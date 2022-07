Efemérides del 27 de julio en Argentina y el mundo

Día del antropólogo. Cada 27 de julio se conmemora en la Argentina el Día del Antropólogo. En esta misma fecha, pero en 1972, fue fundado el Colegio de Graduados de Antropología en Argentina, lo que marcó el triunfo de dicha carrera que luchó durante muchos años contra los Gobiernos de Facto, como desde pares intelectuales, que intentaron evitar el desarrollo de la misma.

En 1822 finalizaba la conferencia de Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolivar. La entrevista de Guayaquil reunió en dicha ciudad por dos jornadas, 26 y 27 de julio, a los Libertadores, en dicha ciudad del actual Ecuador. Cita Felipe Pigna en su sitio El Historiador, que (...) la situación del Perú era complicada. Los realistas no habían sido derrotados del todo y se estaban reorganizando. Por diferencias políticas con San Martín y en reclamo de sueldos atrasados, Thomas Cochrane –llamado por el Libertador “el Lord Filibustero”– se retiró de Lima con la escuadra y una importante suma de los caudales públicos (...) Pidió ayuda al Río de la Plata. Los caudillos litorales, López y Ramírez, y el gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, se mostraron dispuestos a colaborar, pero el gobierno de Buenos Aires, el único en condiciones de financiar la operación, le negó toda clase de apoyo. Sólo le quedaba un recurso: unir sus fuerzas con las del otro libertador, el venezolano Simón Bolívar. Señala Pigna: Se ha pretendido llenar de misterio la entrevista, cuando en realidad ha quedado bastante claro lo que pasó en aquellos memorables días. Básicamente había dos temas en discusión. Mientras San Martín era partidario de que cada pueblo decidiera con libertad su futuro, Bolívar, preocupado por el peligro de la anarquía, estaba interesado en controlar personalmente la evolución política de las nuevas repúblicas. El otro tema polémico era quién conduciría el nuevo ejército libertador que resultaría de la unión de las tropas comandadas por ambos. San Martín propuso que lo dirigiera Bolívar, pero éste dijo que nunca podría tener a un general de la calidad y la capacidad de San Martín como subordinado. Esta decisión tenía mucho que ver con la enemistad manifiesta de las autoridades porteñas, que habían abandonado a su suerte al Libertador y su ejército. Como vimos, el nuevo hombre fuerte de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, viejo enemigo de San Martín, había dado por concluida la campaña libertadora. El general argentino tuvo que tomar entonces la drástica decisión de retirarse de todos sus cargos, dejarle sus tropas a Bolívar y regresar a la Argentina. Tras la entrevista de Guayaquil, San Martín regresó a Lima y renunció a su cargo de Protector del Perú en estos términos: “Presencié la declaración de la independencia de los Estados de Chile y el Perú: existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar el imperio de los Incas, y he dejado de ser hombre público; he aquí recompensados con usura diez años de revolución y guerra. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas: hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos; por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo siempre estaré pronto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple particular y no más”.

En 1854 nacía Estanislao Zeballos. Fue un jurista, político, periodista, catedrático, historiador, etnógrafo, geógrafo, legislador y novelista argentino y uno de los más destacados intelectuales y políticos de la generación del 80, que ocupó tres veces el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.

En 1921 aislaban la hormona insulina. Frederick Banting descubría, junto con su alumno Charles Herbert Best, la insulina, la hormona que metaboliza los hidratos de carbono y cuya ausencia es la causa de la diabetes. El profesor de la Universidad de Toronto (Canadá) recibió el Premio Nobel por este hallazgo y el ayudante se quedó sin él, pero Frederick Banting lo compartió con Best. Gracias al trabajo de ambos científicos descubriendo una sustancia considerada entre los productos farmacológicos más eficaces del mundo.

En 1940 aparecía por primera ocasión Bugs Bunny. Es un personaje de dibujos animados creado por Tex Avery, que aparece como un alocado conejo en las series de los Looney Tunes y Merrie Melodies producidas por Leon Schlesinger para la compañía Warner Bros. Bugs Bunny apareció, propiamente dicho, en A Wild Hare dirigido por Tex Avery y lanzada el 27 de julio de 1940.

En 1953 la ONU, China y Corea del Norte firmaban un armisticio para el fin a la guerra de Corea. Los firmantes del acuerdo del 27 de julio de 1953 para poner fin a las hostilidades fueron los jefes del Comando de la ONU, del Ejército norcoreano y de las tropas chinas en la península de Corea. Corea del Sur no fue uno de los firmantes, y el acuerdo dice específicamente que no era un tratado de paz.

En 1965 nacía José Luis Chilavert. Es un exfutbolista paraguayo. Es conocido por ser el segundo portero más goleador de todos los tiempos.​Chilavert también ha sido reconocido como el sexto mejor portero del siglo XX según la IFFHS y segundo Mejor Portero Sudamericano del Siglo XX.​​

En 1981moría William Wyler. Fue un prolífico y aclamado director de cine suizo-germano-estadounidense. Fue tres veces ganador del Premio de la Academia.

En 1996 se producía un atentado en Atlanta. Ocurría en dicha ciudad que era anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano. La explosión de una bomba en el Parque Olímpico del Centenario causó la muerte de una espectadora, e indirectamente la de un camarógrafo turco que sufrió un infarto; otras 111 personas resultaron heridas. El ataque fue perpetrado por el terrorista estadounidense fundamentalista Eric Robert Rudolph, quien llevó a cabo tres atentados más en la región durante los siguientes meses.

En 2003 moría María Esther De Miguel. Fue una reconocida escritora argentina. En 1961, obtuvo el premio Emecé por su primera novela "La hora undécima" y logró convertirse en una de las escritoras argentinas más leídas, con un promedio de 50.000 ejemplares por obra. Se destacó por sus novelas históricas, donde buscaba mostrar a los próceres como personas normales, con defectos y virtudes, como ella misma dijo.

En 2003 moría Bob Hope. Fue un artista estadounidense nacido en Inglaterra, que durante más de sesenta años de carrera apareció en teatro, radio y televisión, en películas de cine, y en actuaciones para el ejército de los Estados Unidos.

En 2012 comenzaba los Juegos Olímpicos de Londres. Conocidos como los Juegos de la XXX Olimpiada, ​ o más comúnmente como Londres 2012, fueron un evento multideportivo internacional, celebrado en dicha ciudad, entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 2012.​

En 2013 moría Santiago Santamaría. Fue un futbolista y entrenador argentino. Se desempeñó como delantero, y su primer equipo fue Newell's Old Boys, donde debutó en 1971. Es el tercer goleador histórico de dicho club, con un total de 90 goles.