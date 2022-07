Efemérides del 6 de julio en Argentina y el mundo

En 1573 era fundada la ciudad de Córdoba. En 1571 el virrey del Perú nombraba a Jerónimo Luis de Cabrera gobernador de Tucumán y le encomendaba "poblar y fundar en el valle de Salta, un pueblo de españoles". Cabrera desobedeció las órdenes del virrey, y fundó la ciudad de Córdoba de La Nueva Andalucía el 6 de julio de 1573. El acto se realizó a orillas del río Suquía, en un sitio llamado Quizquizacate “Encuentro de los ríos” en idioma sanavirón. Actualmente son las barrancas del barrio Yapeyú. El nombre dado por Cabrera a la ciudad es un homenaje a los ancestros de su esposa, oriundos de la ciudad española homónima.

En 1821, ante la presión de las fuerzas de San Martín, el virrey de Perú, José de la Serna, abandonaba Lima. Lo anunciaba a los limeños el 5 de junio, que abandonaba la capital, dejando al entonces general realista José de La Mar con una fuerza que se refugió en el Callao, al amparo de la fortaleza del Real Felipe. Salía de la ciudad con todo su ejército el 6 de julio, para asentar su gobierno en el Cuzco. El General San Martín entonces entró en Lima el 10 de julio, donde fue recibido con júbilo de su adeptos y por el recelo de los partidarios españoles. El 15 de julio se firmó el acta de la Independencia del estado peruano en el cabildo de Lima que era presidido por el alcalde Isidro de Cortázar y Abarca.

En 1885 Louis Pasteur lograba la primera inoculación contra la rabia. El químico y bacteriólogo francés, creador de la vacuna antirrábica, aplicó por primera vez en la historia este tratamiento a un niño mordido por un perro. A partir de ese momento numerosas investigaciones han sido realizadas para lograr perfeccionar los antígenos, logrando que la lucha contra la rabia pase de ser una sentencia de muerte a una enfermedad tratable con la inmunización. La primera persona que recibió la vacuna antirrábica fue el niño Joseph Meister el 6 de julio de 1885. Pasteur inoculó la vacuna a este joven, que había sido mordido 14 veces por un perro rabioso. La experiencia tuvo éxito: Meister sobrevivió y se cuenta que, años después, era portero del Instituto Pasteur. Pasteur recibió distinciones y fue nombrado miembro de la Academia Francesa. En su discurso de aceptación dijo: “En cuanto a mí, que juzgo que las palabras progreso e invención son sinónimos, me pregunto en nombre de qué descubrimiento nuevo, filosófico o científico, se puede arrancar al alma humana estas altas preocupaciones [refiriéndose a la existencia de Dios, mencionada líneas atrás en dicho discurso] (…) me parecen ser de esencia eterna, porque el misterio que envuelve el universo y del cual éstas emanan es él mismo eterno por naturaleza”.

En 1907 nacía Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. También es considerada como un icono pop de la cultura de México. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse a hasta 32 operaciones quirúrgicas.​ Llevó una vida poco convencional. ​La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo posrevolucionario. En 1939 expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que eran "surrealistas", aunque Kahlo decía que esta tendencia no correspondía con su arte ya que ella no pintaba sueños sino su propia vida. Una de las obras de esta exposición (Autorretrato-El marco, que actualmente se encuentra en el Centro Pompidou) se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del Louvre. Hasta entonces, Frida Kahlo había pintado solo privadamente y a ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general. Aunque gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época como Pablo Picasso, Vasili Kandinski, André Breton, Marcel Duchamp, Tina Modotti y Concha Michel, su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte, especialmente a finales de los años de 1980 y principios de 1990 por coleccionistas como la cantante Madonna.

En 1925 nacía el músico y cantante Bill Haley. Fue un músico estadounidense, uno de los propulsores del rock and roll, que popularizó grandemente este tipo de música a principios de 1950 con su grupo Bill Haley & His Comets teniendo hits con ventas millonarias como "Rock Around the Clock", "See You Later, Alligator", "Shake, Rattle and Roll", "Rocket 88", "Skinny Minnie" y "Razzle Dazzle". Vendió más de 25 millones de discos en el mundo. A Haley se le considera el padre del Rock and Roll.

En 1935 nacía el Dalai Lama. Tenzin Gyatso es el decimocuarto dalái lama, líder espiritual del Tíbet, ​ líder religioso de la escuela Gelug del budismo tibetano, se describe a sí mismo como un simple monje budista.​​ Kundun, que en tibetano: སྐུ་མདུན་་, Wylie: sku mdun significa "la presencia", es el título que se le da al dalái lama.

En 1946 nacía Silvester Stallone. Es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano. Stallone es reconocido mundialmente como uno de los principales actores del cine de acción de Hollywood.

En 1946 nacía Gerardo Romano. Es un actor y abogado argentino. Durante diez años desarrolló funciones en el Ministerio de Justicia. Entre otros proyectos, participó en 1992 de las grabación del disco Y Punto de la banda argentina de rock Bersuit Vergarabat, junto a Mario Pergolini, en la canción "Homenaje a los locos del Borda".

En 1971 moría Louis Armstrong. También conocido como Satchmo o Pops, fue un trompetista y cantante estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y, probablemente, su músico más popular.

En 1982 nacía Malena Pichot. ​Es una actriz, comediante, escritora, guionista, directora y feminista argentina.​En 2008 alcanzó la fama con sus videos de "La loca de mierda", publicados en YouTube.​​

En 2017 moría "Landrú". Juan Carlos Colombres, popularmente conocido por su seudónimo Landrú, fue un humorista gráfico argentino. Nació dentro del seno de una familia tradicional procedente de Tucumán, fue bisnieto de Ezequiel Colombres y era sexto nieto de Ygnacio de Çelayarán y Ugarte y tataranieto del Caudillo federal tucumano Celedonio Gutiérrez Zelarayán. Se caracterizó por sus ironías sociopolíticas en las cuales incluía la caricatura tanto gráfica como textual. Fue integrante de la misma generación constituida por otros grandes humoristas: el mendocino Quino, el cordobés Lorenzo Amengual, Guillermo Mordillo, Miguel Brascó, Copi, Lang, Oscar Conti (Oski), así como el dibujante uruguayo radicado en Buenos Aires Hermenegildo Sábat.

En 2019 moría João Gilberto. João Gilberto Prado Pereira de Oliveira conocido como João Gilberto ​ fue un cantante, compositor y guitarrista brasileño, considerado junto a Antônio Carlos Jobim como uno de los creadores de la bossa nova a fines de los años 1950.

En 2020 moría Ennio Morricone. Fue un compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de quinientas películas y series de televisión. Recibió un Óscar honorífico en 2006 y ganó el Óscar a la mejor banda sonora en 2016 por la cinta The Hateful Eight. Sus composiciones para Days of Heaven de 1978, La misión de 1986 o Cinema Paradiso de 1988 son catalogadas como auténticas obras maestras.