Ciberataque: cómo funcionan los Tribunales de Río Tercero

Desde los Tribunales de Río Tercero, sede de la décima circunscripción judicial de la provincia de Córdoba, se explicó como se está trabajando luego del ciberataque que sufrió el fin de semana el Poder Judicial de Córdoba.

La jueza Guarania Barbero, quien es la delegada de la administración de la sede judicial riotercerense, indicó que "con motivo del ciberataque recibido por el poder judicial de la provincia de Córdoba en su totalidad se recibieron dos resoluciones del cuerpo en pleno del Superior Tribunal".

En ese sentido, manifestó que en dichas resoluciones "nos dan las pautas, directivas para esta semana". "Entre las mismas se encuentran tratar de disponer las medidas para que en el día de la fecha (por el martes) la atención al público sea en absoluta presencialidad, con la totalidad del personal trabajando", señaló.

Indicó que se dispone "la prórroga de las medidas de restricción dispuestas por violencia familiar, audiencias fijadas que dentro de las posibilidades puedan llevarse a cabo y tratar de evitar cualquier perjuicio a las partes".

Indicó que "se ha dispuesto como días inhábiles esta semana y luego veremos los pasos a seguir". "Esos días inhábiles no implican que no se puedan desarrollar actos (judiciales), sino que para no se perjudiquen las partes, los plazos comenzarán a regir luego del vencimiento" de los mismos, señaló.

Guarania Barbero, explicó cómo funcionan los Tribunales de Río Tercero, tras el ataque a la Justicia Provincial

Lo sucedido

El pasado fin de semana, el Poder Judicial de Córdoba, sufrió un ciberataque. El mismo bloqueó el acceso a su página web, servicios digitales y bases de datos, que continuaban el martes sin funcionar.

El TSJ, en tanto, comunicaba que "personal especializado se encuentra trabajando con el fin de normalizar la situación".

