Río Tercero: colectivos circularán por la noche en dos barrios con seguridad policial

Luego de que se produjeran hechos vandálicos con piedras que arrojaron en contra de colectivos de la empresa Río Bus que presta el servicio de pasajeros urbano en Río Tercero, con unidades dañadas y personas lesionadas, en los barrios Monte Grande y Parque Monte Grande, las mismas circularán con adicionales policiales.

"Debido a los hechos de vandalismo sufridos a las unidades de Río Bus, en B° Parque Monte Grande y B° Monte Grande, la Municipalidad, Policía de la Provincia y la Empresa Río Bus, trabajando en conjunto, informan que se RESTABLECERÁ el servicio en horario nocturno en dichos barrios, circulando con un adicional policial en las unidades", se informó desde la empresa y el municipio.

Los hechos vandálicos

El pasado lunes 12 de septiembre, en barrio Parque Monte Grande, uno de los colectivos de la empresa, había sido atacado desde ambos costados con piedras, identificándose que se trataba de adolescentes. La unidad sufrió la rotura de dos ventanillas y una persona un golpe con una piedra en su espalda.

Desde ese momento, la prestataria del servicio decidió que luego de las 18, las unidades sólo circularan por Avenida Savio, esto es en el sector sur del barrio, sin ingresar a las arterias del mismo.

El domingo 18, seis días después, en barrio Monte Grande, nuevamente se produjo una situación similar. Una unidad sufrió por piedras arrojadas a la misma, alrededor de las 20:30, la rotura de una ventanilla con una persona que sufrió lastimaduras.

"No es una cuestión de los barrios"

El intendente, Marcos Ferrer, en horas de la mañana del lunes, antes de disponerse la medida, cuando el municipio presentaba maquinarias, fue consultado por estos hechos. "A mí no me gusta estigmatizar, no es una cuestión de los barrios; son dos o tres estúpidos, seguramente, que se dedican a hacer esto", dijo.

Y agregó: "Lo que sí sabemos, que en los barrios, todos los vecinos saben quienes hacen daño; lo que pretendemos es tener datos para intervenir por vía judicial, legal, a través de las fuerzas de seguridad y nosotros mismos (por el municipio), con Defensa Civil".

Ferrer, manifestó que la intención "es evitar que esto vuelva a pasar". "Lo más dramático será cuando se trate de un hecho grave, y haya consecuencias legales, pero también las habrá para el resto de los vecinos, porque el colectivo no va a pasar más o lo hará por la punta del barrio; no queremos llegar a esa situación".

El jefe comunal, recordó que son situaciones que se reiteran y "debería haber alguna medida de las fuerzas de seguridad con respecto a esto". Ferrer indicó "que una persona mayor y más racional no va a hacer esto": "Les pedimos a la población y a todos los vecinos de los barrios Monte Grande y Parque Monte Grande, en donde sucedió esto, que dialoguen con sus hijos, que les expliquen la importancia del servicio".