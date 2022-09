Necesitan viajar para buscar a un joven riotercerense en Australia

La preocupación en la familia, amigos y amigas de Kevin, un joven riotercerense de 29 años, que hace cuatro había viajado a Australia, sigue como hasta antes del lunes, cuando finalmente pudieron ubicarlo. Habían perdido noticias del mismo y lo pudieron contactar. Se encuentra bien físicamente, pero no desde lo psicológico, comenta su hermana, por lo que urge que sea asistido y trasladado al país.

Maylén, su hermana, dialogó con la emisora Mestiza Rock. "Gracias a unos conocidos que tenemos en Australia, logramos localizarlo, encontrarlo en buen estado físico" pero no desde el punto de vista psicológico, señaló. "Por momentos se encuentra bien, y en otros delira, con cosas que una persona no haría normalmente", explicó. Ahora, la preocupación es poder viajar, buscar atención y poder retornar con él al país.

Si bien no cuentan con los detalles precisos -comenta- estaba emocionalmente bien, hasta que habría tomado contacto con un grupo. No conocen si fue una religión o una secta. Percibieron un cambio en el mismo. Las respuestas a los mensajes mostraban que algo le estaba sucediendo. El mundo ya estaba atravesado por la pandemia.

Kevin, decidió hace algunos años emigrar, conocer y buscar nuevos horizontes. Fue así que luego de visitar varios países, se radicó en Australia. Antes de 2020, retornó de visita. Maylén, señala que "estaba bien, entusiasmado" con sus proyectos. Permaneció en la ciudad por 10 días. Todo cambió hace dos años.

Hoy, sin ahorros -que estiman le sacó dicho grupo al que asistía- vive en un parking (estacionamiento). Allí duerme en un viejo automóvil, tiene un sitio para asearse, y otros servicios. Además, algunos conocidos se acercan para conocer cómo se encuentra, qué necesita. Le brindan ayuda. Es por ello, que considerando la situación del joven, su familia tiene premura por viajar, contenerlo y retornar a la Argentina.

El costo para poder viajar y retornar

No es sencillo: el costo del pasaje para viajar a Australia es muy elevado -al menos para la familia- y a ello debe sumarse que necesitarán de recursos para movilizarse allí, buscar al joven, asistirlo, procurar ayuda profesional, para recién luego retornar. "Estamos buscando la forma para poder viajar", señala su hermana.

Recuerda que el joven ya expresó su deseo de que viaje su padre. Pero, considerando que se trata de "una persona mayor", explica Maylén, y los obstáculos que tiene para manejarse con los nuevos elementos de comunicación, además de no conocer el idioma, precisamente volará con la joven, acompañándolo.

Por dicho motivo, y considerando que son muchas las personas que quieren colaborar para que Kevin pueda ser asistido, retornando luego a la ciudad, se abrió una cuenta, con el siguiente alias: RANA.PRISMA.PALETA. Allí se puede depositar el dinero para colaborar. No importa el monto. Todo ayuda y es útil para esta familia. Recuerda que, a lo que están padeciendo, se agregó que su padre perdió el trabajo recientemente.

Esperando ayuda oficial

Maylén explicó que esperan "ayuda o interés oficial" en el caso. El martes, señalaba que, hasta allí, no habían recibido "ninguna llamada" del consulado. Expresaba que el edil Nicolás Rodríguez los acompañó para "seguir los protocolos necesarios". El jueves, consultada nuevamente, indicó que luego de llamar en reiteradas oportunidades se habían comunicado, aunque no les brindaron a la familia muchas opciones.

Recordó que "hace más de dos meses presentamos un pedido de paradero de Kevin al Consulado de Argentina en Australia". "Me dijeron que en el acto se acreditaba y que comenzaban a buscarlo; que le avisaban a las autoridades" y se iniciaba todo. "Pero nunca lo buscaron", señalaba el pasado martes.

Un conocido de Hernando, que se encuentra en dicho país -prosigue la joven- "fue a la policía para preguntar si realmente lo estaban buscando, y le dijeron que no había ingresado ningún pedido de paradero". Cuando logró comunicarse, dice "les aclaré en donde se encuentra, por lo que me dijeron que lo asistirían".

Hasta el jueves por la noche -luego de la entrevista- no tenía noticias de que Kevin hubiera recibido asistencia oficial de las autoridades consulares. "Gracias a los amigos, que se encuentran cerca de él, que lo están asistiendo, con comida, para que esté bien, realmente", agradeció y recordó la hermana del joven.

Enfatizó la importancia de que tenga una contención oficial para "poder repatriarlo". "Ocurre que no es ir a buscarlo y simplemente traerlo, porque él no se encuentra emocionalmente estabilizado; además de necesitar asistencia del consulado, necesita asistencia psicológica, psiquiátrica, en lo posible", expresó.

"Cuando se fue estaba bien"

"La idea es que vaya mi papá y yo lo acompañaría, porque es una persona grande, y no maneja el celular, ni tampoco el inglés", señaló. "El amigo de mi hermano estuvo hablando con él, en un ratito de lucidez que tuvo y pidió ayuda de mi papá, que él esté presente", recordó la hermana de Kevin.

El joven, hace cuatro años, decidió emigrar del país. "Fue en la búsqueda de una mejor vida, y en el 2019, viajó para estar 10 días visitándonos; estaba bien, realmente bien, contento y se volvió", recuerda Maylén. Y prosigue: "Hace exactamente un año atrás, comenzó a ir a una iglesia, que no sabemos cuál es, y allí comenzó a tener episodios extraños, y fue cuando tratamos de ayudarlo para que pudiera volver".

Una iglesia o una secta

Consultada si se trata de una iglesia o una secta, la joven señala que no tienen ese dato. "No lo sabemos, cuando comenzó a asistir a ese lugar, dijo que se le presentó Dios; empezó a escribir un libro, y desde esa iglesia o secta, le prometieron llevarlo a los Estados Unidos para presentarlo", recordó. No solamente que eso no sucedió, sino, indica, conocieron que "en teoría le sacaron todos los ahorros que él tenía".

"Desde ese momento se desestabilizó mal emocionalmente", se lamenta su hermana. Todo ello comenzó en el contexto de la pandemia, luego de 2019, expresa Maylén. En los momentos de lucidez, se expresa, responde mensajes, pero no llamadas. "Y esos mensajes son incoherentes", explica. Después de la búsqueda, el lunes recién recibieron la noticia en la familia de que se encontraba viviendo en un parking.

La preocupación por la salud del joven

Cada día que transcurre más allá de que lo hayan podido ubicar y tener un dejo de tranquilidad por ello, se acrecienta la preocupación. Es por eso que necesitan viajar cuanto antes. Además de la cuenta que habilitaron tendiente a reunir dinero para costear los pasajes, se puso a la venta una rifa con premios como órdenes de compra de hasta 10 mil pesos en diferentes comercios.

El costo de los números es de 500 pesos. La joven señala que, en ese sentido, ha existido solidaridad y mucha ayuda de comercios y conocidos. Se pueden adquirir llamando al siguiente número: 3571 32-1037

Inclusive están buscando a quien pueda asesorarlos, que conozca como se debe actuar legalmente en este tipo de situaciones. "Lo ideal es eso: alguien que conozca, en estos casos, cómo debe hacerse, porque nosotros no lo conocemos; sería de gran ayuda", indicaba la joven, el jueves, en diálogo con este medio.

Recordando que durante la pandemia, el país hasta dispuso de asistencia y aviones para repatriar a quienes habían quedado varados en el exterior, en muchos de los casos, cuando estaban de vacaciones, no son pocos quienes se preguntan, considerando ese antecedente, cuál es el obstáculo para viabilizar una ayuda oficial, que le permita a Kevin tener asistencia, y una forma de poder retornar.