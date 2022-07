Efemérides del 14 de julio en Argentina y el mundo

En 1789 en París era tomada la prisión de la Bastilla. La toma de la Bastilla se produjo en París el martes 14 de julio. A pesar de que la fortaleza medieval conocida como la Bastilla solo custodiaba a siete prisioneros, su caída en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del Antiguo Régimen y el punto inicial de la Revolución francesa.​ La rendición de la prisión, símbolo del despotismo de la monarquía francesa, provocó un seísmo social tanto en Francia como en el resto de Europa, llegando sus ecos hasta la lejana Rusia. Desde 1880, el 14 de julio ha sido el Día Nacional de Francia, pero no para celebrar la toma de la Bastilla en sí, sino para recordar la Fiesta de la Federación de 1790, cuya fecha coincidía y celebraba la reconciliación y la unidad de todos los franceses.

En 1816 moría Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinoza, conocido como Francisco de Miranda, fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado como el precursor de la emancipación americana contra el imperio español.

En 1881 moría Billy The Kid. William Henry McCarthy, más conocido como Billy the Kid o Billy el Niño, fue un vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en forajido. A lo largo de su corta vida utilizó distintos nombres, como William H. Bonney, Henry Antrim o Henry McCarthy. Pat Garrett, sheriff de Lincoln, y sus ayudantes cercaron a The Kid, dándole muerte el 14 de julio de 1881 en una situación confusa y de versiones contrapuestas, que van desde el asesinato a incluso la de que el cadáver no era el de Billy the Kid.

En 1910 nacía William Hanna. Fue un dibujante, director, animador y productor de cine y televisión estadounidense. Tras desempeñarse en varios trabajos esporádicos durante la crisis económica, se integró al estudio de animación Harman-Ising en 1930.

En 1919 nacía Lino Ventura. Fue un actor italiano del cine francés. Comenzó su carrera como profesional de la lucha grecorromana en la categoría de pesos medios.

En 1921 eran condenados Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. El 15 de abril de 1920 en Massachusetts, Estados Unidos, el pagador y el guardia una fábrica de calzados “Rice & Hutchins”, eran asesinados con disparos de un revolver y despojados de más de 15 mil dólares correspondientes a los salarios del personal, por una banda que se escapó rápidamente. El hecho tuvo gran repercusión y despertó la indignación de todos los residentes de Massachusetts. Existía entonces una gran agitación entre los militantes anarquistas italianos debido a que el 3 de abril de 1920 la policía había detenido al destacado militante, Andrea Salcedo. Después de estar varios días detenido y torturado, caía del piso 14 del edificio de la policía en Nueva York. La versión oficial fue que se había suicidado. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran arrestados en la noche del 5 de mayo de 1920 mientras se encontraban organizando las campañas de denuncias por el asesinato de Andrea Salcedo. Rápidamente toda la prensa se hacía eco de la acusación señalando en todo momento el hecho de que los acusados eran anarquistas e italianos. De esta manera, el procesamiento de Sacco y Vanzetti, se indica, pasaba a formar un espectáculo montado por el gobierno de los Estados Unidos para conseguir una pena ejemplar que desalentara la actividad sindical y fortaleciera la figura del “extranjero” como la causa de las huelgas y agitación social existentes en ese país. El juicio estuvo plagado de irregularidades y giraba permanentemente en torno a la actividad sindical y anarquista de los acusados. Leonardo Elgorriaga, en una columna de la web La Causa Laboral, recuerda que el tribunal no tuvo en consideración las declaraciones testimoniales que acreditaban que los acusados no habían participado en el asalto (...) No tuvieron en consideración la declaración del representante del consulado italiano que acreditaba que el día del asalto Sacco había concurrido al consulado a realizar un trámite. Tampoco las declaraciones del gran número de testigos que afirmaban haber visto a Vanzetti en Plymouth vendiendo pescado ese día. No tuvieron en cuenta que la bala homicida era de un calibre diferente al arma que se les había encontrado a los anarquistas. Ni tampoco la confesión de Celestino Medeiros, uno de los integrantes de la banda de Morelli que fue la que realmente ejecutó el asalto, que afirmaba que Sacco y Vanzetti no habían participado en el mismo. Los acusados parecían estar ya condenados por su condición de extranjeros y anarquistas. El proceso de Sacco y Vanzetti despertó la solidaridad internacional de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Numerosas manifestaciones en reclamo por la liberación de los acusados se producían en las principales ciudades. Los trabajadores y trabajadoras de la Argentina no estaban exentos, produciéndose principalmente en Buenos Aires y en Rosario actos de protesta y declaraciones de huelga en contra del juicio que se llevaba adelante en los Estados Unidos. Incluso se editaban periódicos especialmente dedicados a seguir los acontecimientos que se iban produciendo en el juicio. El 14 de julio de 1921 el tribunal los declaraba culpables. Las instancias de apelación llegaban hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que se negaba a revisar el caso pese al clamor popular. Eran condenados a muerte. Agotadas todas las instancias de apelación, los reclamos se dirigían al entonces gobernador de Massachussetts, Alvin T. Fuller, a los efectos de que indultara a los condenados. Fuller se negaba a conceder el indulto. El 23 de agosto de 1927, eran ejecutados en la silla eléctrica. En 1977, el gobernador de dicho estado, Michael Dukakis, señalaba que Sacco y Vanzetti habían sido injustamente enjuiciados, encarcelados, y que "cualquier deshonor debería ser para siempre borrado de sus nombres". Habían pasado cinco décadas del injusto proceso.

En 1948 nacía Tommy Mottola. Es un empresario de la industria musical en Estados Unidos y copropietario de la compañía discográfica Casablanca Records, en una operación conjunta con Universal Music Group, es, además, el exmarido de la cantante Mariah Carey y actual esposo de la cantante y actriz mexicana Thalía. Encabezó Sony Music Entertainment, uno de los padres del sello Columbia, durante casi 15 años. Tommy Mottola es un conocido hombre de negocios, famoso por haber sido el jefe de Sony America Corp.

En 1956 nacía Julio Chávez. Julio Alberto Hirsch más conocido como Julio Chávez es un actor, autor y director de teatro argentino. Es, además, artista plástico y maestro de actores de teatro. Posee una larga trayectoria en el teatro, como actor tanto como director. Protagonizó varias películas en el cine y varias series en la televisión.

En 2000 moría Pepo, creador de Condorito. René Rodolfo Ríos Boettiger, Fue un historietista chileno, creador de Condorito. En la película Saludos amigos de Walt Disney, destinada a ganarse al público latinoamericano, aparecía un personaje que representaba a Chile, "Avión Pedrito", que no gustó nada a Ríos. Considerando que el cóndor resultaba el símbolo más adecuado del país andino, creó como respuesta a Disney el personaje de Condorito. Su primera historieta de Condorito fue publicaba en la edición número 1 de la revista Okey.

En 2003 moría Compay Segundo. Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido artísticamente por el seudónimo de Compay Segundo, fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Llegó a ser un popular compositor e intérprete, muy conocido entre los amantes de la música cubana.

En 2012 moría Jorge Luz. Oscar Jorge Da Lus Borbón, conocido como Jorge Luz, fue un actor, humorista e imitador argentino. El exitoso programa La Tota y la Porota estaba inspirado en una conversación de dos mujeres que Jorge Luz y Jorge Porcel habían improvisado.

En 2016 en Francia un terrorista al volante de un camión arrollaba a una multitud. Tuvo lugar en Niza el 14 de julio de 2016, cuando Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un residente tunecino en Francia,​ condujo deliberadamente un camión de carga de 19 toneladas hacia una multitud que estaba celebrando el Día Nacional de Francia, en el paseo de los Ingleses, matando a 86 personas e hiriendo a 434.​ Lahouaiej Bouhlel también disparó contra la policía y civiles con un arma de fuego. El ataque terminó cuando fue abatido por la policía.