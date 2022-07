Efemérides del 13 de julio en Argentina y el mundo

Día Mundial del Rock. Es una fecha conmemorativa a nivel mundial que se celebra el 13 de julio de cada año. El motivo principal de la elección de esta fecha fue para conmemorar la realización del mega concierto de rock "Live Aid", celebrado el 13 de julio de 1985,1​ el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa y Estados Unidos con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalía y Etiopía, países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna.

Día Internacional del Director de Orquesta. Se celebra recordando el fallecimiento del director de origen alemán Carlos Kleiber.

Día Nacional de las Telecomunicaciones. Es en recuerdo de la fecha en que las cooperativas telefónicas obtuvieron las licencias y se posicionaron en igualdad de condiciones que otros prestadores del servicio nacional e internacional.

Día del Trabajador de la Electricidad. Se celebra el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica en todo el país. Un festejo que conmemora el recuerdo a la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) constituida el 13 de julio de 1948 con la participación de 29 organizaciones gremiales.

En 1842 nacía José Manuel Estrada. Fue un profesor, escritor, político, intelectual y eminente orador argentino. Escribió obras sobre educación, historia y política del país. Fue diputado nacional por la Unión Católica y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Se destacó por su firme oposición al laicismo y al liberalismo de la generación del 80. El 17 de septiembre, en conmemoración de su fallecimiento, se declaró el Día del profesor. Entre sus muchos discursos, que mostraron su capacidad docente y su oratoria apasionada, se conservan aquellos que tuvieron por audiencia a los alumnos del Colegio Nacional, entre ellos, el efectuado con motivo de la muerte de Juan Manuel de Rosas, a quien presentó como "dos hombres: el caudillo y el tirano".​ Una de las locuciones del discurso, "¡Desgraciados los pueblos que olvidan!", se transformó en un pensamiento señero dentro de la Historia político-social y constitucional de Argentina. ¡Desgraciados los pueblos que olvidan! Aquellos de cuyo corazón desaparece la memoria de sus bienhechores, como inscripciones sepulcrales que borran los vivos al pasar; aquellos de cuya conciencia desaparece el odio hacia los grandes malvados, como el fuego de una antorcha apagada en la onda abominable! ¡Demos gracias al cielo, porque sabemos glorificar a San Martín; démosle gracias porque sabemos execrar a Rosas, y levantemos al pie del altar la plegaria cristiana por todos los que resistieron a la corrupción y cayeron bajo el puñal! (...) ¡Ah! Si me fuera dado infundir en vuestro espíritu esas verdades, como una luz para las horas congojosas de la incertidumbre, como una fuerza para las horas a ciegas de la tentación y de la lucha; si pudiera devolveros a la familia, y entregaros a la vida impregnados en estos sentimientos que empalidecen y se enfrían en mis labios, yo también exclamaría: non omnis moriar: ¡no, no moriré del todo!, señalaba en aquel discurso. A principios de 1884, el gobierno contrató a un grupo de maestras estadounidenses seleccionadas especialmente para que fueran de religión protestante y las destinó a la nueva Escuela Normal de Córdoba.​ El sacerdote vicario de la diócesis, instó a los católicos a que no mandaran sus hijos a esa escuela. El gobierno lo acusó de desestabilizador y subversivo. Un grupo, entre ellos tres profesores universitarios, firmó un manifiesto en su defensa. Por esa razón eran dejados cesantes de sus cátedras. Estrada y otros intercedieron, y por un decreto presidencial era expulsado de su cátedra de Derecho constitucional y administrativo en la Universidad de Buenos Aires. Fue entonces cuando, ante los numerosos alumnos que acudieron a su domicilio para desagraviarlo, pronunciaba uno de sus discursos más famosos, en el que aludió a Julio A. Roca y sus colaboradores: "Recibí la misión de enseñaros el Derecho. Gobernantes abortados de los campamentos y de la descomposición de las oligarquías, no son jueces de mi enseñanza; pero la sociedad entera es testigo de lo que ahora os enseño: a ejercerlo sin mirar a los que fraguan despotismos desde arriba, derribando la justicia, y desde abajo, acomodando el cuello para recibir el yugo (...)"

En 1942 nacía Harrison Ford. Es un actor estadounidense de cine y televisión. Debe su notoriedad a su colaboración con el guionista, productor y director George Lucas, que fue el primero en darle la posibilidad de protagonizar una película.

En 1954 moría Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. También es considerada como un icono pop de la cultura de México. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse a hasta 32 operaciones quirúrgicas.​ Llevó una vida poco convencional. ​La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo posrevolucionario. En 1939 expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que eran "surrealistas", aunque Kahlo decía que esta tendencia no correspondía con su arte ya que ella no pintaba sueños sino su propia vida. Una de las obras de esta exposición (Autorretrato-El marco, que actualmente se encuentra en el Centro Pompidou) se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del Louvre. Hasta entonces, Frida Kahlo había pintado solo privadamente y a ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general. Aunque gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época como Pablo Picasso, Vasili Kandinski, André Breton, Marcel Duchamp, Tina Modotti y Concha Michel, su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte, especialmente a finales de los años de 1980 y principios de 1990 por coleccionistas como la cantante Madonna.

En 1973 renunciaba Héctor Cámpora. Renunciaba a la presidencia, facilitando la realización de las primeras elecciones sin proscripciones desde 1955 en las que la fórmula Perón-Perón triunfó con el 62 % de los votos. Tras su renuncia se retiró a su hogar en San Andrés de Giles. En 1975, ya fallecido Perón y durante la presidencia de Martínez de Perón, fue expulsado del PJ. La noche del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 salvaba su vida al escapar junto a su familia cuando un grupo armado intentaba asesinarlo en su hogar. Lograba asilarse en la embajada de México, donde permaneció poco más de tres años. Muy enfermo, en noviembre de 1979 la dictadura permitía que saliera de la embajada para exiliarse en México, en donde moría 13 meses después.

En 1977 se producía un gran apagón en New York. Fue un corte del suministro eléctrico que afectaba a casi toda la ciudad de Nueva York desde el 13 de julio al 14 de julio de 1977.

En 1997 la ETA asesinaba a Miguel Angel Blanco en España. Era un político español, concejal de Ermua (Vizcaya) por el Partido Popular entre 1995 y 1997. El 10 de julio de 1997, era secuestrado por tres miembros de la ETA, que exigieron a cambio el acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco. El secuestro generó una importante reacción social en contra de ETA. El 12 de julio de 1997, se convocó en Bilbao una manifestación contra el secuestro de Blanco. Fue la mayor manifestación contra ETA de la historia, reuniendo hasta 500 mil personas. Ante la negativa del Gobierno a negociar, Blanco era herida de bala en un descampado la tarde del 12 de julio. Era encontrado con vida, pero moría en la madrugada del 13 de julio.

En 2014 Argentina jugaba la final del Mundial de Brasil, siendo derrotada por Alemania. La Final de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 se disputó el 13 de julio en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro. Fue protagonizada por las selecciones de Alemania y Argentina, que se clasificaron tras vencer a Brasil y los Países Bajos respectivamente en las semifinales. Tras el empate a cero durante el tiempo regular, el partido se definió en tiempo suplementario, con un resultado de 1-0 a favor de Alemania, el cual significó su cuarto título mundial. En el minuto 56 de partido, el arquero alemán Manuel Neuer y el delantero Gonzalo Higuaín, tuvieron un choque por una disputa de balón en el área defendida por Alemania, el cual dejó a Higuaín tendido en el suelo, cobrándose falta a favor de Alemania, siendo esta una de las jugadas más polémicas del partido. El árbitro italiano Nicola Rizzoli dijo que "no fue penal a Higuaín porque Neuer llega antes a la pelota". Sin embargo, las imágenes que se reiteraron luego, mostraban que el arquero había embestido a Higuían, afuera del área chica y de haber sido penal, el guardameta, debería haber sido, además, expulsado. Al finalizar el encuentro, Neuer. recibía los guantes de oro al mejor arquero, que con otros premios, se indica, están definidos antes de la final. Lionel Messi, en tanto, recibía el botín de oro. Mario Götze de Alemania, ingresó en el minuto 88 de partido, reemplazando a Miroslav Klose por decisión técnica. Durante el tiempo extra, en el minuto 113, Götze anotó el único gol del partido, cuando recibió un centro de Schürrle desde el extremo izquierdo del campo, bajando el balón con el pecho y disparando con la pierna zurda, convirtiéndose en el primer sustituto en anotar un gol ganador en una Final de Copa del Mundo. De esa manera, Argentina, era nuevamente subcampeona del mundo. Según la FIFA, 1.013 millones de personas en todo el mundo vieron el partido final de este torneo.