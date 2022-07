Efemérides del 19 de julio en Argentina y el mundo

Día del Amigo con Derechos. Nació el 19 de julio de 2009, a partir de una iniciativa surgida en Internet. Desde entonces se festeja en Argentina, Chile, Colombia, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Wikipedia define a los amigos con derechos, también llamados con beneficios, como “una relación de pareja que intenta combinar la vinculación afectiva, los comportamientos y actitudes típicos de una amistad, con la posibilidad de mantener relaciones íntimas o sexuales”.

En 1764 nacía Juan José Castelli. Había nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1764. Estudió filosofía en el Real Colegio de San Carlos y en el Colegio Monserrat de Córdoba. Se recibió de abogado en la Universidad de Charcas. Recuerda el sitio El Historiador, que era primo y amigo de Manuel Belgrano, quien lo designó como suplente de la Secretaría del Consulado en 1796. Junto a Belgrano, Rodríguez Peña y Vieytes, fue uno de los precursores de la Revolución de Mayo. En el cabildo del 22 de mayo derribó con su vibrante oratoria los argumentos de los representantes del Virrey, que lo calificaban de “subversivo” y “principal interesado en la novedad”, o sea en la revolución. A partir de entonces, lo llamaron "el orador de la revolución". Fue uno de los vocales más activos de la Junta y uno de los más cercanos a las ideas de Mariano Moreno. Se le encargó la represión de la contrarrevolución de Santiago de Liniers en Córdoba. Luego se le encomendó la misión de ocupar el Alto Perú. Uno de los pocos cañones del ejército patriota se llamaba Túpac Amaru y soñaba con apuntarlo al centro del poder español de esta parte del continente. En Chuquisaca (actual Bolivia), entre otras medidas, dictó: la emancipación de los pueblos; el libre avecinamiento; la libertad de comercio; el reparto de las tierras expropiadas a los enemigos de la revolución entre los trabajadores de los obrajes; la anulación total del tributo indígena; la suspensión de las prestaciones personales; equiparó legalmente a los indígenas con los criollos y los declaró aptos para ocupar todos los cargos del Estado; tradujo al quechua y al aymará los principales decretos de la Junta; abrió escuelas bilingües: quechua-español, aymará-español; removió a todos los funcionarios españoles de sus puestos. Las medidas eran claramente revolucionarias y no tardarían en desatar la furia de los ricos, criollos y españoles, beneficiarios del sistema de explotación del indígena. En Buenos Aires, Saavedra y Funes, con la maniobra de la incorporación de los diputados a la nueva Junta habían logrado dos objetivos largamente acariciados: dejar en absoluta minoría al morenismo y provocar la renuncia de Mariano Moreno el 18 de diciembre de 1810. Se acercaba el primer aniversario de la Revolución y Castelli decidió celebrarlo como él consideraba que correspondía: con un hecho revolucionario. Convocó a todas las comunidades indígenas de la provincia de La Paz a reunirse ante las ruinas de Tiahuanaco, a metros del Titicaca, el lago sagrado de los Incas. La junta saavedrista enviaba a su representante órdenes absurdas sin precedentes en la historia militar, que tenían como único objetivo la desmovilización y la derrota de un ejército considerado "peligroso" para los intereses de Buenos Aires. Castelli pactó una tregua con los realistas, que éstos no respetaron, y sorprendieron traicioneramente a las fuerzas criollas derrotándolas en Huaqui el 20 de junio de 1811. Tras la derrota, el gobierno porteño mandó a detenerlo. Se lo acusaba de “mal desempeño” político y militar en el Alto Perú. A su regreso a Buenos Aires, fue procesado y encarcelado, siendo enjuiciado. Comenzaron las declaraciones de los testigos. Ni uno sólo testimonió contra Castelli y muchos elogiaron su patriotismo, a pesar de las capciosas preguntas de los fiscales. Una quemadura mal curada provocada por un cigarro, había dado inicio a un letal cáncer en la lengua. Señala el sitio El Historiador que falleció en las primeras horas del 12 de octubre de 1812, el “día de la raza”, una ironía del destino. En un papel, había escrito: "Si ves al futuro, dile que no venga..."

En 1877 se realizaba el primer torneo de tenis en Wimbledon. El Campeonato de Wimbledon es un torneo oficial de tenis organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club, que se lleva a cabo en junio/julio en Wimbledon, Londres, Inglaterra, Reino Unido desde el año 1877.

En 1946 nacía Ilie Nastase. Es un exjugador de tenis rumano que tuvo su esplendor en los años 1970. Recordado a través de los tiempos tanto por su talentoso y vistoso juego como por su comportamiento objetable en varias ocasiones dentro del campo de juego.

En 1947 nacía Brian May. Es un músico, compositor, cantante, multiinstrumentista, activista y astrofísico británico. Es conocido por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones teclista de la banda británica Queen.

En 1953 nacía René Houseman. Nacido en Santiago del Estero, fue un futbolista argentino que jugaba como extremo derecho y era apodado "el loco". En las inferiores de Excursionistas realizó su formación deportiva, debutó luego en la Primera División en Huracán. Después fue contratado por varios clubes del país y del extranjero, entre ellos River Plate, Colo-Colo e Independiente. Además fue convocado para la selección, en la que jugó 55 partidos y participó de dos mundiales. Finalmente volvió a Excursionistas para terminar su carrera futbolística. Durante la misma usó las camisetas número 7 y número 9, convirtiendo varios goles, en ocasiones hasta tres en un mismo encuentro. La mayor parte de su infancia transcurrió en el Bajo Belgrano, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en donde su familia se radicó en una zona de bajos recursos. Allí realizó su educación primaria y formó su propia familia. Días después de su deceso los jugadores de Huracán le realizaron un singular homenaje suspendiendo temporalmente el partido ante Banfield a los 7 minutos (el número que usaba) de juego. En la oportunidad todo el equipo salió a la cancha con la camiseta número 7 y en el momento de detener el partido se bajaron las medias imitando el estilo de Houseman, ante el aplauso de los jugadores rivales, que se unieron al reconocimiento. En el estadio estaba presente la familia del jugador fallecido.

En 1959 nacía Juan José Campanella. Es un director, guionista y productor de cine y televisión argentino. Una de las películas que dirigió, El secreto de sus ojos, ganó el premio Óscar como Mejor película de habla no inglesa en 2010.

En 1976 moría Roberto Mario Santucho. Fue un político y guerrillero marxista argentino. Fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores y comandó el Ejército Revolucionario del Pueblo. Murió el 19 de julio de 1976 junto a parte de la dirigencia política del PRT ​en el domicilio de Domingo Menna, durante un enfrentamiento con un grupo de tareas del Ejército Argentino, durante la dictadura de los setenta.

En 1979 triunfaba en Nicaragua la Revolución Sandinista. Tras una larga lucha, lograba el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y la dinastía de la familia Somoza, que había gobernado el país durante décadas. La Guardia Nacional se derrumbaba ante el Frente Sandinista de Liberación Nacional, entrando el mismo en Managua el 19 de julio de 1979 y poniendo fin a la etapa dictatorial somocista y comenzando lo que se conoce como "La Revolución Sandinista", asumiendo las responsabilidades de gobierno mediante la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

En 1980 se inauguraban los Juegos Olímpicos de Moscú. Fueron celebrados en la entonces capital de la Unión Soviética, entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 1980. La candidatura fue lanzada a último momento y Moscú ganaba la elección por 39 votos contra 20 que recibió Los Ángeles en la Sesión del Comité Olímpico Internacional en Viena. Las olimpiadas de Moscú se recuerdan por la división del mundo olímpico. Participaron 5179 atletas (4064 hombres y 1115 mujeres) de 80 países, ​compitiendo en 21 deportes y 204 especialidades.

En 2007 moría Roberto Fontanarrosa. Roberto Alfredo "el Negro" Fontanarrosa nació en Rosario. Escritor, humorista gráfico e hincha de Rosario Central, entre sus muchas catalogaciones -señala la web del Ministerio de Cultura de la Nación- es uno de los autores más entrañables de la literatura argentina. Un autor que, además de acercar los libros al público más futbolero, aproximó el fútbol a quienes menos les interesaba ese deporte. Antes de cumplir 20 años ya había comenzado a trabajar en la agencia de publicidad de Roberto Reyna, donde conoció al dibujante Alberto Mirtuono, quien fue su jefe durante la creación del inolvidable Boogie, el aceitoso. En 1968, publicó su primer chiste gráfico en el número uno de la revista Boom de Rosario. Dos años después creó a Boogie. Se trataba de una parodia del agente secreto James Bond, en la que contaba las aventuras de un prófugo de la justicia y veterano de la Guerra de Vietnam, transformado en un asesino a sueldo, frío y despiadado. Algunos de aquellos capítulos se publicaron en la revista Tinta. "Sé que Boogie me despreciaría mucho, por sudamericano de un país periférico. No entraría dentro de sus amistades", dijo una vez el propio Fontanarrosa sobre su personaje. En 1972 junto con Caloi, Ian y Lolo Amengual, colaboró en las revistas Hortensias y Satiricón. Ese año es cuando creó al famosísimo gaucho Inodoro Pereyra y a su perro parlante, Mendieta. Con ellos y otros tantos personajes, narró historias que fueron cristalizando la figura gauchesca y la idiosincrasia de la pampa argentina. Luego, con la fundación de la revista Mengano, comenzó a trabajar allí y, a partir de 1976, Inodoro Pereyra se publicó en el diario Clarín. Además de su carrera de dibujante y humorista, en 1981 publicó su primera novela, Best Seller. Hoy es considerada por muchos como un clásico de la literatura de humor. Al año siguiente editó su primer libro de cuentos, El mundo ha vivido equivocado. Conservando su enorme estilo humorístico, demostró una vez más su dotes de narrador. En 1984 comenzó a trabajar en la revista Fierro, una de las más prestigiosas de la historieta argentina, donde publicó la serie Cuatro hombres en la cabaña. En 2004 fue uno de los expositores en el III Congreso Internacional de Lengua Española, donde participó con su ponencia sobre “Las malas palabras”. El rosarino dijo con enorme ironía y humor: “¿Por qué son malas las palabras? ¿Les pegan a las otras? ¿Son malas porque son de mala calidad?”. A partir de ahí comenzó a reflexionar acerca de la intención y sentido que le damos a determinados términos y logró aplausos y carcajadas del auditorio. fue distinguido con múltiples premios, entre ellos: Premio Konex en 1992, Premio Konex de Platino en 1994 y, en 2006, el Senado le otorgó la Mención de Honor “Domingo Faustino Sarmiento” por su aporte a la cultura argentina. Con 62 años, falleció en su ciudad natal, el 19 de julio de 2007. Ciudadanos, escritores, actores y distintas personalidades de la cultura argentina lo acompañaron en una emotiva despedida. En su recuerdo, en el Día Nacional del Humorista.

En 2019 moría César Pelli. Fue un arquitecto argentino de gran prestigio y reconocimiento internacional. Era hermano del arquitecto Víctor Pelli, que se dedica al desarrollo de viviendas populares. Cursó estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Tucumán, en donde se graduó en 1948. Se trasladó a los Estados Unidos, en donde fue, por ejemplo, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale entre 1977 y 1984. Su obra más famosa la constituyen las Torres Petronas, en Kuala Lumpur, Malasia, que desde 1998 y hasta mediados de 2003 fueron los edificios más altos del mundo con 88 pisos y que medían 452 metros.