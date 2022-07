Efemérides del 25 de julio en Argentina y el mundo

En 1553 era fundada la ciudad de Santiago del Estero. El 24 de junio de 1550, en el sur de la provincia de Tucumán, era fundada una población por Juan Núñez de Prado, proveniente del Perú, con el nombre de El Barco, en honor a su ciudad natal en España, El Barco de Ávila. Al año siguiente (1551), Núñez de Prado se vio obligado a trasladar la ciudad al actual territorio salteño, jurisdicción del Perú, y posteriormente (1552), tuvo que trasladarla de nuevo, al actual territorio santiagueño. Los habitantes de esta tercera El Barco fueron conminados por Francisco de Aguirre, a realizar un nuevo traslado y, junto con colonos que él mismo traía de Chile, fundó una cuarta ciudad, pero con otro nombre: Santiago (por coincidir con la festividad de Santiago Apóstol) del Estero (por hallarse junto a una laguna cercana al río Dulce) el 25 de julio de 1553.

En 1878 nacía José Betinoti. Fue un guitarrista, payador y compositor argentino. Se lo conocía como «el cantor de las madres» aunque luego de su muerte se lo denominó "el último payador".

En 1880 nacía Benito Lynch. Fue un escritor argentino de literatura gauchesca al cual se puede considerar como un escritor platense por haber vivido muchos años en La Plata. De familia irlandesa adinerada, creció en una estancia. Sus vivencias durante los primeros años determinarán su literatura, y lo ayudarán a posicionarse como uno de los principales escritores del nacionalismo argentino.

En 1918 moría Carlos Guido Spano. Carlos Rufino Pedro Ángel Luis Guido Spano, más conocido como Carlos Guido Spano, fue un poeta argentino cultor del romanticismo.

En 1943 Mussolini era derrocado y encarcelado. La caída del fascismo se refiere a una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en Italia desde la primavera de 1943 y que culminaron con la reunión del Gran Consejo del Fascismo del 24 de julio, al final de la cual se decidió la destitución de Benito Mussolini, ocurrida al día siguiente.

En 1970 nacía Ernesto Alterio. Es un actor de cine argentino que hace su carrera principalmente en España y Latinonamérica.

En 1978 nacía Louise Brown. Es una mujer inglesa conocida por ser la primera persona en nacer mediante fecundación in vitro.

En 1984 Svetlana Savitskaya se convertía en la primera mujer que "caminaba en el espacio". Es una piloto y cosmonauta rusa. Fue la primera mujer que caminó por el espacio y la segunda mujer en salir al espacio al tripular la Soyuz T-7 en 1982.

En 1984 moría José Mauro de Vasconcelos. Fue un novelista brasileño, autor de obras destacadas como Mi planta de naranja lima, Rosinha, mi canoa y Vamos a calentar el sol.

En 1992 se inauguraban los Juegos Olímpicos de Barcelona. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, XXV Olimpiada de la historia moderna se celebró el día 25 de julio de 1992 en el renovado e histórico Estadi Olímpic Lluís Companys.

En 1995 moría Osvaldo Pugliese. Fue un pianista, director y compositor argentino dedicado al tango. Su padre, Adolfo Pugliese, tocaba la flauta en los conjuntos de barrio, esencialmente en cuartetos. Dos de sus hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, también eran músicos. Estudió con grandes maestros como Vicente Scaramuzza y Pedro Rubione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista. A los 15 años ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Faillac y el violinista Alfredo Ferrito, con los que debutó ante el público en un bar de barrio. Tiempo después debutó integrando un conjunto que tenía, como particularidad, a la primera mujer bandoneonista del país: Francisca Cruz Bernardo, más conocida como "Paquita", "La Flor de Villa Crespo", directora de aquella orquesta típica. Su sueño era tener su propia orquesta. En 1929, junto con el violinista Elvino Vardaro conformó su propio conjunto. Ambos tocaron por primera vez en el café Nacional con gran repercusión, lo que los empujó a hacer una gira por todo el país. Dicha gira fue un fracaso económico por lo que debieron empeñar parte de sus instrumentos para conseguir los pasajes de regreso a Buenos Aires. A su retorno integró la orquesta de Alfredo Gobbi y más tarde acompañó a Daniel Héctor Álvarez, Roberto Firpo y Miguel Caló. En 1936 creó un sexteto junto a Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal (bandoneones), Rolando Curzel y Juan Pedro Potenza (violines), Aniceto Rossi (contrabajo), del cual era su director. Debutaron en la famosa Avenida Corrientes, en el Germinal. Este fue el punto de partida de su orquesta, que fue presentada en el café El Nacional el 11 de agosto de 1939. Con los lógicos recambios, dicha orquesta lo acompañó durante 55 años. Compuso más de 150 temas, algunos muy famosos como Recuerdo, La Beba, Negracha, Malandraca y su himno La yumba. Además grabó más de 600 temas de otros autores. Pugliese también era un ciudadano comprometido con la sociedad. En 1935 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos del que fue el afiliado número cinco. Inició, entonces, una lucha "... donde el trabajo sea una dignidad personal y no un castigo". En 1936 se afilió al joven Partido Comunista Argentino. El 25 de julio de 1995 y después de una breve enfermedad, falleció a los 89 años en la ciudad de Buenos Aires.

En 2010 WikiLeaks publicaba los documentos secretos sobre la Guerra de Afganistán. En relación con la Guerra de Afganistán iniciada en 2001, el 25 de julio de 2010 los periódicos The Guardian,​ The New York Times​ y Der Spiegel​ hacían públicos un conjunto de unos 92 mil documentos sobre la Guerra de Afganistán entre los años 2004 y 2009. Estos les llegaron a través de WikiLeaks sin compensación económica para la página.

En 2013 moría León Ferrari. ​Fue un artista plástico argentino. Nacido en Buenos Aires, el 3 de septiembre de 1920, León Ferrari comenzó su carrera artística durante las décadas de los cuarenta y cincuenta. Se había recibido de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1947, pero un año antes ya pintaba retratos sin una formación oficial en artes plásticas; en las bellas artes, siempre fue un autodidacta. Vivió un tiempo con su familia en Italia en los cincuenta, y fue el momento cuando empezó a ejercer y a experimentar con las técnicas del dibujo, la cerámica, la madera, el arte abstracción y el collage. De regreso a la Argentina, se exilió en Brasil cuando los militares tomaron el gobierno, en 1976. Volvió definitivamente en 1991. Sin embargo, durante todo ese tiempo no dejó de hacer arte: su obra contó con gran atención de parte del público y la crítica, pero también de polémica. Los tintes sociales, comprometidos con la realidad argentina y latinoamericana, e ideas que muchos entendieron como anticlerical, generaron ciertas tensiones y disturbios en determinados sectores. En 1965 había realizado una de sus piezas más controvertidas: La civilización occidental y cristiana. Se trata de una imagen de Cristo crucificado sobre un bombardero estadounidense. Con ella, expresaba una cruda crítica como en tantas otras obras que, como aquella, recorren algunos de los ejes temáticos que más le preocupaban a Ferrari: la religión, las dictaduras, la intolerancia y la guerra. A lo largo de su carrera, realizó exposiciones individuales y colectivas en los centros y eventos artísticos más importantes del mundo: Haus der Kulturen der Welt, Berlín; Museo Ludwig, Colonia, Alemania; Pinacoteca do Estado, Bienal de San Pablo, Brasil; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina; Smithsonian Institution, Washington D.C, Estados Unidos; Bienal de La Habana, Cuba; y Museo de Arte Carrillo Gil, México D.F, entre otros. En 2007, recibió el León de Oro al mejor artista en la 52ª Exposición Internacional de Arte Bienal de Venecia, Italia. En 2009, realizó una exposición en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York y, en 2010, fue invitado de honor en Les Rencontres d’Arles, Francia, ocasión en la que presentó una gran retrospectiva de su obra. Falleció en Buenos Aires el 25 de julio de 2013 a los 92 años.