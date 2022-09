Campaña de vacunación contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis

El Ministerio de Salud de Córdoba iniciará en octubre una campaña para vacunar a niños y niñas de entre 13 meses y 4 años (inclusive) contra el sarampión, la rubéola, las paperas y la poliomielitis. Esta actividad se enmarca en una estrategia nacional, tendiente a ofrecer mayor protección contra estos virus y evitar que estas enfermedades resurjan en nuestro país.

Las vacunas se aplicarán en forma gratuita y obligatoria. No es necesario contar con orden médica, pero, de ser posible, presentar DNI y carné de vacunación.

“Entre octubre y noviembre, todos los niños y las niñas de Córdoba que tengan entre 13 meses y cuatro años, once meses y treinta días, deberán recibir una dosis adicional de triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, así como de IPV/Salk, que protege contra la poliomielitis, independiente de que tengan o no completos sus esquemas”, explicó Laura López, jefa de la Dirección de Epidemiología de la Provincia.

El objetivo de la campaña es alcanzar coberturas superiores al 95 por ciento en una población objetivo de 187.230 chicos y chicas de esa edad. Aunque en Argentina está certificada la eliminación del sarampión, la rubéola y la poliomielitis, estos virus todavía circulan en otros países, por lo que la movilidad de viajeros y la disminución de las coberturas de vacunación pueden representar un alto riesgo de importación de casos y de posibles brotes posteriores.

De allí que, con base en las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con el fin de sostener la eliminación y el control de estas enfermedades en el país, esta campaña nacional de seguimiento (CNS) contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis se realiza aproximadamente cada cuatro años o cuando la cantidad de personas susceptibles es similar a una cohorte de nacidos/as vivos/as.

“Esta estrategia sanitaria representa una oportunidad para reforzar la protección de todos los niños y las niñas frente a estas enfermedades y, en particular, apunta a brindar cobertura a la población infantil susceptible que se pueda haber acumulado a lo largo de los años, es decir, aquellas personas que no han sido vacunadas oportunamente o que recibieron las vacunas, pero no obtuvieron una respuesta inmune adecuada”, concluyó López.

Cabe aclarar que las vacunas del calendario nacional, incluidas las de esta campaña, son seguras y eficaces. Las reacciones que pueden provocar son leves y poco frecuentes. Aquellas niñas o niños que presenten alguna enfermedad inmunosupresora o que se encuentren realizando tratamiento inmunosupresor deben realizar previamente una consulta médica.

Por último, es importante informar que las vacunas de la campaña pueden aplicarse de manera simultánea con el resto de las del calendario, en caso de que una persona necesite completar esquemas.

En Río Tercero

La secretaria de Salud Municipal de Río Tercero, Silvina Cisneros, señaló que desde el 3 de octubre se vacunará en la ciudad en el contexto de dicha campaña. "La primer semana vamos a salir a las escuelas con el objetivo de vacunar el 30 por ciento de las niñas y niños", señaló.

Cisneros agregó que se estará concurriendo tanto a los establecimientos públicos como privados. "Es importante que las mamás y los papás nos den la autorización y que lleven el carné de vacunas", agregó. Amplió que ya se elaboró el plan para asistir a las escuelas entre la responsable de vacunación y las autoridades educativas.

Recordó que son dos vacunas -como está señalado- "la triple viral y la salk". "Si bien en Argentina, en Córdoba, y Río Tercero, no ha habido casos, siempre estamos atentos y en vigilancia epidemiológica", recordó Cisneros, enfatizando la importancia de la vacunación.

La responsable de Salud, recordó que si "los papás o las mamás no quieren sus hijas o hijos reciben las vacunas en las escuelas, que los lleven a las salas asistenciales de los barrios". En la primera semana, deben recibir las vacunas unas 900 niñas y niños. En las siguientes semanas se informará sobre la modalidad de la vacunación, "porque seguramente se abrirán salas a la tarde" para avanzar con la aplicación de las vacunas.