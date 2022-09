El 9 de septiembre es una fecha especial para Río Tercero. Es la jornada de su cumpleaños. No obstante, también lo es de importante por un hito en la comunicación de la región: nacía la primera emisora abierta en Amplitud Modulada. El 9 de septiembre de 1972, no fue un día más, ni para la ciudad, ni tampoco para la zona. Nacía en esa jornada LV 26 Radio Río Tercero.

La historia de LV 26 fue y es así, indivisible de la historia de la ciudad y región. Marcó, durante medio siglo, a varias generaciones. En realidad, marcó un hito histórico social desde la comunicación.

Además del entretenimiento a través de sus diferentes programas, se ocupó de lo informativo, periodístico, deportivo, social, entre otros aspectos de la vida local y regional. Y lo sigue haciendo. Fue quien comunicó aquellos momentos felices y también los más tristes. Fue quien le otorgó voz propia a Río Tercero.

Narrar la historia colectiva y también la particular

La radio, además, y como está señalado, marcó en su historia, el transitar de la historia colectiva de una sociedad, y también la individual de miles de personas. Fue así, que generaciones recordamos “aquel programa especial”, o también “aquel gol", "ese doble" o "aquel tema musical ” y “aquella noticia que pasó la radio”.

Y fue una escuela, también, para quienes ejercen el oficio de la comunicación social, incluido el autor de esta nota. En nuestro transitar por los medios, la mayoría pasamos por los estudios de LV 26.

Es inevitable ser autorreferencial. Quien escribe, puede señalarlo: terminó de abrazar este oficio por la misma. Es imposible, para cualquier persona que trascienda las cuatro décadas, no recordar ese momento preciso que estuvo relacionado, de alguna manera, con Radio Río Tercero.

Momentos

En el caso de quien redacta fueron demasiados momentos, pero especialmente tres: el comienzo de las emisiones regulares de la radio y aquel primer medio turno como locutor en una tarde de un sábado, cuando se iniciaba esa relación eterna con un micrófono. Y el atravesar aquel atentado de noviembre de 1995, junto al equipo de la emisora, en el estudio o en la calle con un móvil, entendiendo a la misma en su función como medio de comunicación, no sólo desde lo informativo, sino como un servicio social.

Otro de esos momentos, ya más particular, fue cuando se iniciaban las transmisiones de LV 26, porque quien escribe, por casualidad, o quién sabe, tal vez no, cumple años también un 9 de septiembre. Ese momento sigue guardado en la memoria particular.

Una pequeña torta, un grupo de amigos de la cuadra, la inocencia de los primeros cinco años, la madre de aquel niño expectante junto a un viejo receptor a válvulas, y la voz de Aldo Alignani (el estudio de la emisora lleva su nombre), anunciando que iniciaba sus transmisiones regulares LV 26 Radio Río Tercero.

Nunca imaginaría aquel niño que algún día llegaría al estudio de la emisora, abrazando con pasión la comunicación social, la que por suerte le permitió y le permite, no solo disfrutarla, ejercerla, “con responsabilidad”, como le enseñaron allí, sino poder trabajar en lo que siempre quiso.

Ya cumpliendo esa tarea en otra radio, Mestiza Rock, y ejerciendo el periodismo digital en este medio, es imposible olvidar aquella luz roja de "aire", cuando por primera ocasión aquel micrófono, en un ya lejano 1987, le indicaba que no sólo era un micrófono, sino que detrás del mismo había miles de personas.

En este medio siglo de LV 26, es mucho no sólo para recordar de la misma, ya no particularmente, sino colectivamente. La radio fue y es uno de los hitos no sólo para Río Tercero, sino para una amplia región. Fue un punto de inflexión en la comunicación de esta parte del país.

¡Felices 50 años LV 26 Radio Río Tercero!