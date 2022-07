Efemérides del 20 de julio en Argentina y el mundo

Día del Amigo. En Argentina, Brasil y Uruguay la propuesta más difundida es la del día en que los seres humanos llegaron a la Luna (20 de julio de 1969). En Argentina la fecha rinde honor al acto realizado por Enrique Ernesto Febbraro quien envió a todo el mundo mil postales el día que el hombre llegó a la Luna. Según el propio autor de la iniciativa en diversas entrevistas "tenía esa idea desde hacía tiempo",​ aunque las declaraciones de Febbraro a la prensa han sido confusas de lo que realmente llevó a hacerlo. Según sostuvo en una de ellas cuando escuchó que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad, desde la humanidad hacía el universo, se le ocurrió que ese podía ser el Día del Amigo.

En 1816 el Congreso de Tucumán adoptaba la bandera nacional azul celeste y blanca. El Congreso de Tucumán adoptó la bandera nacional azul celeste y blanca creada por el general Manuel Belgrano. La presencia del sol en el centro lo sugirió el Congreso. En cuanto a las dos franjas celestes las propuso Manuel Belgrano, al igual que para la escarapela de un color azul próximo al turquesa. Pero como en la Argentina de entonces era bastante difícil encontrar paños turquesas, se optó por utilizar provisionalmente el azul o el celeste.

En 1839 se publicaba en San Juan el periódico "El Zonda". Fue un periódico de la provincia de San Juan de corte liberal y unitario editado por Domingo Faustino Sarmiento durante el año 1839 durante la gobernación de Nazario Benavídez. Fue editado nuevamente en 1862 durante la gobernación de la provincia por Sarmiento.

En 1858 nacía Juan Vucetic. Iván Vučetić, nacionalizado argentino con el nombre de Juan Vucetich Kovacevich, fue un antropólogo y policía argentino de origen croata cuando era parte del Imperio de Austria. Vucetich desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares.

En 1868 nacía José Félix Uriburu. Fue un militar y dictador argentino. El 6 de septiembre de 1930, encabezó un golpe que derrocó al gobierno democrático del presidente Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, constituyendo la primera ruptura del orden constitucional en Argentina después de 60 años de legalidad.

En 1923 era asesinado Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula, conocido por Francisco Villa o Pancho Villa, fue un militar que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución mexicana reconocido como un icono popular de la cultura de dicho país, y​ cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen de Victoriano Huerta. Álvaro Obregón llegó a la presidencia y cuando consolidó su posición, toleró o abiertamente promovió algunos planes para asesinar a Pancho Villa. Era asesinado un 20 de julio de 1923, tras ser emboscado. Se indica que intervinieron elementos estadounidenses.

En 1937 moría Guglielmo Marconi. Fue un ingeniero electrónico italiano, conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia, por el establecimiento de la Ley de Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos (TSH) o radiotelegrafía. Es señalado a veces como el inventor de la radio, aunque realmente se trató de una invención colectiva. Compartió en 1909 el Premio Nobel de Física junto a Carl Ferdinand Braun en reconocimiento a sus contribuciones en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica.

En 1938 nacía Natalie Wood. Fue una actriz estadounidense de origen ruso que comenzó su carrera en el cine cuando era niña y se convirtió en una estrella de Hollywood cuando era una joven adulta. Wood recibió tres nominaciones al Oscar antes de cumplir 25 años.

En 1944 con una bomba intentaban asesinar a Adolf Hitler. Fue un intento fallido de asesinar a Adolf Hitler, orquestado por conspiradores civiles y militares, con implicación de El Vaticano,​ que deseaban derrocar al régimen nazi y negociar el fin de la Segunda Guerra Mundial con las potencias aliadas. Se guiaron por una versión modificada de la Operación Valquiria (Unternehmen Walküre), un plan de emergencia, elaborado por la Wehrmacht en 1941, destinado a proteger la continuidad en el poder ante una insurrección civil o militar. La bomba accionada por Claus von Stauffenberg explotaba en uno de los pasillos de la "Guarida del Lobo" (Wolfsschanze), pero Hitler resultaba levemente herido. La incertidumbre sobre el destino de Hitler y la falta de preparación de los conspiradores retrasaron aún más el lanzamiento del golpe. Esta demora y el anuncio de la sobrevivencia del mismo permitían a sus seguidores derrotar la intentona. El fracaso de la conspiración fue seguido por una represión particularmente feroz. La Gestapo arrestó entre setecientos a cinco mil sospechosos, de los que fueron ejecutados aproximadamente doscientas personas.​ Los acusados fueron juzgados en el Tribunal del Pueblo (Volksgerichtshof), presidido por Roland Freisler, o en cortes marciales de las SS.

En 1947 nacía Carlos Santana. Es un guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense.​ En 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Ha ganado diez premios Grammy y tres premios Grammy Latino.​

En 1951 moría asesinado Abdullah, primer rey de Jordania. El 20 de julio de 1951 moría en un atentado en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. Cuatro días antes había sido asesinado en Amán el primer ministro libanés Riad Bey al-Solh, y Abd Allah se encontraba en la ciudad para participar en una ceremonia fúnebre en su honor.

En 1956 nacía Paul Cook. Es un baterista británico conocido principalmente por su participación en el grupo punk Sex Pistols durante la existencia estable del mismo y las giras posteriores de 1996 a 2008.

En 1956 nacía Julio César Falcioni. Es un exfutbolista, y actual entrenador argentino. Jugaba como arquero. Falcioni comenzó su trayectoria como arquero en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, equipo en el que debutó en Primera División, en el Campeonato Metropolitano de 1976.

En 1969 la misión espacial Apolo XI llegaba a la Luna. Fue la quinta misión tripulada de los Estados Unidos. La nave se envió al espacio el 16 de julio de 1969 y realizó su alunizaje el 20 de julio, con dos astronautas (Armstrong y Aldrin) se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar. La misión fue un hito decisivo de la NASA contra el programa espacial de la Unión Soviética durante la carrera espacial. Fue parte también de lo que se conoció como la Guerra Fría, ya que los rusos, habían colocado el primer satélite en órbita, el Sputnik, como así también, el primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin. Para Estados Unidos, la llegada al satélite natural, no solamente se planteaba como un objetivo científico, sino, además, como una buena propaganda. Recuerda el sitio de El Planetario de Buenos Aires, que eran las 15.17 del 20 de julio de 1969 (16.17 en la Argentina). Con el combustible al límite, y a sólo 40 metros de un gran cráter el Eagle (módulo lunar) se había posado en el Mar de la Tranquilidad, una suave llanura volcánica, de cientos de kilómetros, cercana al Ecuador de la Luna. Pero antes de salir del módulo, Armstrong y Aldrin se pasaron varias horas descansando, comiendo, recibiendo instrucciones, y chequeando todos los sistemas de la nave. Cuando todo estuvo listo, Armstrong abrió la escotilla, se asomó, encendió una cámara de televisión, y mientras bajaba lentamente la corta escalera, Armstrong recitó su célebre “un pequeño paso para un hombre, un gigantesco salto para la humanidad”. A las 22.55 de aquel 20 de julio de 1969 (hora de Houston, 23.56 en Argentina), el ser humano pisaba la Luna por primera vez. Aquella frase, se especula, no surgió espontáneamente, sino que estaba preparada. Aquel hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parkes (Australia). Inicialmente el paseo lunar iba a ser retransmitido a partir de la señal que llegase a la estación de seguimiento de Goldstone (California, EE. UU.), perteneciente a la Red del Espacio Profundo, pero ante la mala recepción de la señal se optó por utilizar la señal de la estación Honeysuckle Creek, cercana a Camberra (Australia).​ Esta retransmitió los primeros minutos del paseo lunar, tras los cuales la señal del observatorio Parkes fue utilizada de nuevo durante el resto del paseo lunar.​ Bajo un cielo negro con Sol a pleno y estrellas (por la falta de atmósfera), Armstrong dio sus primeros pasos en aquel suelo gris, rocoso y polvoriento, como cubierto de ceniza. El traje no era nada cómodo y además tuvo que adaptarse a la rara experiencia de la débil gravedad lunar que hace que todo sea más liviano (un sexto de la gravedad terrestre). Unos minutos más tarde, se le sumaba Aldrin. La misión fue seguida por televisión por más de mil millones de personas en todo el mundo; proporcionalmente, la mayor audiencia televisiva de la historia. Luego de colocar la bandera estadounidense y charlar brevemente con el presidente Richard Nixon, empezaron su misión científica. Sacaron fotografías, colocaron una cámara de televisión, recolectaron más de 20 kilos de rocas y polvo lunar, e instalaron algunos instrumentos: un sismógrafo, un medidor del viento solar, y hasta un retrorreflector, un aparato que, mediante un rayo láser apuntado desde nuestro planeta, permite medir la distancia Tierra-Luna (aún hoy funciona). A poco de bajar, ambos astronautas leyeron una placa metálica anexada a una de las patas del Eagle: “Aquí, hombres procedentes del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna en julio de 1969 d. C. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad”. También llevaron y dejaron un disco grabado con mensajes y saludos en distintos idiomas, medallas enviadas por las familias de cosmonautas y astronautas. Aquel viaje fue seguido por los Apolo 12, 14, 15, 16, y por último, en diciembre de 1972, el Apolo 17. Fueron 6 los viajes a la Luna. Y 12 los astronautas que caminaron por su superficie. De pronto, la NASA canceló los Apolo 18, 19 y 20 por razones económicas (costos hiper millonarios) y porque Estados Unidos ya le había ganado la carrera a la Luna a la Unión Soviética. Por último, y no menos importante, ya se había perdido la magia. A la gente dejó de interesarle la Luna. Sí, con espontaneidad, el segundo ser humano que pisó la Luna, Aldrin, señalaba: “Bonito... bonito..., una magnífica desolación”.

En 1973 moría Bruce Lee. Fue un artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense de origen hongkonés. Lee es ampliamente considerado por críticos, expertos, medios y grandes artistas marciales como el artista marcial más influyente de todos los tiempos​ y un ícono de la cultura pop del siglo XX, que colmó la brecha entre Oriente y Occidente.

En 1975 José López Rega abandonaba la Argentina. En 1975 el entonces ministro de economía Celestino Rodrigo, promovido por el propio López Rega, anunciaba un plan económico para frenar la escalada inflacionaria que consistía en crear un shock mediante un súbito aumento de precios. La violenta reacción popular a dicho plan derivaba en la renuncia de López Rega y su fuga del país el 20 de julio de ese año. Tras permanecer más de 10 años prófugo, fue detenido en Estados Unidos en 1986 y extraditado a la Argentina en donde fue procesado por asociación ilícita, secuestro y homicidio en el marco de los juicios a los responsables del Terrorismo de Estado. Había organizado la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), un grupo terrorista paramilitar.

En 1976 la Viking I se posaba en Marte. Fue una de las dos sondas espaciales de exploración de Marte pertenecientes al programa Viking de la NASA. Su llegada fue el 20 de julio. Cinco días después de la inserción orbital comenzó a retransmitir las primeras imágenes. Al posarse sobre la superficie marciana enviaba las primeras fotografías también del suelo y paisaje del planeta rojo.

En 2002 Schumacher se consagraba pentacampeón de la Fórmula 1. En la temporada 2002 de Fórmula 1 lograba 11 victorias e igualó el récord de campeonatos de Juan Manuel Fangio, en ese tiempo su rendimiento como piloto era casi inalcanzable, aunque en la temporada 2003 se jugó el campeonato en la última carrera en Japón con un jovencísimo Kimi Räikkönen, que ya entonces pilotaba para McLaren-Mercedes.

En 2012 en un cine de Estados Unidos eran asesinadas por disparos 12 personas. Ocurrió en la población de Aurora (Colorado). James Eagan Holmes (24), quien estaba armado con dos pistolas, una escopeta, un fusil semiautomático, y miles de balas para estas armas, todo ello adquirido legalmente, abría fuego, asesinando a 12 personas e hiriendo a otras 59.

En 2015 Cuba y Estados Unidos, restablecían oficialmente sus relaciones diplomáticas. El 1 de julio de 2015 representantes de ambos gobiernos intercambiaron cartas de sus presidentes en las que afirmaban que habían decidido restablecer relaciones diplomáticas y abrir embajadas en los respectivos países a partir del 20 de julio de 2015. Asimismo ambos mandatarios expresaron su apego a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional y en conformidad con el espíritu y las normas establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de las cuales ambos países son estados parte.