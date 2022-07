Efemérides del 24 de julio en Argentina y el mundo

Día de la Integración de América Latina. La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) declaró que todos los 24 de julio, día del nacimiento de Simón Bolívar, se celebre el Día de la Integración de América Latina. Simón Bolívar fue un prócer venezolano que luchó para liberar a los pueblos americanos de la dominación extranjera.

En 1783 nacía Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco había nacido en Caracas, Venezuela. Fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Con el argentino, José de San Martín, son considerados los máximos libertadores de América del Sur. Fue enviado a educarse en el extranjero a una edad temprana. Llegó a España cuando tenía 16 años y luego se mudó a Francia. Mientras estuvo en Europa, conoció las ideas de la Ilustración, lo que más tarde lo motivó a derrocar a los españoles reinantes en la América del Sur colonial. Aprovechando el desorden en España provocado por la Guerra de la Independencia, Bolívar inició su campaña en 1808. La campaña por la independencia de Colombia (Gran Colombia, más tarde Nueva Granada) se consolidó con la victoria en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Estableció un congreso nacional organizado en tres años. A pesar de una serie de obstáculos, incluida la llegada de una fuerza expedicionaria española sin precedentes, los revolucionarios finalmente prevalecieron, culminando con la victoria en la Batalla de Carabobo en 1821, que efectivamente convirtió a Venezuela en un país independiente. Tras este triunfo sobre la monarquía española, Bolívar participó en la fundación de la primera unión de naciones independientes de América Latina, la Gran Colombia, de la que fue presidente de 1819 a 1830. Mediante nuevas campañas militares, expulsó a los gobernantes españoles de Ecuador, Perú. y Bolivia, el último de los cuales lleva su nombre. El 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, se llevó a cabo un atentado contra su vida, del que resultó ileso gracias a la ayuda de su amante, Manuela Sáenz, quiteña que recibió en 1821 la orden de Caballeresa del Sol del general José de San Martín y que a raíz del suceso con Bolívar fue llamada por él "La Libertadora del Libertador". En 1830 el general Mariano Montilla informó a Bolívar del asesinato de Antonio José de Sucre, noticia que lo afectó. A fines de ese mes vio publicada en la prensa la resolución del Congreso venezolano de romper relaciones con Colombia mientras Bolívar permaneciera en suelo de ese país, pero sus seguidores lo convencieron de no partir. Luego de su renuncia y de recibir la noticia del asesinato de Sucre, solo y desengañado, Bolívar había decidido dirigirse a Europa. Llegó a Santa Marta en estado de postración el 1 de diciembre de 1830, tras una penosa travesía por el río Magdalena desde Bogotá. Dictaba su testamento y su última proclama, en donde gravemente enfermo clamaba porque su muerte, por lo menos, permitiera la consolidación de la unión y la desaparición de los partidos. Finalmente, se dijo que falleció de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830. Tenía 47 años. La historia oficial sobre la muerte de Bolívar generó dudas en algunos historiadores. En particular la actuación del médico Alejandro Próspero Révérend y la tuberculosis a la que se atribuyó la causa de su muerte. También generó dudas la ausencia de otros médicos, la razón de la presencia del buque de guerra estadounidense USS Grampus y el papel jugado por el médico militar del buque, de apellido Night. En 2007 el historiador venezolano Jorge Mier Hoffman, descendiente de Joaquín de Mier y Benítez, el español en cuya casa Bolívar murió, publicó un libro titulado La carta que cambiará la historia, en donde formula dudas en torno a la versión oficial de la causa y las circunstancias de la muerte de Simón Bolívar. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informó públicamente que había leído el libro y que consideraba necesario exhumar los restos de Bolívar para establecer si se trataban realmente de sus restos y si era cierto que había muerto de tuberculosis. El 28 de enero de 2008 se creó una comisión científica, presidida por el genetista español José Antonio Lorente, con la misión central de exhumar los restos de Bolívar, establecer la identidad de los mismos y verificar si la tuberculosis fue efectivamente la causa de su muerte, y en caso negativo buscar indicios de la causa efectiva de su muerte, especialmente trazas de presencia de arsénico, que pudieran indicar un posible envenenamiento. Dos años después, fueron exhumados los restos atribuidos a Simón Bolívar que se encontraban en el Panteón Nacional de Venezuela ubicado en Caracas. El 25 de julio de 2011 el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua leyó por cadena nacional los resultados del informe preliminar de la Comisión Presidencial y varios de sus miembros expusieron tanto los resultados, como los métodos científicos y técnicos utilizados. De acuerdo a esas declaraciones, los restos estudiados pertenecían a Bolívar y no había padecido tuberculosis, no siendo esa la causa de su muerte.

En 1802 nacía Alexandre Dumas. Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie, más conocido como Alexandre Dumas, y en los países hispanohablantes como Alejandro Dumas, fue un novelista y dramaturgo francés. Su hijo Alejandro Dumas fue también un escritor conocido. Las obras de Dumas padre han sido traducidas a casi 100 idiomas y es uno de los franceses más leídos. Varias de sus novelas históricas de aventuras se publicaron en formato de series, como El conde de Montecristo, Los tres mosqueteros, Veinte años después, El vizconde de Bragelonne, El tulipán negro, La Reina Margarita y El Caballero de La Casa Roja. Sus novelas han sido adaptadas desde principios del siglo xx en casi doscientas películas. Escritor prolífico en diversos géneros, comenzó su carrera escribiendo obras de teatro. Escribió artículos en revistas y libros de viaje. Sus trabajos suman casi 100 mil páginas. Su padre, el general Thomas-Alexandre Dumas, era originario de la colonia francesa de Saint-Domingue, actual Haití, hijo del noble francés Alexandre Antoine Davy de la Pailleterie y de la esclava descendiente de subsaharianos Marie-Cessette Dumas.​ Además de ser hijo del general Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie, lo era de Marie-Louise Elisabeth Labouret. Cuando tenía catorce años, Thomas-Alexandre fue llevado por su padre a Francia, donde se formó en una academia militar para después ingresar en el ejército francés, donde fraguó una brillante carrera. El rango aristocrático de su padre ayudó a Alejandro Dumas a comenzar a trabajar para Luis Felipe I de Francia. Después se dedicó a la escritura, en la que triunfó muy pronto. Décadas después, con el ascenso de Luis Napoleón Bonaparte en 1851, Dumas cayó en desgracia y se marchó a Bélgica, donde vivió varios años. Viajó a Rusia, donde residió años antes de trasladarse a Italia. En 1861 fundó y publicó el periódico L'Indipendente, que apoyaba el esfuerzo de unificación de Italia. En 1864, regresó a París. A pesar de estar casado, y en consonancia con la tradición de los franceses de clase alta de la época, Dumas tuvo decenas de amantes y al menos cuatro hijos ilegítimos. Uno de ellos, Alejandro Dumas (hijo), llegó a ser también un escritor de gran renombre gracias en parte al apoyo de su padre. El dramaturgo inglés Watts Phillips, que conoció a Dumas al final de su vida, describió al escritor francés como "el ser humano más generoso y con el corazón más grande del mundo. Era la criatura más deliciosa y egoísta sobre la faz de la Tierra: su lengua era como un molino de viento, una vez que se ponía en marcha, nunca sabías cuando iba a parar, especialmente si el tema era él mismo".

En 1843 nacía Pedro Goyena. Fue un jurisconsulto, escritor y político argentino. Tuvo un papel destacado en la historia argentina por su firme oposición al laicismo que caracterizó a la llamada Generación del 80 que gobernó el país entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.

En 1911 Hiram Bingham descubría las ruinas de Machu Pichu. Las primeras referencias directas sobre visitantes de las ruinas de Machu Picchu indican que Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó al sitio el 14 de julio de 1902 guiando a los también cusqueños Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa.​ Los visitantes dejaron una pintada con sus nombres en uno de los muros del templo del Sol. Hiram Bingham, un profesor estadounidense de historia interesado en encontrar los últimos reductos incaicos de Vilcabamba, oyó sobre Lizárraga a partir de sus contactos con los hacendados locales.​ Fue así como llegó a Machu Picchu el 24 de julio de 1911 guiado por otro arrendatario de tierras, Melchor Arteaga, y acompañado por un sargento de la guardia civil peruana de apellido Carrasco.​ Encontraron a dos familias de campesinos viviendo allí, los Recharte y los Álvarez, quienes usaban los andenes del sur de las ruinas para cultivar y bebían el agua de un canal incaico que aún funcionaba y que traía agua de un manantial. Pablo Recharte, uno de los niños de Machu Picchu, guio a Bingham hacia la "zona urbana" cubierta por la maleza.

En 1917 Mata-Hari era condenada a muerte. Fue una famosa bailarina, cortesana y espía neerlandesa. Con las danzas brahmánicas y orientales triunfó en Europa. Durante la Primera Guerra Mundial, realizó labores de espionaje a favor de Alemania, por lo que fue detenida por las fuerzas francesas, declarada culpable de espionaje y traición, condenada a muerte y ejecutada por fusilamiento el 15 de octubre de 1917, en la Fortaleza de Vincennes. Fue juzgada el 24 de julio, acusada de espiar para Alemania y, en consecuencia, causar la muerte de al menos 50 mil soldados. Aunque la inteligencia francesa y británica sospechaba que estaba espiando para Alemania, ninguno de los dos podía presentar pruebas definitivas en su contra. Supuestamente, se encontró tinta invisible secreta en su habitación durante el registro, que era evidencia incriminatoria en ese período.

En 1951 nacía Lynda Carter. Es una actriz y cantante mexicana- estadounidense; de padre estadounidense con ascendencia irlandesa y madre mexicana. Es conocida por su interpretación de la Mujer Maravilla en la serie de televisión del mismo nombre, la cual estuvo en transmisión de 1975 a 1979.

En 1963 nacía Karl Malone. Es un exjugador de baloncesto estadounidense, miembro del Basketball Hall of Fame que disputó 19 temporadas en la NBA, 18 de ellas en los Utah Jazz, donde formó, junto con el base John Stockton, una de las parejas más relevantes de la historia de la NBA.

En 1964 nacía Vicentico. Gabriel Julio Fernández Capello, conocido artísticamente como Vicentico, es un cantante, músico y compositor argentino. Cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs, comenzó su carrera (en paralelo) como solista en 2002. En Vicentico, su primer disco como solista, incluye una serie de ritmos que va desde lo "fabuloso" a la bossa nova, lo gitano, y las baladas. En 2004, presentó su segundo trabajo discográfico, Los rayos. Su tercer álbum solista fue Los pájaros (2006). En 2010 publicó su cuarto álbum de estudio titulado Sólo un momento, cuyos cortes de difusión rápidamente se posicionaban en los primeros puestos de los rankings de radios (especialmente el tema que da nombre al álbum), logrando ser uno de los cinco discos más vendidos durante 2011. El 22 de septiembre de 2013, y días antes de su presentación en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires, Vicentico era galardonado en los Premios Grammy Latinos 2013.

En 1976 se producía una catástrofe en Seveso, Italia. El desastre de Seveso fue un incendio industrial que ocurrió a las 12:37, del 10 de julio de 1976, en una pequeña planta química en el municipio de Seveso, ubicado 25 kilómetros al norte de Milán, en la región de Lombardía, Italia. El accidente produjo la liberación al medio ambiente de cantidades de la dioxina TCDD y que ésta llegara a zonas de población, causando diversos efectos. Se le conoce en dicho país como “el Hiroshima de Italia”, lo que es totalmente exagerado a juicio de los que trivializan las consecuencias, pues ningún ser humano perdió la vida en este accidente,​ incluidos bebés, pese a que todos continuaron viviendo allí durante más de 15 días. Las mascotas y otros animales domésticos murieron a los pocos días de ser abandonadas sin agua ni alimentos, por la población aterrorizada. Según la opinión los que pretenden quitarle importancia al accidente, este es el mejor ejemplo de que el pánico puede causar mucho más daño que el hecho en sí que genera ese temor descontrolado. Las normas de seguridad industriales de la Unión Europea se conocen como la Directiva Seveso II.

En 1980 moría Peter Sellers. Fue un actor y comediante británico. Inició su carrera con el grupo cómico The Goons, cuya serie The Goon Show, en la emisora de radio BBC, tuvo una gran influencia en la sociedad británica de 1951 a 1960. Tras convertirse en estrella en el Reino Unido durante los años cincuenta, el actor alcanzó la fama internacional en la siguiente década, cuando se coronó como uno de los rostros de comedia más populares de la pantalla grande durante los años sesenta y setenta. Entre sus papeles más reconocidos se incluyen los de películas como Lolita (1962) y Dr. Strangelove (1964), ambas dirigidas por Stanley Kubrick, The Party (en Latinoamérica, La fiesta inolvidable), de 1968, y por las cinco películas de la serie de La pantera rosa, dirigidas por Blake Edwards, en las que encarnó el papel del inspector Clouseau, el cual sería más tarde convertido en dibujo animado dentro del Show de la Pantera Rosa, así como la parodia de 007 Casino Royale (película de 1967) dirigida por varios directores como John Huston.

En 2010 se producía una tragedia en la LoveParade en Duisburgo. El desastre del Love Parade o tragedia de Duisburgo tuvo lugar el 24 de julio de 2010, cuando 21 personas fallecieron durante una estampida humana en Duisburgo, ciudad de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), en el festival de música electrónica Love Parade, organizado en 2010 bajo el lema "El arte del amor". Al menos otras 511 personas resultaron heridas.