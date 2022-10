"La Universidad Nacional Río Tercero permitirá aumentar el número de jóvenes y personas adultas que posean competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, otorgando un mayor y mejor acceso a empleos dignos y reduciendo la proporción de jóvenes ni-ni (aquellos que no están empleados/as y no cursan estudios ni reciben capacitación), en la franja etaria más joven de la sociedad y con mayores dificultades, en la ciudad y la región",

fundamenta el proyecto.