Cuestionan que Schiaretti "faltó a su palabra" sobre quienes trabajan en el Ente Ruta 6

"Schiaretti faltó a su palabra su palabra", cuestionaron desde Uecara del Interior, gremio que representa a quienes trabajan en el Ente Ruta 6, que dejará de estar a cargo del corredor vial, sobre la continuidad laboral.

Indican que el mandatario provincial, Juan Schiaretti, quien ya anticipó que la Provincia se hará cargo de la ruta y se dejará de cobrar peaje, "pretendió cambiar indemnización de 25 años por contratos de un año en la Provincia" para 60 trabajadores y trabajadores, plantean.

"No se puede negociar con la necesidad de la gente; es moralmente incorrecto", indicó el secretario general del gremio, Gustavo Rossi. En una audiencia en el Ministerio de Trabajo y un representante del Ente, Uecara, consideró que "atento a la modalidad de contratación propuesta a los trabajadores que aceptan la presunta 'continuidad laboral', esta es falsa (...)"

En ese sentido, sostienen que "pierden la totalidad de capital que posee el trabajador (...), y más teniendo en cuenta que los presuntivos contratos, son por un año, generando así una incertidumbre al trabajador en relación a su futuro y estabilidad laboral". Solicitaron desde el gremio "el pago total y absoluto de la indemnización correspondiente".

"Veníamos con la idea de que el gobernador no cumpliría su palabra"

Rossi, en relación a un acuerdo, sostuvo que ya llegaban a la audiencia en el Ministerio, con la convicción de "que el gobernador no iba a cumplir con su palabra". Sobre la propuesta de un contrato por un año, recordó: "No es lo que habló, no es a lo que se comprometió públicamente".

"La verdad que termina siendo una verdadera decepción porque está negociando el gobierno de la Provincia de Córdoba con la necesidad de los trabajadores, y no es un eufemismo, una frase armada, es quitarle la indemnización a cambio de un contrato de un año; no es a lo que se había comprometido públicamente", reiteró Rossi, ante una consulta periodística.

"El anuncio que hizo el gobernador no es tal; es cambiar figuritas; no es ni socialmente justo, ni jurídicamente correcto, pero es lo que la Provincia y el gobernador Schiaretti está haciendo con quienes trabajan en el ente", señaló.

Schiaretti, había anticipado que a partir de octubre dejaba de estar el Ente Intermunicipal Ruta 6 a cargo del corredor vial, pasando la tarea de mantenimiento del mismo a la Provincia, dejando de cobrarse peaje en las tres cabinas del mismo: Tancacha, Dalmacio Vélez, y Cruz Alta.

Por otra parte, había asegurado que las 60 personas que trabajaban en el Ente serían reubicadas, teniendo continuidad laboral.