido como "la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, porque era la única que estaba entre los 5 más ricos y hoy estamos llegando a niveles de pobreza del 50% en muchas regiones del país".

"Eso es mucho dolor, mucha tristeza, mucha gente angustiada y desesperanzada", afirmó, y luego vaticinó que a partir de las próximas elecciones presidenciales podría empezar "algo distinto".

"Los americanos (por los estadounidenses) dicen 'learning by doing' (aprender haciendo, en inglés); yo digo que los argentinos hacemos 'learning by suffering' (aprender sufriendo). Y entró, entró...", continuó Macri, sin aclarar demasiado sus metáforas.

Y entonces repitió algo que ya dijo en declaraciones recientes, cuando pronosticó que la Argentina, que "inventó al populismo con Evita y Perón", será "el primero en sacárselo de encima".

"Tal vez el año que viene (por las elecciones de 2023) el país que inventó al populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo, que está abrazando al populismo con mucho entusiasmo", arriesgó.

Además, consideró que si el año próximo el Frente de Todos pierde en las urnas vendrán "20 años de crecimiento en Argentina" como ocurrió -de acuerdo a su visión histórica- en los inicios del siglo XX.

"Argentina va a volver a tomar el rumbo de la sensatez, la cultura del trabajo y la meritocracia que son los valores que se fundan en la libertad", agregó.

En la misma línea y sin disimular su triunfalismo, dijo sentir que la derrota del populismo "está empezando a tomar color" y que su desembarco en la política "valió la pena".

Macri, que ya regresó a la Argentina, compartió estas definiciones en su reciente viaje a España, donde expuso en la apertura de un programa académico de la Universidad de Salamanca.

Cuestionamientos a las expresiones de Macri

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti rechazó el jueves las expresiones de Macri acerca de la sociedad argentina y sostuvo que las declaraciones del expresidente tienen que ver "con un discurso muy fuerte de generar desaliento, de bajar la autoestima, y hacernos creer que no nos merecemos todo lo que nos merecemos".

"Yo no entiendo la parte en la que el expresidente Macri no se siente parte de la sociedad argentina", manifestó Cerruti. Y agregó: "Hay algo muy impresionante de escucharlo hablar de la sociedad argentina, como si él no fuera de la sociedad argentina, su familia, sus hijos, hijas, su entorno más cercano, sus amigos, qué piensa él de la gente que quiere, si es parte de esta sociedad argentina que ha fracasado".

La portavoz sostuvo que "nosotros sentimos que todo esto tiene que ver con un discurso muy fuerte de generar desaliento, de bajar la autoestima, y hacernos creer que no nos merecemos todo lo que nos merecemos".



