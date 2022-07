Efemérides del 15 de julio en Argentina y el mundo

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Con el objetivo de concientizar sobre la importancia en invertir en el desarrollo de las habilidades de las y los jóvenes, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en su resolución A/RES/69/145 designar el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

En 1606 nacía Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Más conocido como Rembrandt, fue un pintor y grabador neerlandés. La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, el artista más importante de la historia de los Países Bajos.

En 1900 nacía Enrique Cadícamo. Fue un poeta, compositor y escritor argentino, autor de más de 800 temas entre tangos, valses, milongas, foxtrots, polkas, candombes y otros ritmos. Usó también los seudónimos de Rosendo Luna y Yino Luzzi.

En 1937 nacía Horacio García Blanco. Fue un reconocido periodista y comentarista deportivo radial argentino.

En 1954 nacía Mario Alberto Kempes. Es un comentarista, exentrenador y exfutbolista argentino. Apodado el Matador por su facilidad para el gol, jugaba de delantero. Fue el conductor de la Selección Argentina que ganó la Copa de Mundo de 1978, siendo el máximo goleador y mejor jugador del torneo. También ese mismo año sería considerado como el mejor jugador del mundo al ser simultáneamente premiado como el mejor Futbolista Sudamericano del Mundo por el diario venezolano El Mundo y como el mejor jugador en Europa al recibir el Once de Oro. Kempes es considerado, junto con Alfredo Di Stéfano, Diego Armando Maradona y Lionel Messi, como uno de los grandes jugadores de la historia nacidos en Argentina y entró dentro del Hall of Fame del Valencia CF siendo elegido por la IFFHS como el 6º mejor jugador argentino del siglo XX. Actualmente trabaja como comentarista deportivo para la cadena ESPN. Desde 2012 Kempes es, junto con su compañero de ESPN Fernando Palomo, uno de los narradores de la edición latinoamericana de la saga de videojuegos FIFA de EA Sports. Comenzó a jugar al fútbol en las inferiores de Talleres de Bell Ville. Mientras asistía a la escuela, Mario trabajaba en una carpintería. El dueño de la misma tenía contactos dentro del club Instituto Atlético Central Córdoba, por lo que le consiguió una prueba allí. Allí, Kempes integró una de las mejores delanteras de la historia del fútbol cordobés junto a José Luis Saldaño, Osvaldo Ardiles, Alberto Beltrán y José Luis Ceballos. Su debut en Primera División fue contra Newell's Old Boys de Rosario. En el año 1974 Rosario Central lo compró por 130 millones de pesos. Durante el Torneo Nacional de 1974, Kempes marcó un total de 25 goles en 25 partidos y se convirtió en el goleador del campeonato. A mediados de 1976 el Valencia CF de la Primera División de España lo compraba por 30 millones de pesetas (300.000 dólares). Allí obtuvo el Trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga Española de fútbol en dos ocasiones. Llegó el Mundial de fútbol de 1978 realizado en Argentina, en donde Mario Kempes fue campeón con la selección, goleador del torneo y máxima figura de la competición. Volvió a Argentina en marzo de 1981 a River Plate . Con el club de Núñez, obtuvo el Campeonato Nacional de 1981, en donde anotó un decisivo gol en la final, jugada ante Ferro Carril Oeste. Regresó al Valencia CF para la temporada 82-83 donde permaneció hasta la 83-84. Su último partido fue contra el Real Murcia, jugó de titular y marco un gol en el minuto 37. El Estadio Olímpico de Córdoba (inaugurado en 1978 en un partido de preparación pre-mundialista entre la Selección y un combinado local, en donde marcó el primer gol del partido, lleva desde su reinauguración para la Copa América 2011 el nombre de "Mario Alberto Kempes".

En 1963 nacía Brigitte Nielsen. Es una actriz, modelo y cantante danesa. Alcanzó la fama en la década de 1980 por su matrimonio y divorcio con Sylvester Stallone, gracias a lo cual participó en películas estadounidenses e italianas, en series de televisión, y en el mundo de la música, ya de manera más irregular.

En 1967 Roberto De Vicenzo ganaba el Abierto Británico. El 15 de julio el argentino se coronaba como campeón de uno de los torneos más importantes del golf. A los 44 años, conseguía el máximo logro de su carrera al ganar el Abierto Británico, disputado en el Royal Liverpool Golf Club. Fue uno de los cuatro torneos más importantes de la disciplina, los llamados torneos mayores de golf masculino o “Majors”. El argentino se alzó victorioso con una tarjeta de 278 golpes (70-71-67-70), superando a figuras mundiales como Jack Nicklaus y Gary Player. Además este triunfo le permitió transformarse en el primer latinoamericano en ganar un “Major”, y es el único argentino que logro alzarse con el torneo más antiguo de golf que se celebra cada año desde 1860.

En 1979 moría Juana Ibarbourou. Fue una poetisa uruguaya. Es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX, cuyos poemas tienden a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza.​ El 10 de agosto de 1929 recibió, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el título de «Juana de América» de la mano de Juan Zorrilla de San Martín frente a una multitud de poetas y personalidades.

En 1997 era asesinado Gianni Versace. Fue un diseñador de moda italiano de alta costura fundador de la marca Versace. Creó vestidos para obras de teatro y películas, y fue uno de los primeros diseñadores capaces de relacionar la moda con la industria musical y las celebridades al ser amigo de figuras como Eric Clapton, Diana de Gales, Naomi Campbell, Duran Duran, Madonna, Cher, Elton John, Sting, entre muchas otras.​ Era asesinado en la puerta de su casa en Miami Beach por Andrew Cunanan el 15 de julio. Tenía 50 años.

En 2000 moría Juan Filloy. Fue un escritor y jurista argentino. Ha sido reconocido por autores como David Viñas, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Leopoldo Marechal, Juan José Saer, Adolfo Prieto y Mempo Giardinelli, entre otros, y recibió varios reconocimientos, a pesar de lo cual, su poco interés en promocionar sus obras ha hecho que sea tal vez desconocido para el gran público, convirtiéndolo en un autor de culto. Había nacido el 1° de agosto de 1894 en la ciudad de Córdoba. Aunque nunca jugó al fútbol, fue socio fundador del club Talleres, entidad de la que llegó a ser secretario y presidente de la delegación que viajó a Chile en 1923. En 1918 tuvo participación activa en la Reforma Universitaria, casi al mismo tiempo que trabajaba de dibujante caricaturista. Fue miembro de la Federación Argentina de Boxeo y dirigió combates de Luis Ángel Firpo. En 1920, recién graduado en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, se trasladaba a Río Cuarto, ciudad en la que residiría durante 64 años. En su ciudad adoptiva fue uno de los fundadores del Museo de Bellas Artes de Río Cuarto y del Golf Club, deporte que nunca practicó. Durante 60 años fue colaborador del diario El Pueblo, en el que escribía una columna diaria con comentarios de actualidad, crítica literaria o teatral. Publicó su primera obra, Periplo, crónicas de un viaje de dos meses en los que recorrió toda la costa del Mediterráneo, en 1930. Durante los nueve años siguientes publicó otros seis libros, incluyendo tres novelas (¡Estafen!, Op Oloop y Caterva), un poemario (Balumba), una suerte de geografía poética de la Argentina (Aquende) y un volumen de prosas poéticas (Finesse), todos en ediciones de autor de poco alcance, para después dejar de publicar durante casi tres décadas, durante las cuales se desempeñó como juez, si bien nunca dejó de escribir. Entre 1967 y 1973, la editorial Paidós reeditó sus novelas ¡Estafen! y Op Oloop, a las que se agregó una editada por primera vez, La potra, lo que generó un redescubrimiento de su obra, hasta que Filloy volvió a publicar en ediciones de autor. Otra de sus novelas, Vil & Vil (1975), fue prohibida por el gobierno militar y fue interrogado durante varias horas, al cabo de las cuales lo liberaron porque sólo habló de literatura. Después de la muerte de su esposa en 1984, volvió a residir en la ciudad de Córdoba, donde siguió escribiendo a pesar de su avanzada edad. Publicó Karcino, un tratado de palíndromos, y Esto fui, memorias de infancia. Por este tiempo también apareció Don Juan, una antología de textos suyos a cargo de Mempo Giardinelli, amigo y difusor de la obra de Filloy, y quien también lo entrevistó para su revista Puro cuento en 1987. Cumpliendo su deseo de ser "un hombre de tres siglos", falleció mientras dormía la siesta en su departamento el 15 de julio de 2000, a pocas semanas de cumplir 106 años. A fines de ese año, la biblioteca de la Universidad de Río Cuarto era bautizada con su nombre.

En 2006 se lanzaba Twitter. Es un servicio de microblogueo, con sede en San Francisco, California, Estados Unidos, con filiales en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts). Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007.​ Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad mundial y se estima que tiene más de 300 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 800 000 peticiones de búsqueda diarias. La versión definitiva se lanzaba el 15 de julio de 2006, que según palabras de Liam Well, su definición era "una corta ráfaga de información intrascendente”, el “pio de un pájaro”, que en inglés es tweet.

En 2010 se aprobaba la ley de Matrimonio Igualitario en Argentina. El 15 de julio del 2010 en Argentina se aprobaba la Ley de Matrimonio Igualitario. De esa manera se convertía en el primer país de América Latina en contar con un marco legal que amparase la unión entre personas del mismo sexo. Fue la décima en el mundo en aprobarlo. Hasta el año 2021, sólo 30 países contaban con una Ley similar y la mitad eran europeos. La Ley argentina cuenta con la particularidad de ser aplicable también a los extranjeros no residentes, siendo el único país que permite el matrimonio igualitario a turistas. La aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina impulsaba otras de su tipo en la región, que hoy están presente en siete países. Costa Rica es la nación que más recientemente aprobó una ley de matrimonio igualitario. En Argentina se utilizó la expresión “matrimonio igualitario” para hacer referencia a la reforma del Código Civil, porque se entendía que se trataba de la búsqueda de la igualdad entre sus habitantes. Unas 1.100 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio durante los primeros seis meses de vigencia de la ley,​ y unas 2297 parejas en el primer año. ​Hasta diciembre de 2012 se habían realizado 4.539 uniones​ y para 2014 ya habían contraído matrimonio 6.200 parejas. Hacia 2015 el número de matrimonios se había elevado a más de 10 mil parejas. En los Registros Civiles de pueblos y ciudades de todo el país, desde aquel 2010, con la sanción, promulgación y reglamentación de la norma, comenzaban a concurrir parejas, que de hecho convivían, pero que podían legalizar su situación. Para llegar a la aprobación de la ley, existieron antecedentes. Desde 2007 habían sido presentadas acciones de amparo en la Justicia, reclamando que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el ejercicio del derecho al matrimonio a las parejas formadas por personas del mismo sexo. El 13 de noviembre de 2009, la jueza Gabriela Seijas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había declarado inconstitucionales los artículos 172 y 188 del Código Civil, en cuanto limitaban el matrimonio a personas de distinto sexo, y permitía que los peticionantes Alex Freyre y José María Di Bello pudieran casarse. El primer amparo había sido presentado por María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, junto con su pareja Claudia Castro. Dicha ciudad, capital del país, había sido la primera jurisdicción de América Latina en legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Si bien refería a una institución distinta y con alcances limitados, abarcaba tanto a parejas del mismo como de distinto sexo, y servía como apoyo a las distintas organizaciones locales que reclamaban el reconocimiento a nivel nacional de derechos para las parejas del mismo sexo (unión civil nacional y matrimonio). Luego de aprobada en Buenos Aires, la provincia de Río Negro también aprobaba la ley de Unión Civil, y lo hacían, en sus cuerpos legislativos de las ciudades de Villa Carlos Paz, Río Cuarto y Villa María. La aprobación de la ley nacional del Matrimonio Igualitario, en el Senado, tenía 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.

En 2018 Francia obtenía su segunda Copa del Mundo en Rusia. Fue la vigésima primera edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. La edición del evento se realizó del 14 de junio al 15 de julio de 2018 en Rusia, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010. El campeón fue Francia, que derrotó por 4-2 a Croacia, que llegaba por primera vez a la final, logrando por segunda vez el título.