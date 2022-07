Efemérides del 23 de julio en Argentina y el mundo

Día del Payador. Todos los 23 de julio, desde 1884, luego de una payada entre el oriental Juan Nava y el argentino Gabino Ezeiza en la localidad uruguaya de Paysandú, se celebra en Argentina el Día del Payador. Este día festivo fue declarado en 1992, aunque la primera vez que se celebró fue en 1996.

En 1881 Argentina y Chile firmaban un tratado por los límites entre ambos países. El Tratado de Límites de 1881, fue firmado entre las repúblicas de Argentina y Chile para fijar sus límites precisos a lo largo de su extensa frontera común.

En 1919 nacía Héctor Germán Oesterheld. Fue un guionista de historietas y escritor argentino, a menudo citado como HGO. De padre alemán y madre con ascendencia española, nació el 23 de julio de 1919, en Buenos Aires. Su primer acercamiento al mundo editorial fue como corrector, mientras estudiaba la carrera de Geología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la cual egresó como licenciado. Ejerció durante un breve periodo para YPF, explorando yacimientos en los lugares más recónditos de la Argentina. Pero su verdadera vocación (siempre literaria) hizo que la vida lo llevara hacia otra dirección. Gran lector de Herman Melville y Joseph Conrad, Oesterheld comenzó a escribir cuentos para chicos que todavía hoy se pueden conseguir, a través de las publicaciones de la editorial Sigmar, entre algunas otras. Y fue el 3 de enero de 1943, cuando publicó su primer cuento, “Truila y Miltar”, en el suplemento literario del diario La Prensa. En 1957 fundó, junto con su hermano Jorge, la Editorial Frontera y, a partir de allí, nacieron algunas de sus historietas como Bull Rocket y Sargento Kirk que empezaron a darle reconocimiento. Más tarde llegó la revista Hora Cero, con la que llegaron otros personajes inolvidables como Ernie Pike —un corresponsal de guerra que relata batallas de la Segunda Guerra Mundial— y, por supuesto, Juan Salvo de El Eternauta, dibujado por el talentoso Francisco Solano López. Señala el sitio del Ministerio de Cultura de la Nación, que se convirtió en poco tiempo en uno de los guionistas e historietistas más reconocidos del país y con una enorme proyección internacional. Y junto con la fama, también llegó la tragedia. Desde el 3 de junio de 1977, perseguido por la última dictadura militar a causa de sus ideas y militancia política, forma parte de la larga lista de detenidos-desaparecidos de la Argentina, junto con sus cuatro hijas —Estela (25), Diana (24), Beatriz (19) y Marina (18); dos de ellas, embarazadas— y tres de sus yernos. Su mujer, Elsa Sánchez, activista e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, mantuvo viva la memoria y obra de Oesterheld hasta su muerte en 2015.

En 1935 asesinaban a Enzo Bordabehere. Fue un abogado, escribano y político argentino. Fue senador nacional por la provincia de Santa Fe, asesinado durante una sesión de la Cámara de Senadores. El 23 de julio de 1935, Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, denunciaba en el Congreso las consecuencias del pacto Roca-Runciman, firmado en 1933. Los ministros de Agricultura, Luis Duhau, y de Hacienda, Federico Pinedo, concurrían durante 13 días consecutivos al Senado para contestar los cargos. En un momento, De la Torre abandonaba su banca y se dirigía hacia la mesa en donde estaban sentados los dos ministros. Duhau le daba un empujón que lo hacía caer de espaldas. Bordabehere se dirigía hacia el sitio donde se hallaba su compañero de banca. En ese momento de confusión, detrás de Bordabehere aparecía el excomisario Ramón Valdés Cora, un "matón a sueldo", como lo describía en aquella época el diario Crítica. Con un revólver le disparaba dos proyectiles en la espalda de Bordabehere quien al darse vuelta, recibía otro impacto.

En 1939 nacía Betiana Blum. Es una primera actriz y directora teatral argentina. Nacida en la provincia del Chaco, decidía radicarse en Buenos Aires para estudiar Letras, pero allí resolvía abocarse a la actuación. Iniciaba su carrera actoral en 1964 en Sombras en el Cielo, de Juan Berend, luego siguió en el medio televisivo a fines de los años 1960 en el ciclo Nuestra galleguita. Se consagraba en Rosa...de lejos, que era llevada luego al cine.

En 1943 nacía Hugo Arana. Fue un actor y comediante argentino de cine, teatro y televisión. Se hizo reconocido con el programa Matrimonios y algo más. Además de su incursión en televisión, actuó en diferentes películas. Fallecía el 11 de octubre del 2020 a los 77 años, por un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la enfermedad de COVID-19. Había sido hospitalizado hacía unos días por un accidente doméstico. Sin embargo allí le realizaban el hisopado, confirmando que estaba contagiado de coronavirus. Se le estaban realizando estudios de alta complejidad en relación a sus antecedentes cardiológicos severos, cuando se produjo su deceso.

En 1959 nacía Pedro Aznar. Es un cantante, multiinstrumentista, compositor y poeta argentino. Fue integrante de los grupos Madre Atómica, Alas, Serú Girán, Spinetta Jade y Pat Metheny Group y desde 1993 está dedicado por completo a su carrera como solista. Ha editado más de 30 álbumes entre discos de estudio, grabaciones en vivo, bandas sonoras de películas y dúos con músicos como Charly García y David Lebón. También ha colaborado con las bandas progresivas Pastoral, Billy Bond and the Jets y Spinetta Jade. Además de 200 composiciones propias publicadas, en su carrera solista ha dedicado especial cuidado a grabar alrededor de 120 covers y arreglos de temas de músicos británicos, norteamericanos y latinoamericanos tales como Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Violeta Parra, Congreso, Chabuca Granda, Chico César, Lenine, Cazuza, Chico Buarque, Tom Jobim, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivan Lins, Egberto Gismonti, Elton John, Jeff Buckley, The Beatles, Sting y Rolling Stones, entre muchos otros.

En 1977 moría Arsenio Erico. Fue un futbolista paraguayo que se destacó en las décadas de 1930 y 1940. Es considerado por la FIFA como el mejor jugador de su país de todos los tiempos​ y uno de los mejores futbolistas sudamericanos del siglo XX.​​ Según algunas fuentes, es el máximo goleador de toda la historia de la primera división de Argentina, jugando en Independiente. Había comenzado su carrera en el Club Nacional.

En 2002 moría Alberto Castillo. Fue un cantante de tango y actor argentino. Médico ginecólogo de profesión, dejó de ejercerla para dedicarse a su carrera artística. Alberto Salvador De Luca, su nombre real, hizo su debut profesional en la década del '30, comenzando una exitosa carrera en 1941 con la destacada interpretación del tango de Alfredo Pelala, Recuerdo. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se recibió de médico ginecólogo. Dejó el ejercicio definitivo de la profesión cuando su consultorio comenzó a llenarse de pacientes que sabían que el Dr. De Luca era "Alberto Castillo". Con su innato sentido del ritmo y su tendencia a engolar la voz , Castillo se hace un nombre de principal intérprete de los géneros musicales como el candombe afro-rioplatense y de la milonga. Uno de sus más exitosos registros fue Cien Barrios Porteños, a tal punto que los presentadores lo anunciaban como el "Cantor de los cien barrios porteños". Como letrista le pertenecen los tangos “Yo soy de la vieja ola”, “Muchachos escuchen”, “Cucusita”, “Así canta Buenos Aires”, “Un regalo del cielo”, “A Chirolita”, “Dónde me quieren llevar”, “Castañuelas” y “Cada día canta más”; y las marchas “La perinola” y “Año nuevo”. Desde 1946, apareció en muchos filmes. Uno de ellos, fue La barra de la esquina (1950). Ya retirado, tuvo una breve incursión para grabar nuevamente Siga el baile de Carlos Warren y Edgardo Donato, con la banda Los Auténticos Decadentes en el álbum de duetos Fiesta monstruo en el año 1993. En 1995 recibió el una Mención Especial de los Premios Konex por su trayectoria. Antes, en 1985 había recibido el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los mejores cantantes de tango de la historia en Argentina.

En 2012 moría Alicia Zanca. Fue una actriz de cine y televisión y directora de teatro argentina. A partir de 1970 había comenzado a trabajar profesionalmente y en 1972 integraba el elenco que representaba Las brujas de Salem dirigido por Agustín Alezzo. En 1976 pasaba a integrar el elenco estable del Teatro General San Martín.

En 2013 el papa Francisco realizaba su primer viaje internacional. El papa viajaba a Brasil para asistir a la XXVIII edición de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebraba en Río de Janeiro. Esta Jornada en particular es considerada histórica por haberse constituido en motivo y marco del primer viaje al extranjero en el quinto mes de su pontificado, y por la participación, congregando alrededor de tres millones de personas o más.