"La Calesita de Don Peralta" recupera su giro en Río Tercero

No son pocos y pocas quienes cuentan décadas en Río Tercero, y recuerdan cuando se empeñaban en poder tomar la "sortija" que aquel hombre les presentaba en cada uno de los giros de esa calesita que no dejaba de girar. El premio por atraparla representaba "una vuelta más". Y no era poco.

Era evidente que Don Peralta les otorgaba la posibilidad a la totalidad de niñas y niños de atrapar aquella añorada sortija. La intención: que quienes disfrutaban de ese juego infantil, tuvieran la oportunidad de acceder a ese premio, a "esa vuelta más".

Ese hombre era conocido como "Don Peralta", y el entretenimiento en pleno centro de la ciudad (eran otras épocas), se conocía como "La Calesita de Don Peralta". Luego, la misma se trasladaba a otro sitio. La magia, sin embargo, de ese espacio céntrico, quedaba registrada en la memoria colectiva de la ciudad.

Si bien su primer nombre en aquel ya lejano 1962, cuando comenzaba a girar, era "Alegres Estrellitas", como está dicho, se la conoció como "La Calesita de Don Peralta". ¿Y quién era Don Peralta? Jesús Peralta, entrañable vecino. Fue quien le brindó a generaciones la posibilidad de soñar con "aquella vuelta más".

Vuelve a girar, restaurada, "La Calesita de Don Peralta" en Río Tercero

Vuelve a girar nuevamente

El municipio decidió adquirir y restaurar esa calesita que forma parte del patrimonio histórico infantil de los y las riotercerenses y que volverá a girar este domingo desde las 14:30 en el mismo espacio en donde se inició todo, también generando un dejo nostalgia en la sociedad, en la tercera cuadra de calle Libertad.

"Es de alguna manera recuperar la identidad que como ciudad tuvimos durante mucho tiempo", señaló el intendente, Marcos Ferrer. "Lo que más me sorprendió fue el impacto en todas las generaciones que tuvo; en los más grandes que traían a los hijos; en los hijos que la vivieron, la disfrutaron; y en la alegría de los nuevos niños, que nunca la disfrutaron, pero que saben que ahora va a estar", agregó el jefe comunal.

La Calesita de Don Peralta, fue restaurada por la Escuela de Bellas Artes Lino Eneas Spilimbergo, pero además se acondicionó y puso en valor el lugar. Otra vez será un sitio de encuentro, no sólo de la niñez, sino de la familia, y seguramente de generaciones que recordarán cuando esperaban para subirse a la misma.