Crece la preocupación por el vecino desaparecido de Berrotarán

Américo González, el vecino de Berrotarán, del que no se tienen novedades

Desde el domingo 19 de junio, no se tienen noticias de Américo González (72), vecino de Berrotarán. Vivía sólo en su casa. En la población no se lo vio más y los familiares realizaron posteriormente la denuncia. Luego desde la Justicia se emitió un pedido de búsqueda. Hasta el jueves no había novedades.

El lunes y martes se realizaron rastrillajes en un campo de Lutti, sin resultados. Personal de bomberos de varios cuarteles, de la policía, ETAC, y DUAR, con la ayuda de perros especializados en la búsqueda de personas y drones, iniciaron la búsqueda desde el "punto cero", su casa, en la zona urbana y rural de la población.

La investigación

La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación de Río Cuarto, Daniel Miralles. Señala el diario Puntal de Río Cuarto que el mismo tomó una serie de testimonios y espera los resultados de las comunicaciones realizadas y recibidas por González. Los informes que se aguardan son de teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Indica el medio del sur provincial, que González "vendió un campo en cuotas y restaba percibir la última, confiaron los investigadores, por lo que tenía dinero guardado de la reciente operación". El rastrillaje en el campo en Lutti, que era propiedad de un familiar, agrega Puntal, como está señalado, no arrojó resultados.

Este jueves se cumplen 19 días desde que no se conoce que sucedió con este vecino de Berrotarán.