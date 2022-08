La radio y el periodismo están de luto: falleció César Herrera

Locutor, periodista, relator deportivo, investigador histórico. Todo eso y mucho más, fue César Herrera, quien marcó buena parte de la historia en los medios de Río Tercero y la zona. Falleció a poco de que el próximo 9 de septiembre cumpliera sus 50 años la primera y hasta ahora única emisora AM de la región, LV 26. Tenía 73 años.

Fue, sin dudas, su segundo hogar, en donde estuvo desde sus inicios. César, que comenzó en los medios gráficos allá por los sesenta, mientras cursaba la carrera de periodismo en la ciudad de Mendoza, cuando surgió el proyecto de una frecuencia de amplitud modulada, retornaba en 1972 a la ciudad de Río Tercero.

Había sido convocado para incorporarse a lo que, entonces, era todo un acontecimiento en la comunicación social de la región: la salida al aire de una radio con emisión abierta, en este caso, a través del 1430 Khz del dial. Fue así que estuvo desde un comienzo en la misma.

César "Verdad" Herrera

“Relaté Fórmula 1, sin saber manejar un auto”, bromeaba César, en una entrevista realizada por quien escribe para la Revista Depor3, hace algunos años. Fue así, que comenzó a ser conocido como "Verdad". La entrevista se realizaba en su casa, cuando preparaba, como todos los días, su programa “Sereno”.

Fue el ciclo de LV 26 Radio Río Tercero, que desde mayo de 1996 acompañaba a quienes trascendían la medianoche. El “Sereno” surgió de la necesidad que tenía la población, entonces, luego de lo ocurrido en noviembre de 1995, de contar con una radio que estuviera presente también en la madrugada. Hizo historia, porque se transformó LV 26 en la única AM del interior provincial en transmitir las 24 horas con programación propia.

Ya jubilado, esa pasión, continuaba latente, desde que había finalizado el secundario en el Nacional José Hernández, en 1966. “En el ’67, mi idea era estudiar periodismo, pero en ese tiempo estaba en el gobierno (Juan Carlos) Onganía, y la escuela de periodismo, que estaba en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, cerró”, recordaba. Y proseguía, indicando que pudo conocer que a esa carrera, la podía cursar en La Plata o Mendoza.

Finalmente elegía la provincia cuyana, ya que tenía familiares allí. “Eso fue en 1967, pero un año antes, entre noviembre y diciembre, escribí mis primeros reportes deportivos para Crónica”, explicaba.

“A Mendoza, iba por el periodismo gráfico, no por la radio, y tal vez por el deportivo, que es una de las puertas por la que entra la mayoría y que luego incursionan en otra rama de la profesión”, reseñaba. Apenas pudo, mientras estudiaba, comenzaba a trabajar en un medio gráfico mendocino.

Recordaba que los primeros relatores de fútbol, habían sido Aldo Alignani, luego Orlando Pereyra, dos recordados y también históricos de la radiofonía regional, y posteriormente lo hacía César. El primer partido que relataba fue un domingo de junio de 1974, en Atlético Río Tercero, con el clásico frente a 9 de Julio.

Recordaba que formaba aquel equipo deportivo Jorge Galiano, en los comentarios; Alberto Ghirardotto, locutor comercial, y Pedro Nosotti, como siempre, apoyando desde la producción. "Fui relator del fútbol por 16 años, y Jorge el comentarista. Hubo un espacio, en donde él comentó para LV 16 Radio Río Cuarto y ocuparon ese lugar, Víctor Tenaguillo y Marcelo Ferreyra. En 1990 dejé el relato", recordaba César.

También en 1974, por la propuesta de Pedro, se comenzaban a transmitir los partidos de básquet. Y la radio -recordaba- era la que potenciaba en realidad el campeonato local, con el clásico entre Sportivo 9 de Julio y Club Fábrica Militar. No fueron y no son pocos quienes lo consideran no solo como un histórico, sino como uno de los mejores relatores de esa disciplina en la provincia de Córdoba.

Había relatado, además, Fórmula 1. Señalaba: "Relatamos tres veces Fórmula 1, porque estaba el “Lole” (Carlos Reuteman), porque importaba, porque teníamos el gran premio en la Argentina, en 1978, ’79, y ‘80. No sé cómo hacía Pedro, pero conseguía 15 acreditaciones. Viajaban, por ejemplo, distintos locutores comerciales, en una oportunidad Raúl Juárez; en otra, Jorge..."

Recordaba sonriendo que era paradójico, ya que relataba aquellas carreras, "sin saber manejar, porque en aquel tiempo no tenía auto, ni tampoco intención de aprender", bromeaba.

La llegada a LV 26

César, como está señalado, fue uno los pioneros en LV 26. Estando en Mendoza, había escuchado que estaba por instalarse una radio en Río Tercero. "Una tía, me hizo el contacto con Aldo Alignani, que estaba en la organización de la radio", señalaba.

"Le comentaron sobre mí y se interesó, porque había locutores, como Omar Zucatti, Enzo Villafañe o Daniel Ponti, pero no tenían alguien que organizara el servicio informativo y deportes. Tengo el telegrama en donde me convoca para presentarme a trabajar el 14 de julio de 1972", rememoraba.

Señalaba que en la organización de la radio habían estado Alignani, Pedro Nosotti, José Fernández Bruno y él. "Alignani, tuvo el buen criterio de conformar un equipo regional. Enzo Villafañe, por ejemplo, que era de Hernando, viajaba todos los días, al igual que Miguel Resiale, desde Villa Ascasubi".

El Sereno

En los 90, luego del atentado a la Fábrica Militar, se planteó la necesidad de que durante la madrugada la voz de LV 26 no se callara. Fue por ello, que se inició la transmisión luego de la medianoche, prosiguiendo hasta las 6 de la mañana. Cuando comenzó, el programa no tenía nombre, y acompañado por el tema "Sereno" de Wlikins, con la audiencia se optó por esa denominación.

Lo comenzó a llamar al propio César de esa manera. Operaba y era el locutor del espacio que condujo hasta que comenzó a padecer una patología seria. César, no sólo era quien hablaba en un momento especial con la audiencia, a través del teléfono, difundiendo música, recuerdos, y los oyentes permanentemente al aire, sino que era un verdadero "sereno".

El rol de la comunicación social, entendida como un servicio público, se cumplió fielmente. César, llevaba tranquilidad a quienes en horas de la madrugada, esperaban una respuesta a situaciones de emergencia, aún con la memoria vigente de lo que habían padecido en aquel 1995.

Un referente de la comunicación

Muchos y muchas, que comenzamos en la comunicación social, y en la radio, especialmente, veíamos en César, un referente, y un compañero de trabajo de décadas, por caso, para quien escribe. Marcó una historia dentro de la historia de la radiofonía regional y provincial, pero también en la historia de la ciudad, por la que era un apasionado con su "Recuerda Cuando", tanto en la emisora, como en el periódico Tribuna.

Se lo va extrañar. Ya estará seguramente hablando de esa pasión que llevó en su vida, con otros que se marcharon, y que también fueron referentes de la radiofonía no solo regional. Al resto nos queda el recuerdo y el respeto por alguien que abrazó esa pasión por comunicar.

Vuela alto César...