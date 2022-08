Río Tercero: brindaron detalles de la primera guardia en el Centro Pediátrico

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, acompañado por la directora de de Políticas y Programas Sociales Integrales, Celeste Sánchez, y la secretaria de Salud, Silvina Cisneros, brindaron una conferencia de prensa para informar los datos de la primera guardia que se realizó en el nuevo Centro Médico Pediátrico.

El centro de salud, que se encuentra en barrio Acuña y que fue inaugurado el pasado viernes, además de atender diferentes especialidades durante la semana, se pensó para cubrir una necesidad con respecto a las guardias pediátricas los fines de semana.

La intención: descomprimir las guardias que se brindan en las clínicas y el Hospital Juan B. Bustos, pero especialmente está destinado a quienes no cuentan con cobertura de salud. Era una necesidad que se planteaba, especialmente los viernes por la noche, sábados y domingos.

Más de 90 atenciones

Fueron 93 las atenciones a niñas y niños desde las 20 del viernes hasta las 8 del lunes. Según se detalló, concurrieron al centro pediátrico público, seis pacientes el viernes, 46 el sábado y 41 el domingo. De los mismos, un niño fue derivado al Hospital Provincial, por una patología relacionada a una hernia umbilical.

Con los datos que se colectaron durante el fin de semana, se estableció que las niñas y niños que concurrieron al centro de salud pediátrico, corresponden a familias de 22 barrios de la ciudad. En tanto, según especificó Ferrer, dos niños que fueron atendidos de la ciudad de Hernando.

"Claramente cuando llegue un pacientito enfermo, ningún profesional nuestro le va a decir que no lo atiende, sea de dónde sea", indicó el jefe comunal. No obstante, aclaró que debe considerarse esto "porque si se transforma en una cuestión regional, ya va a implicar otro nivel de recursos y allí sí deberemos decisiones sobre qué vamos a hacer". En ese sentido dijo que es "algo nuevo".

Indicó que ya lo estimaban cuando comenzara a funcionar. "Ya decíamos que íbamos a ver que necesidades surgen, y asistieron dos chiquitos de Hernando, tenemos entendido que fueron primero a la Clínica de la Cañada, y de allí los enviaron al Centro Pediátrico; debemos analizar cómo se actuará en esos casos, cuando no son pacientes de Río Tercero, considerando que los recursos surgen de la ciudad", explicó Ferrer.

"Vino a cubrir una necesidad"

"Claramente , vino a cubrir una necesidad que había y seguramente estamos descomprimiendo la situación del hospital, pedía el informe esta mañana, que no lo tenemos, para hacer una valoración, pero la verdad que han sido muchos los chicos que concurrieron al Centro Pediátrico", expresó.

El intendente indicó que los datos del fin de semana brindaron una "certeza de que fue una buena decisión abrirlo". "Hay que sostenerlo en el tiempo y seguramente después iremos profundizando" cuestiones relacionados al mismo, expresó.

Consultado si puede ocurrir que las clínicas y el hospital, considerando el nuevo centro de salud, relajen la atención pediátrica, sostuvo: "Preferiría que no pase, pero la verdad que una de las grandes demandas que teníamos era la pediatría en guardia, porque justamente lo que la gente nos planteaba era la falencia en el sistema de salud local con respecto a ello; lo veremos con el tiempo", expresó.

Manifestó que "llegado el caso, no tenemos problemas en sentarnos con las distintas clínicas privadas, y en todo caso hacer un convenio". "En algún momento incluso con la gente de la Clínica Privada Modelo lo hablamos, para centralizar, pero obviamente necesitaremos más recursos y más profesionales", dijo.

No obstante, Ferrer, indicó: "La verdad, espero que no, que las clínicas sigan prestando sus servicios; ocurre que sabemos que lo que estamos haciendo es bueno y cuando eso sucede, genera que la gente prefiera ir a determinados lugares, porque no hay nada más valioso en la vida que nuestros hijos".

El jefe comunal, en tanto, no descartó que en su momento, de incrementarse la demanda, se pueda solicitar un apoyo de la provincia, y adelantó que se está en conversaciones con la UNC para un convenio que contemple que residentes de pediatría puedan hacerlo en el Centro de Salud.

"Cada vez que el Estado genera un derecho, tiene que decir cómo se paga ese derecho, por lo tanto, si es una necesidad global de la ciudadanía de Río Tercero; tendremos que profundizarlo, invertir más, ampliarlo, y en base a a esa necesidad, le plantearemos a la ciudad como lo vamos a financiar", dijo.

Dijo, en tanto, que "no es una decisión política del intendente", sino que aval a estas iniciativas "las da la gente". "Hay que ver si esto se mantiene en el tiempo, si aumenta, y en base a eso se deben tomar decisiones, esté Marcos Ferrer o quién esté, porque si hay una demanda permanente, y llegan mamás o papás, señalando que quieren más servicios, ningún intendente va a ir en contra del sentir social", expresó.

El sostenimiento del centro pediátrico

"Le buscaremos la vuelta de cómo financiarlo, resentiremos otra cosa, haremos dos cuadras menos de cordón cuneta, y pondremos más médicos; la prioridad la fija la gente, y nosotros trabajamos para la gente; estaba convencido de este resultado, pero no lo podía comprobar aunque no estuviera en marcha", señaló.

En tanto, en la conferencia, se indicó que no se cobra aranceles y se atienden obras sociales. "Le facturamos a las obras sociales y a quienes no tienen cobertura son atendidos de manera gratuita", indicó. "Obviamente, que el gasto que se tiene no se cubre con lo que se factura en muchas ocasiones, pero, al menos nos sirve de ayuda y alivio para sostener el sistema, por eso se puede ir, tengan o no obra social", aclaró.

Reforzó Ferrer, que dicho centro de salud está orientado especialmente a la salud pública. Manifestó que está pensado dicho centro pediátrico a toda la sociedad, pero especialmente para quienes no tienen cobertura. "De todas maneras, es transversal, quienes concurrieron", con respecto a quienes cuentan con mayor o menor poder adquisitivo. "A nosotros eso nos pone contentos porque hay una aceptación general de que era necesario de contar con este centro pediátrico", señaló el intendente.