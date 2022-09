Durigón se refirió a la posibilidad de crear un Parque Industrial en Fábrica Militar

El presidente del directorio de FMSE, Iván Durigón, en diálogo con este medio y la emisora Mestiza Rock, se refirió al proyecto que planteó el ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Acastello, tanto en una reunión con el titular de Defensa, Jorge Taiana, como con autoridades de la empresa, de crear en los predios de las Fábricas Militares de Río Tercero y Villa María, Parques industriales.

El funcionario, aclaró que se está analizando la iniciativa y que recién se está en un comienzo. Asimismo enfatizó que, en el caso de concretarse dicho proyecto, será para acercar, especialmente en el caso de la FMRT, a los proveedores, potenciándola como unidad productiva estatal.

"Ya nos había manifestado (esa posibilidad) en alguna oportunidad el ministro (Acastello)", dijo. El funcionario provincial -expresó- "tiene la idea de trabajar con Parques Industriales, lo está planteando, vamos a empezar a trabajar". "En la medida en que pongamos cuestiones y reglas claras en la integración, podría ser beneficioso", consideró Durigón. Agregó que lo sería "más para Río Tercero que para Villa María".

"En Villa María es un poco más complejo porque es una fábrica que hace explosivos, hay medidas de seguridad que respetar,", señaló. El presidente de directorio de FMSE, recordó que en Río Tercero, más que en Villa María, "hay parte de la infraestructura ociosa". "Hay industrias a las que les cuesta mucho instalarse (...), y tenemos todos los servicios".

"Sería acercar a proveedores"

Durigón recordó que, en ocasiones, existen "serios inconvenientes para conseguir proveedores nacionales que puedan trabajar en forma conjunta" para hacer los materiales e insumos que se necesitan en las plantas. "En principio -prosiguió- la idea sería trabajar con esas Pymes, instalando un complejo de fábricas que tanto beneficios trae para las ciudades en donde se terminan" radicando, consideró.

Planteó que ese análisis lo hace más la Provincia, que "el que podemos hacer nosotros". Recordó que "hubo algunas experiencias si uno analiza la situación de Atanor y Petroquímica", ejemplificó. Dichas industrias, en su momento, Sociedades Anónimas Mixtas (con participación del Estado) y privatizadas en los noventa, se radicaron a partir de la industria estatal. "Comenzó siendo un complejo de fábricas", indicó.

"Fabricaciones Militares no va a vender ningún terreno"

"Fabricaciones Militares no va a vender ningún terreno", aseguró. Y aclaró, nuevamente: "Esto es inicial, recién estamos con los primeros pasos; la semana que viene (por la que comienza este lunes), posiblemente vaya gente de la Provincia y de Fabricaciones a recorrer las instalaciones de Río Tercero", adelantó.

En el amplio predio que posee la planta riotercerense, existen dos áreas: la División de Producción Química y la División de Producción Mecánica. La primera es la que actualmente posee mayor actividad, proveyendo a su vecina Petroquímica, además de elaborar productos químicos que se están exportando. En la segunda, la actividad es menor, con la reparación, por caso, de vagones ferroviarios, y otros trabajos.

Acompañando a Acastello, estuvo en la reunión -recordó Durigón- "la responsable de Parques Industriales de la Provincia". "Y manifestaba que en principio no son más de 30 hectáreas a ocupar". "Eso ayudaría a la fábrica para que algunas inversiones elevadas (en el contexto de una hipotética radicación de empresas), no tener que hacerlas solos, porque la Provincia también intervendría y en lo medio ambiental, que tanto nos preocupa en Río Tercero, tendría, además, un control y algunas inversiones", agregó.

"Un ejemplo es el de Tandanor"

Durigón planteó como un ejemplo de lo que se podría realizar, lo que sucede en la empresa estatal Tandanor, astillero ubicado en Buenos Aires. "Ellos tienen distintas fábricas que trabajan dentro de la misma", señaló. Y prosiguió: "Uno de los proyectos más importantes, además del arreglo y construcción de buques, es el de los puentes para Ferrocarriles Argentinos, y eso nace de la iniciativa de un privado, que genera una sinergia que le permite a los dos (Estado y particular) tener una fortaleza enorme", apuntó.

Según el funcionario "la idea es generar una asociación de ese tipo". "Es una posibilidad", sostuvo. "Hay que analizar después las formas y otros detalles; nada cuesta el poder analizarlo, porque la gestión tiene que ver la mayor cantidad de herramientas posibles tendientes a seguir creciendo, para que el día de mañana no aparezca un trasnochado que plantee la posibilidad de cerrarlas", indicó el director de Fabricaciones.

Proveedores más cerca de las fábricas en el interior

Durigón, señaló que "una de las mayores dificultades" que se presentan en las fábricas ubicadas en el interior del país, es conseguir proveedores "que por logística y porque están instalados cerca de los mayores centros urbanos". Planteó, como ejemplo de ello, que "un desarrollador tecnológico" pueda generar un producto "específico" para las necesidades de las industrias estatales y estar lejos de las mismas.

"Y que no tenga las posibilidades de instalarse en el interior del país, a partir de las dificultades con los servicios; sería permitirle que lo haga dentro de lo que es hoy la Fábrica Militar (en instalaciones) que no tiene en uso y que por un tiempo largo no las vaya a utilizar, es una buena posibilidad", señaló. Reiteró: "Como lo dije, para que nadie se alarme ni se asuste; esto es inicial, es una de las posibilidades".

Recordó, como ejemplo, que en su momento, se analizó en el Ministerio de Defensa, contar con un "blindado ocho por ocho" para las fuerzas federales. "Nosotros como Fabricaciones Militares queríamos participar del proceso, haciendo algo" en la industria, e inclusive existió un "contacto"· -prosiguió- con la firma internacional que los fabrica, visitando la planta. "Iba a generar que demandáramos muchos productos nuevos que, tal vez, no lo hubiéramos podido conseguir en Córdoba o en la zona de Río Tercero", indicó.

En ese sentido consideró que "se pueden comenzar a analizar estas posibilidades con el desarrollo tecnológico, en el caso de muchas empresas que están tratando de instalarse o que tienen problemas para hacerlo por las inversiones que se necesitan; generarlo dentro de las posibilidades de FM, que un beneficio nos traería y nos fortalecería, porque son proveedores que tendríamos al lado", agregó.

Sustitución de importaciones

Expresó que esa opción, sería, además, para la "sustitución de importaciones". Recordó que, por ejemplo, gran parte de los insumos que se utilizan en Fabricaciones Militares, provienen del extranjero. "Hoy el ciento por ciento del `latón' para municiones se importa de Brasil porque no hay una fábrica argentina (que lo haga); sí estamos tratando de desarrollar un proveedor que lamine el latón", dijo.

En ese contexto -imagina Durigón- podría existir la opción de que se instalara una empresa internacional para elaborar ese insumo "lo que ahorraría costos para ellos y para nosotros; porque hoy tenemos que pagar en dólares, cada vez que salimos a comprar el latón". "Esas cosas hay que empezar a pensarlas, porque así se inició Fabricaciones Militares", elaborando productos "que eran muy difíciles de conseguir".

El funcionario responsable de FMSE, expresó que el hecho de que se les ceda un espacio a las empresas que proveen a la industria, no implica que la industria perderá el manejo estatal. "No quiere decir eso; sino que serán proveedores que estarán en el predio", indicó. "Si lo podemos hacer con un esquema de Parques Industriales, creo que es una de las tantas posibilidades que estamos analizando", manifestó.

Ruta Interfábricas

Indicó que, en ese contexto, podría, además, reinstalarse la concreción de la "ruta interfábricas". Se trata del trayecto que une en línea recta a las Fábricas Militares de Villa María y Río Tercero.

La iniciativa que, durante el gobierno de Juan D. Perón, preveía la pavimentación del camino de tierra, con algunos kilómetros asfaltados que quedaron de aquel momento, que pasa por Pampayasta y Villa Ascasubi. Sobre ese tema, indicó que también se habló con la reunión con Acastello, la pasada semana.

Reincorporaciones e incorporaciones

En las industrias estatales se había generado un proceso de reincorporación de operarios que fueron despedidos entre 2017 y 2018, además de incorporar trabajadores y trabajadoras en áreas específicas. Ese proceso se detuvo con el decreto que congeló el ingreso de personal a organismos del Estado.

Desde Fabricaciones Militares, se habían iniciado gestiones ante Empleo Público y el Ministerio de Economía, para que, en la medida de las necesidades productivas, se permita, con alguna ventana legal, continuar con las reincorporaciones e incorporaciones. Durigón, indicó que se continúa con ese trámite.

"Seguimos trabajando en eso; se conoce que existe una restricción para la administración pública y, en nuestro caso, lo planteamos desde el inicio, que debería ser revisada (esa disposición) para Fabricaciones Militares, que tiene unidades productivas" en sus diferentes plantas, manifestó el funcionario.

"Avanzamos con Empleo Público en algunas posibilidades y esperamos en el corto plazo tener novedades para seguir con las reincorporaciones, porque tenemos demanda de producción que así lo exige", dijo.