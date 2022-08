Instituto empató con Dálmine y no logró acercarse a Belgrano

Instituto de Córdoba cedió terreno en la pelea por la punta del torneo de la Primera Nacional, al empatar el viernes por la noche de local con Villa Dálmine sin abrir el marcador en partido de la 31ra jornada.

Con el empate, la "Gloria" llegó a las 53 unidades y quedó segundo a ocho del líder, Belgrano de Córdoba (61), que mañana visitará a Agropecuario de Casares.

El conjunto de Campana, en tanto, alcanzó los 29 puntos y sigue lejos de los puestos de clasificación al Reducido. Luego de esta fecha quedarán solamente 18 puntos en juego.

Tres de la provincia de Córdoba

En los primeros lugares de la tabla de posiciones, hay tres equipos de la provincia de Córdoba. Los mismos son Belgrano, Instituto, ambos de la ciudad de Córdoba, y Estudiantes de Río Cuarto.

Principales posiciones: Belgrano de Córdoba, 61; Instituto de Córdoba, 52; San Martín de Tucumán, 52; All Boys, 50; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, 48; Chaco For Ever y Estudiantes de Buenos Aires, 47.

Con información de Télam