Efemérides del 8 de julio en Argentina y el mundo

En 1786 nacía Martín José Warnes. Fue un marino argentino que luchó en la Real Armada en la campaña de Trafalgar, en las fuerzas patriotas durante la guerra de Independencia de la Argentina y de Chile, en la escuadra de apoyo a la Expedición Libertadora del Perú y en la Armada Argentina durante la Guerra del Brasil.

En 1838 nacía Ferdinand Graf von Zeppelin. Fue un inventor alemán fundador de la compañía de dirigibles Zeppelin.

En 1878 moría Juan Pedro Esnaola. Fue un pianista, compositor y funcionario público argentino del siglo XIX. Desempeñó también cargos públicos no relacionados con la música. Fue Director del Batallón de Serenos de Buenos Aires (1842), Juez de Paz (1852) y presidente del Club de la Prosperidad (1858).

En 1884 se sancionaba la Ley 1420 de Educación Común. La Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria es una ley argentina promulgada el 8 de julio de 1884, durante el gobierno de Julio Argentino Roca. Estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual para todos los niños de 6 a 14 años​. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley.

En 1942 se firmaba el decreto por el que serían liberados los "presos de Bragado". El gobernador de Buenos Aires, Rodolfo Moreno, firmaba un decreto que conmutaba la pena de prisión perpetua a 17 años, por lo que el 24 de julio quedaban en libertad tras cumplir 11 años de prisión los conocidos como "presos de Bragado". Se trató de un caso de tortura y violencia política, durante la llamada Década Infame (1930-1942), en el cual varias personas fueron arbitrariamente detenidas y torturadas por la policía. Los que serían conocidos como "presos de Bragado", habían sido acusados falsamente de haber puesto un bomba el 5 de agosto de 1931 en en esa población de la provincia de Buenos Aires, en la casa del político conservador, José María Blanch, causando la muerte a dos familiares del mismo, una mujer y una niña, y heridas graves a otra mujer. Los condenados eran obreros y militantes anarquistas. Entre las pruebas ignoradas por la justicia se encontraba la declaración del médico policial que había sido testigo de las torturas, el que, por otra parte, fue amenazado por haberlo hecho. Las torturas y la arbitrariedad evidente de las acusaciones generaron un escándalo político y un fuerte movimiento social, tanto nacional como internacional, de apoyo a los presos y la condena a los gobiernos involucrados: la dictadura de José Félix Uriburu (1930-1932), y los gobiernos de Agustín P. Justo (1932-1936), Roberto M. Ortiz (1936-1940) y el de Ramón S. Castillo (1940-1942). Los liberados, Pascual Vuotto, Reclus de Diago y Santiago Mainini, habían sido injustamente encarcelados. En 1985 se descubrió que el asesinato había sido realizado por un dirigente opositor del mismo partido conservador. El 16 de febrero de 1993 falleció el último "preso de Bragado", Pascual Vuotto, escribió el libro “Vida de un Proletario”. En la década de los noventa, cinco meses después de la muerte de Vuotto, y 52 años después de los hechos, el Congreso Nacional aprobaba la ley 24.233, para desagraviar la injusta sentencia en contra De Diago, Mainini y Vuotto y en memoria de todos los presos de Bragado.

En 1951 nacía Anjelica Huston. Es una actriz, directora y exmodelo estadounidense. En 1985 protagonizó El honor de los Prizzi, película por la que obtuvo el Óscar a la mejor actriz de reparto y que fue dirigida por su padre John Huston.

En 1951 nacía Andy Fletcher. Fue un bajista, teclista, DJ y productor discográfico británico conocido por ser miembro fundador del grupo de música electrónica Depeche Mode.

En 1958 nacía Kevin Bacon. Es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, ocasionalmente bailarín y coreógrafo, notable por sus papeles en National Lampoon's Animal House, Footloose, Mystic River, Diner, The Woodsman, Friday the 13th, Hollow Man, Tremors, X-Men: primera generación y Frost/Nixon.

En 1990 Argentina era derrotada por Alemania en la final del Mundial de Italia. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1990 fue disputada el 8 de julio de 1990, en el Estadio Olímpico de Roma, Italia. Los dos ganadores de los partidos de semifinales, Argentina y Alemania, se enfrentaron en un único partido de 90 minutos. Alemania ganó por 1–0, gracias a un gol de penal y se convirtió en campeón mundial por tercera vez en su historia. La selección Argentina fue uno de los 24 equipos participantes. Por su condición de campeón defensor, no tuvo que jugar el proceso clasificatorio. Esta fue su quinta participación consecutiva y la décima en total. El equipo integró el grupo B junto con Camerún, Rumania y Unión Soviética, y accedió a segunda fase como mejor tercero. En octavos de final derrotaron a Brasil, mientras que en los siguientes dos partidos, frente a Yugoslavia e Italia, respectivamente, avanzaron mediante definición por penales. Por segunda vez consecutiva, se enfrentaron con Alemania en la final, pero en esta ocasión la selección europea se impuso por 1-0. El cuerpo técnico encabezado por Carlos Bilardo tuvo un particular criterio para la asignación de números en los dorsales de los jugadores: eligió el orden alfabético, pero en el caso de los participantes que habían estado en la Copa Mundial de 1986, eligió mantener los números usados en aquel torneo. En la primera fase empezó perdiendo contra el sorprendente Camerún; el gol fue hecho tras un cabezazo del delantero camerunés François Omam-Biyik que Pumpido no pudo controlar. El segundo partido lo ganó 2 a 0 con goles de Pedro Troglio y Jorge Burruchaga. En el tercer partido, Maradona recibió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo que obligó a infiltrarlo antes de cada uno de los encuentros posteriores. En los Octavos de final Argentina debía enfrentar a Brasil ya que había terminado tercera. La verdeamarela era la favorita para ganar el encuentro, y lo demostró durante todo el primer tiempo y parte del segundo en los cuales estrelló muchos remates en los palos, junto a otros que fueron atajados por Goycochea. Pero en el minuto 36 del segundo tiempo, Diego Maradona (que jugaba con el tobillo izquierdo infiltrado) arrancó en la mitad de cancha, dejó en el camino a Alemao, y después a Dunga, tiró la pelota larga hacia la derecha para luego abrirla a la izquierda en un pase magistral al "hijo del viento" Claudio Paul Caniggia. Cuando Taffarel le salió, Caniggia enganchó para afuera y dejó al arquero brasilero en el piso, definiendo finalmente con la izquierda. En cuartos de final Argentina derrotó a Yugolasvia por penales. El debutante Sergio Goycochea detenía penales, por lo que la selección se imponía. En semifinales debía enfrentar a Italia, la anfitriona y máxima candidata a quedarse con el título. Argentina jugó su mejor partido en el torneo y además tuvo una ventaja clave con el desempeño de su arquero Goycochea (originalmente suplente), quien atajó dos penales (los pateados por Donadoni y Serena), logrando así el pase a la final. En la final, el equipo de Bilardo, muy debilitado por las suspensiones de Caniggia, Olarticoechea, Giusti y Batista, no pudo con una Alemania. La albiceleste, además, contó con un hombre menos desde el minuto 65 (por la expulsión de Monzón). A minutos del final, con un penal de Sensini sobre Völler, y que convirtió Andreas Brehme, ganaba Alemania. El penal, cobrado por el mexicano Codesar, fue cuestionado duramente. Argentina era subcampeona. Se recuerda de aquel encuentro, considerando el encono del norte de Italia con Diego Maradona, figura en el Nápoles, llevando a dicho equipo a ganar por primera vez un escudetto, y por haber dejado afuera a la escuadra azzurra, la silbatina de las tribunas, al escucharse el Himno Argentino.

En 2006 moría Ana María Campoy. Fue actriz, cantante y comediante hispano-argentina nacida en Colombia. Nació en una familia de actores, dueños de una compañía teatral en España.

En 2014 Alemania derrotaba a semifinales a Brasil en el Mundial por 7 a 1. Es considerada una de las máximas goleadas entre dos equipos candidatos a obtener la Copa del Mundo. La selección local, caía ante los teutones por 7 a 1. Además, el jugador alemán Miroslav Klose se convierte en el máximo goleador de la historia de las copas mundiales, tras anotar su gol número 16.

En 2015 el Papa Francisco, visitaba Bolivia. La visita del papa Francisco a Bolivia, realizada del 8 al 10 de julio de 2015, fue el primer viaje del pontífice a dicho país, y la segunda de un papa al mismo, tras la visita de Juan Pablo II en 1988. La visita fue parte de su gira latinoamericana de 2015, en la cual visitó también Ecuador y Paraguay.