Río Tercero y su historia, desde aquella estancia Media Luna

Eduviges Carmona, puede que para muchos y muchas riotercerenses no sea un nombre tan conocido. Para otros y otras, que indagaron en la historia local, sí lo es. Era el capataz encargado de administrar los campos propiedad de Tristán Acuña, que vivía en la ciudad de Córdoba.

Por entonces, la geografía regional, contaba con pocos asentamientos. Se pueden citar "Capilla de Rodríguez", que pasaría a llamarse Villa Ascasubi; o El Salto Norte, un caserío que fue ocultado en la década del setenta por el lago Piedras Moras. La mayoría de las poblaciones, tal como las conocemos hoy, aún no habían nacido.

Lo que originó el nacimiento de un pueblo

Un hecho trágico sucedía en los campos de los Acuña. Carmona se dirigía a llevar hacienda hacia la zona de Calamuchita, cuando fue sorprendido -narra la historia- por un grupo de cuatreros. Lo asesinaron y dieron muerte también a su caballo. Ambos fueron enterrados en algún lugar de esta región.

Corría el año 1889. Ante la necesidad de contar con alguien de confianza para cuidar y administrar sus propiedades, Tristán, decidió enviar a su hijo Modesto para que se hiciera cargo de las mismas.

Así fue que Modesto Acuña llegaba desde la comodidad de Córdoba a lo inhóspito de una región en donde había solo monte, ganado, cultivos dispersos y un torrentoso río, que en épocas de grandes lluvias se tornaba infranqueable.

Hizo construir un casco de una estancia, bautizándola con el nombre de "Media Luna". La denominación, respondía a la forma que toma el río Ctalamochita (Tercero), aguas abajo. Luego traía a su familia, conformada por Zoila Torres, su esposa, y su única hija, Zoila Rosa.

El tren que transformó a un caserío en un pueblo

Acuña, comenzó a organizar lo que sería un futuro pueblo. Algunos de los empleados de la estancia construían sus viviendas. Por entonces, la compañía inglesa que tendía el ferrocarril, entre el epílogo del siglo 19 y el prólogo del 20, avanzaba con dos ramales: el que uniría a Rosario con Córdoba, pasando por Cruz Alta; y el que conectaría a la capital provincial con Río Cuarto.

Gestionaba que ambos pasaran por sus propiedades, donando parte de sus campos. Así se construía el puente de hierro ("Puente Negro"), para que las formaciones pudieran sortear el río. Así, se instalaron, además, galpones de mantenimiento, entre otros servicios. Un nuevo pueblo comenzaba a gestarse.

El tren llegó con desarrollo. La necesidad de diagramar un pueblo, era algo que urgía. Fue así que en 1912 se presentaban en la Provincia los planos bajo el título "Formación Pueblo Media Luna". Eran aprobados un 9 de septiembre de 1913, pero con el nombre de su fundador, como se llamaba la estación. Es por ello que la población pasaba a denominarse oficialmente "Pueblo Modesto Acuña".

En 1918 la estación cambiaba de nombre y luego la comunidad, pasando a llamarse ambas "Río Tercero", denominación que permaneció para siempre. Acuña, nunca supo que el pueblo que había fundado adoptaría ese nombre, ya que fallecía en 1915.

La fábrica que transformó a un pueblo en una ciudad

La hija de Acuña, Zoila Rosa, se había casado con un joven de origen español, Pedro Marín Maroto. En 1915, dos años después de la fundación formal, como está señalado, Modesto enfermaba de una neumonía, falleciendo cuando la comunidad que había imaginado tenía apenas dos años.

Pedro, su yerno, fue quien se hizo cargo de administrar las propiedades. Ya la aldea inicial, por el ferrocarril, se había convertido en un pueblo, con personas y familias que llegaban desde diferentes lugares para asentarse definitivamente, ofreciendo sus servicios en el comercio y otros rubros para la nueva comunidad.

Caminando hacia la mitad del siglo 20, el Estado había decidido impulsar la industria pesada. En Córdoba se analizaban diferentes lugares para que se radicara una Fábrica Militar. Entre los mismos no se encontraba Río Tercero. Maroto gestionaba que el Gobierno eligiera el pueblo fundado por su suegro, donando los campos para esa radicación. Pero se necesitaban otras 60 hectáreas.

El intendente de entonces, Victorio Abrile, que tenía diferencias políticas y personales con Maroto, dejaba de lado las rencillas de entre casa, y solicitaba un préstamo al jefe de la estación ferroviaria, firmando él y su secretario, Rafael Damicelli, como garantes.

Con ese dinero se adquiría ese terreno (vértice que divide a los barrios Escuela y Cerino en la actualidad) y la industria finalmente se asentaba. En 1938 era colocada la piedra fundamental de la planta. Así comenzaban las obras para su instalación, siendo bautizada como Fábrica Militar de Munición y Artillería de Río Tercero.

Con los años, se creaba el polo químico de la planta, pasando a llamarse "Fábrica Militar Río Tercero". La gran industria, hizo que miles de familias llegaran a trabajar en la misma, en establecimientos satélites, comercios o servicios. Río Tercero en una década duplicaba su población.

La llegada de Atanor, otra gran fábrica, y en los ochenta, Petroquímica, a lo que se sumaba en Embalse la Central Nuclear, hacía que se convirtiera en una de las ciudades más habitadas de Córdoba, llegando a ser, entre los setenta y los ochenta, según los censos nacionales, la quinta comunidad de la provincia.

Cientos de familias llegaban a Río Tercero. A ello se sumaba la colonia rural. La comunidad, mostraba varios perfiles productivos y económicos, algo que se presentaba como atractivo para quienes deseaban prosperar.

Con la llegada del ferrocarril, de un caserío había pasado a ser un pueblo, y con la Fábrica Militar, de un pueblo pasaba a ser una ciudad.

"La ciudad que Modesto Acuña un día imaginó"

El himno a Río Tercero, cuya letra y composición corresponde a Edgardo Baisre, señala en sus estrofas, entre otros párrafos: Con su estirpe laboriosa y cultural.../ Con su río, sus industrias y su sol, / va forjando ese futuro singular / que Modesto Acuña un día imaginó / Río Tercero !... Ciudad Industrial ! / “ Media Luna ” que supo crecer, / ofreciendo su brillo y su Ser, a los hombres que ansían triunfar / Cooperación fue su gran ideal / y en la unión fortaleza encontró...

La letra fue escrita en 1971, cuando la ciudad atravesaba por uno de sus momentos más importantes en cuanto a su crecimiento y desarrollo. Se recuerda, que "se pedía trabajo un día, y al otro, ya estaba confirmado el mismo". Llamaba la atención en el país esa comunidad del interior de Córdoba que crecía, alejada de los avatares económicos que podían padecer otras regiones. Se la calificaba como "una isla", por ello.

Además de los perfiles económicos que tenía y tiene la ciudad, industrial, comercial, agropecuario y de servicios, se sumaba el cooperativismo. De hecho, ante los altos costos, cuando aún era un pueblo, por un servicio deficiente de energía que brindaba una empresa privada, se gestaba la creación de la Cooperativa de Servicios Públicos. Así nacía una institución que perteneciera las familias de la población.

Por otra parte, con el paso de las décadas, se creaba también un entidad bancaria cooperativa, el "Banco de Río Tercero Cooperativo", hoy Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regional, que no solamente funcionaba en la ciudad, sino que abría sucursales en poblaciones de la región.

En una nota que publicaba la Revista Gente, en los años de mayor crecimiento de la comunidad, se planteaba ese perfil y las iniciativas colectivas y asociativas. De hecho, la ciudad llegó a tener uno de los cines cooperativos (hoy sigue funcionando, aunque no con la proyección de películas, sino como sala para teatro, entre otros eventos), más grandes de Sudamérica. Muchas y muchos aún guardan el carné de socio o socias del Cine Real Cooperativa, con el que asistían a ver diferentes películas nacionales e internacionales.

Las iniciativas cooperativas y asociativas, en la actualidad, no son las de entonces, golpeadas en diferentes ciclos del país, pero se mantuvieron y surgieron otras, adecuándose al contexto de los últimos tiempos. Esa idea del cooperativismo y el asociativismo, se puede encontrar en proyectos importantes, pero también en iniciativas sociales que se erigen a través de diferentes organizaciones que posee la comunidad.

En aquella nota de la publicación se la denominada "ciudad erizo", por las cientos de torres que se erigían sobre los techos para captar las señales televisivas por aire que llegaban de los tres canales cordobeses: el 12, 8, y 10. No existía la televisión por suscripción (cable), o satelital. Internet era aún ciencia ficción.

En 1972, también nacía la primera emisora de una amplia zona. También un 9 de septiembre, cuando la ciudad cumplía 59 años, iniciaba sus transmisiones regulares, la que era la primera y única emisora en AM de esta parte de Córdoba LV 26 Radio Río Tercero, que narró hitos históricos informativos y a generaciones.

En los ochenta, nacía el primer Canal de Televisión por suscripción. Se trataba de Cableimagen, producto de una inversión local, pero que era comprado luego por un multimedios nacional. También, en los noventa, surgía otro canal, por algunos años, Utravisión, mientras la cooperativa montaba una torre para tomar señales de aire, ofreciendo una grilla de diferentes canales de otras ciudades. Luego, más cercano a este tiempo, dicha entidad ponía en marcha su propio sistema por cable, Riotel TV, con su Canal Local.

El primer periódico en papel que tuvo la ciudad, fue Timón, y posteriormente nacía Crónica. Llegaba luego Tribuna. Hoy existen, como este sitio una diversidad de medios digitales, con formato periodístico. También son decenas las radios en Frecuencia Modulada, con distintos estilos, que se escuchan hoy.

La evolución poblacional

La evolución poblacional de Río Tercero, según los diferentes censos, tuvo picos importantes de crecimiento, desde los 20 habitantes que se estima, existían antes de las fundación, en 1910, hasta los entre 55 y 60 mil que tendría en la actualidad, si se consideran la cantidad de medidores residenciales activos de la cooperativa, tomando una media de tres moradores por vivienda.

No solo eso: debería considerarse el padrón electoral depurado, en la última elección municipal. La franja poblacional, según el último censo, en 2010, para Tercero Arriba, de los niños y adolescentes hasta los 16 años, representaba el 25 % del total. Si se aplicara ese porcentaje, considerando el registro electoral, la ciudad debería tener hoy efectivamente esos pobladores.

Por alguna razón, el relevamiento de 2010, habría mostrado muchos menos habitantes de los que efectivamente tenía la ciudad. Fueron 46.421 personas censadas. Un año después se realizaron elecciones.

El padrón depurado mostraba 41.563 electores, incluidos los jóvenes de 16 años. Si apenas había transcurrido un año del censo nacional, ¿cómo era posible que los menores de esa edad, fueran solo 5.883 adolescentes, niños, y niñas, restando lo que había arrojado el relevamiento nacional con el padrón electoral?

Más allá de ese detalle, que se develará cuando se conozcan los resultados del censo realizado en mayo pasado, existieron años, en donde la ciudad mostró un exponencial crecimiento. Río Tercero de hecho, desde los 90, cuando su principal industria y que había sido un motor de crecimiento, fue achicada en una política que golpeó a todo lo que fuera estatal, dejó de crecer, al menos como lo venía haciendo.

Década por década

En 1940, Río Tercero tenía 3.500 habitantes. Era el momento de la radicación de la estatal Fábrica Militar.

En 1950, la población de la ciudad se había cuadriplicado, mostrando 14 mil personas.

En 1960 , la cantidad de habitantes era de 18.500.

En 1970, se generaba otro salto poblacional. El censo ya mostraba 21.907 habitantes.

En 1980, la ciudad no dejaba de crecer, con 34.745 personas viviendo en la misma.

En 1990 se produjo el último incremento demográfico significativo, llegando a los 42.657 habitantes.

La historia reciente, ahora y después

Los vaivenes de la economía nacional, impactaron, para bien o para mal directamente en la realidad riotercerense. Pero esa es la historia que se está escribiendo en el periodo de los últimos 30 años.

En los 90, cuando la ciudad dejó de crecer, como lo había venido haciendo hasta entonces, sin dudas, no fue por un hecho casual. En aquella década, la Fábrica Militar no solamente que no mantuvo sus niveles de producción, sino que se achicó alarmantemente.

Su planta de personal pasó de unos dos mil agentes, que tenía en sus mejores épocas, a contar con 196 trabajadoras y trabajadores, en el prólogo del siglo 21. En ese contexto de achicamiento estatal, que no sólo sucedía en la ciudad, se produjo el atentado de 1995 en la industria. El mismo, según determinó la Justicia, fue para borrar el faltante de proyectiles que habían sido enviados ilegalmente a Croacia y Ecuador,

Aquel hecho, más allá del contrabando de material bélico, también generó un golpe que estuvo a punto de llevarla a su cierre como establecimiento productivo. De hecho, parte del predio de la misma había intentado ser comprado por privados, algo que no sucedió por estar aún el lugar bajo investigación judicial.

Un año después del atentado, eran despedidas 424 personas. Esa decisión, en el gobierno de Carlos Menem, era planteada bajo el mote de "reconversión laboral". A la fábrica madre de la comunidad, con aquel hecho, se la había puesto como la victimaria, cuando en realidad, como la ciudad, había sido la víctima del atentado.

Río Tercero llega a sus 109 años, rememorando un pasado de prosperidad y un futuro con desafíos e interrogantes, esos que no solo son patrimonio de las y los riotercerenses, sino de todos los argentinos.

La apuesta está colocada ahora a una reparación integral del Estado por lo sucedido en noviembre de 1995, que promueva la reactivación económica a partir de la recuperación de la Fábrica Militar, además de una Universidad Nacional Pública y Gratuita, que se sume a la oferta educativa actual.

En ese contexto se encuentra Río Tercero, celebrando su pasado en este presente, y esperando por un devenir, que no sea, tal vez, el de aquel pretérito, pero con oportunidades para toda la sociedad.