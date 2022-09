Policiales de la semana en Río Tercero

El reporte comienza con un incidente de tránsito ocurrido el lunes en horas de la mañana. En calle Irigoyen en la intersección con Urquiza, el conductor de una motocicleta marca Motomel Skua 200cc. de 31 años de edad, colisionó con un vehículo marca Volkswagen Gol conducido por un hombre de 30 años que circulaba por calle Urquiza. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones menores, por lo cual fue trasladado por el servicio de emergencias privado al hospital local.

El día martes, una mujer de 36 años que circulaba por calle Roldan en su motocicleta marca Guerrero Magic 110 CC colisionó al llegar a la intersección con calle Caseros con un automóvil marca Renault Clio conducido por una mujer de 26 años, ambas con domicilio en esta ciudad. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada al hospital local por servicio de emergencia para efectuarle la revisación médica de protocolo.

Robos de vehículos

El jueves, se produjo un hecho de robo en horas de la mañana. Un hombre de 40 años de edad denunció que al arribar a un local comercial en calle Río Dulce de Barrio Sarmiento dejó estacionada su moto Yamaha Crypton color negra. Minutos después, al retornar luego de la compra en procura del rodado, éste ya no se hallaba allí. El damnificado aseguró que aunque no había dejado la llave de arranque colocada. la motocicleta no poseía trabavolante colocado.

Asimismo, el informe pone en conocimiento que a lo largo de la semana se realizaron controles en diferentes puntos de la ciudad, donde se procedió al secuestro de vehículos por supuestas infracciones al Código de convivencia de la provincia.

También el jueves, en horas de la tarde, se produjo otro accidente de tránsito en intersección de Avda. Riobamba y Virrey de Vértiz. Un vehículo marca Volkswagen Crossfox conducido por una mujer de 58 años, colisionó con una motocicleta marca Honda Tornado, conducida por un hombre de 47 años edad. Se hizo presente personal de servicio de emergencias privado, que trasladó hacia el hospital provincial al conductor del rodado menor con diagnóstico de traumatismo en extremidad inferior.

Al llegar la noche, se receptó una denuncia de robo de un vecino de 32 años de edad en la sede de la Unidad Judicial. En su exposición dejó de manifiesto que el día anterior alrededor de las 16 horas dejó su vehículo Marca Ford Focus estacionado en frente de su domicilio en calle Cervantes de barrio Norte. Tras ausentarse unas horas, regresó a las 22:30hs aproximadamente y constató la ausencia del vehículo. El damnificado agregó que había dejado el vehículo con todas sus medidas de seguridad activas.