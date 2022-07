Efemérides del 6 de julio en Argentina y el mundo

Día de la Conservación del Suelo. El 7 de julio celebramos el día nacional de la conservación del suelo, decretado en 1963 por la Presidencia de la Nación Argentina en reconocimiento al Dr. Hugh H. Bennett, pionero y emblema norteamericano en la disciplina.

En 1827 Vicente Lopez y Planes asumía provisoriamente la presidencia. Había sido nombrado secretario del Congreso Constituyente de 1824 y, poco después, ministro del Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia. Tras el escándalo por las negociaciones iniciadas con el Imperio del Brasil con la finalidad de culminar la Guerra del Brasil, Rivadavia renunció a la presidencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En su lugar, fue elegido Presidente Provisorio Vicente López y Planes, quien firmó la inevitable disolución del Congreso General y llamó a elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

En 1901 nacía Vittorio De Sica. Fue un actor y director de cine italiano ganador de cuatro Premios Óscar.​

En 1923 nacía Eduardo Falú. Fue un guitarrista y compositor argentino. Desde muy joven vivió en Metán, donde su padre tenía un negocio de ramos generales. Sus progenitores, Juan y Fada Falú, eran inmigrantes sirios. Comenzó a tocar guitarra en forma autodidacta a los once años de edad, y en 1937 se radicó en la ciudad de Salta donde realizó sus estudios. Desde 1945 residió en Buenos Aires. Compuso piezas folclóricas de inestimable valor, tanto desde el punto de vista musical como desde el estético, sobre letras de grandes poetas como Jaime Dávalos, tales como "Zamba de la Candelaria", "Las Golondrinas", "Trago de sombra", "Tonada del viejo amor", "La Caspi Corral", "Renacer", "Amor, se llama amor", "Milonga del alucinado", entre sus más conocidas; así como con Manuel J. Castilla, ("Minero Potosino", "Celos del viento", "Puna Sola"); Osiris Rodríguez Castillos, León Benarós, Hamlet Lima Quintana y Marta Mendicute. También compuso otras de carácter épico como el Romance de la Muerte de Juan Lavalle, en colaboración con el escritor Ernesto Sabato o José Hernández, sobre textos de Jorge Luis Borges. También colaboró con la música folclórica usando plenamente su guitarra, así tiene obras como: "Choro del caminante", "Camino a Sucre" y "Trémolo", entre otras. Recopiló e hizo famosa con su arreglo para guitarra, la zamba tradicional "La cuartelera", nacida en el siglo XIX en los campos de batalla argentinos. En la Suite Argentina muestra su conocimiento de música académica volcado a los ritmos folclóricos, y su alto nivel de intérprete en guitarra, ejecutando esta obra conjuntamente con la Camerata Bariloche, dirigida por Elías Khayat. Fue Premio Konex de Platino 1985 como Instrumentista de Folklore. En 2015 recibió con carácter póstumo un nuevo Premio Konex, el Diploma al Mérito en la disciplina Instrumentista. Como un homenaje en vida a Eduardo Falú fue inaugurado el 16 de abril de 2011 en el 429.º aniversario de la fundación de la ciudad de Salta un anfiteatro en su honor.

En 1940 nacía Ringo Starr. Richard Starkey​​, más conocido como Ringo Starr, es un músico, multiinstrumentista, cantante, compositor y actor británico. Fue el baterista de la banda de rock The Beatles. Antes de formar parte de The Beatles, Starr fue miembro de otra banda de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes.

En 1940 nacía Dora Baret. Dora Carmen Barrera, más conocida como Dora Baret, es una primera actriz argentina con gran trayectoria en cine y televisión.

En 1952 nacía César Banana Pueyrredón. César "Banana" Pueyrredón, nombre con el que es conocido César Honorio Pueyrredon es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como "Conociéndote" y "No quiero ser tu amigo", entre otras.

En 1963 se imponía la Unión Cívica Radical del Pueblo y era electo presidente Arturo Illia. Las elecciones presidenciales de 1963 tuvieron como resultado la elección de Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, quien venció al también radical, Oscar Alende, de la Unión Cívica Radical Intransigente. Fueron organizadas por el gobierno encabezado por José María Guido que había sustituido al presidente Arturo Frondizi derrocado por un golpe de Estado y asumido ilegalmente el poder legislativo y los poderes provinciales, siendo discutible si se trató de un presidente de facto, o simplemente un presidente no constitucional que, impulsado por el propio Frondizi, buscó evitar que tomara el poder una dictadura militar.​ Las elecciones se realizaron con el expresidente Frondizi detenido e impedido de participar en las mismas y todos los ciudadanos peronistas proscriptos para presentar sus candidaturas, incluyendo también al expresidente Juan Domingo Perón que había tenido que exiliarse.​ Dos días antes de las elecciones el gobierno prohibió la presentación de la lista del Partido Demócrata Cristiano, debido a que estaba encabezada por el neurocirujano Raúl Matera que militaba en el peronismo.​ Fue una de las cuatro elecciones presidenciales en la que los dos principales candidatos fueron radicales.

En 1988 explotaba una plataforma petrolífera en el mar del Norte. Piper Alpha fue una plataforma petrolífera ubicada en el mar del Norte. El 6 de julio de 1988 una serie de explosiones la destruyeron completamente. Las explosiones y los incendios mataron a 167 hombres. Entre las víctimas mortales se incluyen dos miembros de la tripulación del buque de rescate Sandhaven.​ Los cuerpos de treinta hombres no fueron encontrados. Se considera el mayor desastre del mundo en la industria de extracción de petróleo tanto en el número de muertos como en su coste económico y de confianza empresarial en la propia industria petrolera. Al momento del desastre, la plataforma producía el diez por ciento de la producción de petróleo y gas del mar del Norte. En la ciudad escocesa de Aberdeen se ha dedicado una capilla en memoria de quienes perecieron. En la misma ciudad existe una escultura conmemorativa en el Rose Garden de Hazlehead Park.

En 1997 moría María Herminia Avellaneda. Fue una cineasta y productora argentina de cine y televisión -pionera del género- y directora artística de la cadena ATC en 1984.​​​​​​

En 2005 se producía un múltiple atentado terrorista en Londres. Cuatro explosiones paralizaban el sistema de transporte público de Londres. A las 8:50 a. m., explotaban tres bombas con 50 segundos de intervalo entre una y otra, en tres vagones del metro. Una cuarta bomba explotó en un autobús a las 9:47 a. m. en la plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones. En los ataques fallecieron 56 personas, incluidos los cuatro terroristas sospechosos, y 700 personas más resultaron heridas. Fueron los actos de terrorismo más sangrientos en el Reino Unido desde la muerte de 270 personas en el atentado de Lockerbie (Escocia) en 1988, y los más mortíferos en Londres desde la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores policiales identificaron a cuatro hombres que se piensa que son terroristas suicidas. Fueron los segundos atentados en Europa occidental con presencia de civiles inocentes (tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid), y se piensa que fueron planeados por organizaciones con sede en el Reino Unido. La organización terrorista Al Qaeda asumió la responsabilidad. Los atentados ocurrieron mientras en el Reino Unido se estaba dando cita el primer día de la 31ª Cumbre del G8, un día después de que Londres fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2012, dos días después del comienzo del juicio del imán fundamentalista Abu Hamza, cinco días después de que se realizara el concierto Live 8 allí, y poco después de que el Reino Unido hubiera asumido la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

En 2006 moría Syd Barrett. Fue un músico británico conocido por haber sido el líder, cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd en su primer álbum The Piper at the Gates of Dawn.

En 2009 se realizaba el funeral público de Michael Jackson. En el Staples Center (Estados Unidos) se realizaba el funeral público del músico estadounidense Michael Jackson, que congrega a miles de personas en la ciudad de Los Ángeles y a más de 2.500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo.

En 2014 moría Alfredo Di Stéfano. Fue un futbolista y entrenador argentino. Jugador de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid, es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Inició su carrera en River a los 17 años, en 1943. Para la temporada de 1946 fue cedido al Club Atlético Huracán, pero regresó a River en 1947. Debido a una huelga de futbolistas en Argentina en 1949, Di Stéfano se fue a jugar a Millonarios de Bogotá en la liga colombiana. Tras su fichaje por el Real Madrid, fue parte integral de uno de los equipos más exitosos de todos los tiempos. Marcó 216 goles en Liga en 282 partidos con el Real (entonces récord del club). Los 49 goles de Di Stéfano en 58 partidos fue la mayor cuenta histórica en la Copa de Europa. Anotó en cinco finales consecutivas de la Copa de Europa con el Real Madrid entre 1956 y 1960, incluido un hat-trick en la última. Se trasladó al Espanyol en 1964 y jugó allí hasta retirarse a los 40 años. Como jugador fue internacional por dos países, circunstancia permitida en la época: la selección argentina y la selección española. A pesar de ello, nunca disputó una Copa Mundial. Su mayor logro con una selección fue el Campeonato Sudamericano 1947, actual Copa América. Considerado por la FIFA como uno de los cuatro mejores jugadores de fútbol del siglo XX junto a Diego Maradona, el brasileño Pelé, y el neerlandés Johan Cruyff,​ en 2004 fue elegido el cuarto mejor jugador del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.​

En 2021 moría Carlos Reutemann. Fue un piloto y político argentino nacido en Santa Fe. Fue piloto de Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982, donde compitió para los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. En su palmarés en la máxima categoría obtuvo 12 victorias, 45 podios y seis pole positions en 144 carreras puntuables, además de dos triunfos y una pole en carreras fuera de campeonato. Resultó tercero en los campeonatos 1975, 1978 y 1980. En 1981, habiendo superado a su compañero de equipo y primer piloto de Williams, Alan Jones, finalizó segundo en el Campeonato de Pilotos con una diferencia de solamente un punto con respecto al campeón, Nelson Piquet. Reutemann se retiró de la Fórmula 1 en 1982. Por otra parte, finalizó tercero en las ediciones 1980 y 1985 del Rally de Argentina. En 1990 recibió el Premio Konex de Platino como el mejor automovilista de la década en Argentina. En 1991, paralelamente a sus actividades en el sector privado como productor agropecuario, Reutemann inició su actividad política en el Partido Justicialista. Ese año fue elegido como gobernador de la provincia de Santa Fe. Posteriormente, ejerció como senador nacional (1995-1999) y fue elegido para un segundo mandato como gobernador (1999-2003). Regresó al Senado de la Nación, donde se desempeñó en tres mandatos consecutivos, desde 2003 hasta su muerte. Falleció el 7 de julio de 2021.